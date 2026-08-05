मानसून में AC ड्राई मोड में ही क्यों चलाना चाहिए? जानिए इसे कैसे ऑन करें और तापमान कितना होना चाहिए?
ड्राई मोड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा गर्मी के बजाय उमस भरे, बारिश वाले या हल्के मौसम वाले दिनों में करना सबसे अच्छा रहता है...
Published : August 5, 2026 at 7:02 PM IST
गर्मी के मुकाबले मानसून का मौसम एक अलग तरह की परेशानी लाता है. बाहर का टेम्परेचर भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन ज्यादा नमी की वजह से हवा भारी और चिपचिपी लगती है. कई लोग जल्दी राहत पाने के लिए अपने AC को 'कूल मोड' में कम तापमान पर सेट कर देते हैं. हालांकि, ज्यादातर एयर कंडीशनर में एक ऐसी सेटिंग होती है जो खास तौर पर इसी तरह के मौसम के लिए बनी होती है, और अक्सर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान 'ड्राई मोड' का इस्तेमाल करने से कमरे में ज्यादा आराम महसूस हो सकता है और साथ ही कंप्रेसर पर पड़ने वाला लोड भी कम हो सकता है. आज इस खबर में जानिए कि एसी का ड्राई मोड असल में क्या करता है? इसे कैसे ऑन कर सकते हैं...
ड्राई मोड असल में क्या करता है?
कूल मोड में, हवा का तापमान तेजी से कम करने के लिए कंप्रेसर लगातार चलता रहता है. मानसून के दौरान, यह तरीका ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी होती है, और ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना त्वचा से सूख नहीं पाता. यही वजह है कि AC के कुछ देर तक चलने के बावजूद कमरा गर्म लग सकता है. ड्राई मोड अलग तरह से काम करता है. इसमें पंखा धीमी गति से चलता है और कंप्रेसर लगातार चलने के बजाय रुक-रुक कर चालू और बंद होता रहता है. जब हवा हल्की गति से कूलिंग कॉइल्स के ऊपर से गुजरती है, तो हवा में मौजूद वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाती है और यूनिट से बाहर निकल जाती है. इसका नतीजा यह होता है कि कमरे में नमी कम हो जाती है, जिससे वही तापमान पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा महसूस होता है.
क्योंकि ड्राई मोड में कंप्रेसर लगातार नहीं चलता, इसलिए यह स्टैंडर्ड कूलिंग के मुकाबले कम बिजली खर्च करता है. कूल मोड ह्यूमिडिटी की परवाह किए बिना तापमान को कम करने के लिए काम करता रहता है, जिसका मतलब है कि लगातार बिजली की खपत होती रहती है. ड्राई मोड तापमान कम करने के बजाय नमी हटाने को प्राथमिकता देता है, और इसके लिए कुल मिलाकर कम एनर्जी की जरूरत होती है. मानसून के दौरान कई घंटों तक AC चलाने वाले घरों के लिए, यह अंतर समय के साथ काफी बढ़ सकता है.
ड्राई मोड में तापमान कितना होना चाहिए
एक आम गलती यह है कि लोग ड्राई मोड को बहुत कम तापमान, जैसे 18°C पर सेट कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा. असल में, यह ड्राई मोड के मकसद के उलट काम करता है. इसके लिए 24°C से 26°C के बीच का तापमान सही माना जाता है.
इस रेंज में, कूलिंग कॉइल्स इतनी ठंडी रहती हैं कि कंप्रेसर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाले बिना हवा से नमी को कंडेंस करती रहती हैं. एक बार जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो ड्राई मोड में 24°C तापमान, सामान्य ह्यूमिड दिन के उसी तापमान की तुलना में काफी ज्यादा आरामदायक लगता है. इसे कम तापमान पर सेट करने से कंप्रेसर फिर से लगातार चलने लगता है, जिससे ड्राई मोड से होने वाली एनर्जी की बचत खत्म हो जाती है.
ये आसान आदतें मानसून में 'ड्राई मोड' को और असरदार बना सकती हैं
- कुछ आसान आदतें मानसून में 'ड्राई मोड' का असर बढ़ा सकती हैं. जैसे, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से नमी वाली हवा कमरे में नहीं आती, जिससे AC पर लोड कम होता है. रेगुलर फिल्टर की सफाई भी जरूरी है. मानसून की नमी फफूंदी और धूल जमने के लिए एक अच्छा माहौल बनाती है, और बंद फिल्टर हवा से नमी निकालने की यूनिट की काबिलियत को कम कर देता है.
- 'ड्राई मोड' के साथ कम स्पीड पर सीलिंग फैन चलाना भी फायदेमंद हो सकता है. यह नमी वाली हवा को पूरे कमरे में एक जैसा फैलाता है, जिससे जगह बहुत ज्यादा ठंडी नहीं लगती, 'कूल मोड' के उलट, जो ठंडी हवा का तेज बहाव पैदा करता है.
- मानसून के मौसम के लिए, 'ड्राई मोड' असली समस्या (ज्यादा तापमान के बजाय नमी) को ठीक करता है, और बिजली की खपत को कंट्रोल में रखता है.
एसी का ड्राई मोड कैसे ऑन कर सकते हैं
अपने रिमोट पर 'Mode' बटन दबाकर AC का 'Dry' मोड चालू करें. चालू होने पर, डिस्प्ले पर पानी की बूंद का आइकन या 'Dry' लिखा हुआ दिखाई देगा. इसके बाद, तापमान को 24°C और 26°C (75°F और 79°F) के बीच सेट करें ताकि यूनिट कमरे को ज्यादा ठंडा किए बिना नमी हटा सके. ड्राई मोड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा गर्मी के बजाय उमस, बारिश या हल्के मौसम वाले दिनों में करना सबसे बेहतर होता है. इस मोड में, पंखा स्लो मोशन में चलता है और कंप्रेसर ऑन-ऑफ होता रहता है ताकि हवा से नमी को हटाया जा सके. इसमें नॉर्मल कूलिंग की तुलना में लगभग आधी बिजली खर्च होती है.