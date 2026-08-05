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मानसून में AC ड्राई मोड में ही क्यों चलाना चाहिए? जानिए इसे कैसे ऑन करें और तापमान कितना होना चाहिए?

गर्मी के मुकाबले मानसून का मौसम एक अलग तरह की परेशानी लाता है. बाहर का टेम्परेचर भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन ज्यादा नमी की वजह से हवा भारी और चिपचिपी लगती है. कई लोग जल्दी राहत पाने के लिए अपने AC को 'कूल मोड' में कम तापमान पर सेट कर देते हैं. हालांकि, ज्यादातर एयर कंडीशनर में एक ऐसी सेटिंग होती है जो खास तौर पर इसी तरह के मौसम के लिए बनी होती है, और अक्सर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान 'ड्राई मोड' का इस्तेमाल करने से कमरे में ज्यादा आराम महसूस हो सकता है और साथ ही कंप्रेसर पर पड़ने वाला लोड भी कम हो सकता है. आज इस खबर में जानिए कि एसी का ड्राई मोड असल में क्या करता है? इसे कैसे ऑन कर सकते हैं...

ड्राई मोड असल में क्या करता है?

कूल मोड में, हवा का तापमान तेजी से कम करने के लिए कंप्रेसर लगातार चलता रहता है. मानसून के दौरान, यह तरीका ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी होती है, और ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना त्वचा से सूख नहीं पाता. यही वजह है कि AC के कुछ देर तक चलने के बावजूद कमरा गर्म लग सकता है. ड्राई मोड अलग तरह से काम करता है. इसमें पंखा धीमी गति से चलता है और कंप्रेसर लगातार चलने के बजाय रुक-रुक कर चालू और बंद होता रहता है. जब हवा हल्की गति से कूलिंग कॉइल्स के ऊपर से गुजरती है, तो हवा में मौजूद वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाती है और यूनिट से बाहर निकल जाती है. इसका नतीजा यह होता है कि कमरे में नमी कम हो जाती है, जिससे वही तापमान पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा महसूस होता है.

क्योंकि ड्राई मोड में कंप्रेसर लगातार नहीं चलता, इसलिए यह स्टैंडर्ड कूलिंग के मुकाबले कम बिजली खर्च करता है. कूल मोड ह्यूमिडिटी की परवाह किए बिना तापमान को कम करने के लिए काम करता रहता है, जिसका मतलब है कि लगातार बिजली की खपत होती रहती है. ड्राई मोड तापमान कम करने के बजाय नमी हटाने को प्राथमिकता देता है, और इसके लिए कुल मिलाकर कम एनर्जी की जरूरत होती है. मानसून के दौरान कई घंटों तक AC चलाने वाले घरों के लिए, यह अंतर समय के साथ काफी बढ़ सकता है.

ड्राई मोड में तापमान कितना होना चाहिए

एक आम गलती यह है कि लोग ड्राई मोड को बहुत कम तापमान, जैसे 18°C ​​पर सेट कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा. असल में, यह ड्राई मोड के मकसद के उलट काम करता है. इसके लिए 24°C से 26°C के बीच का तापमान सही माना जाता है.