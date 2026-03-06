होटल के कमरे में चेक-इन करते ही सबसे पहले वहां लगे टीवी को कर दें अनप्लग, जानें कारण
होटल में रुकते समय टीवी अनप्लग करना आजकल एक अनोखी और बहुत पॉपुलर ट्रैवल टिप है बन गई है, इसकी क्या वजह है जानिए...
Published : March 6, 2026 at 3:45 PM IST
छुट्टियों में घूमना-फिरना सभी को पसंद होता है. लगभग सभी लोग अपनी बिजी जिंदगी से कुछ समय निकालकर दोस्तों या परिवार के साथ शांति और सुकून से समय बिताना पसंद करते हैं. बहुत से लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए टूरिस्ट जगहों, धार्मिक जगहों और सुंदर जगहों पर जाना पसंद करते हैं. इसलिए, होटल में रुकते समय एक छोटी सी गलती न सिर्फ पूरी ट्रिप खराब कर सकती है बल्कि आपकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है. इसलिए, जैसे ही आप अपने होटल के कमरे में चेक इन करें, टीवी का प्लग निकाल दें. इस आर्टिकल में जानें क्यों...
स्मार्ट ट्रैवलर चेक-इन करने के बाद होटल का टीवी अनप्लग क्यों कर देते हैं
होटल में रहना एक मजेदार अनुभव हो सकता है. चाहे बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हों या घूमने-फिरने के लिए, होटल सुविधा, आराम और घर से दूर एक टेम्पररी घर देते हैं. हालांकि, कई ट्रैवलर कुछ आसान सेफ्टी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके रहने के दौरान उनकी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और मन की शांति से भंग कर सकती हैं.
आजकल एक अनोखी लेकिन बहुत पॉपुलर ट्रैवल टिप है कि होटल के कमरे में चेक-इन करते समय अपना टीवी अनप्लग कर दें. पहली नजर में, यह गैर-जरूरी लग सकता है, क्योंकि टीवी सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं. तो इसे अनप्लग क्यों करें? हालांकि, होटल के कमरे में चेक-इन करते ही टीवी अनप्लग कर देना आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक स्मार्ट कदम है. यह छिपे हुए कैमरों से जासूसी का खतरा कम करता है. क्योंकि, आजकल के होटल में टीवी सिर्फ सिंपल स्क्रीन नहीं रह गए हैं. उनमें से कई स्मार्ट डिवाइस हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और होटल के इंटरनल नेटवर्क से भी जुड़े होते हैं. इसलिए, अपने कमरे का टीवी अनप्लग करने के कई प्रैक्टिकल फायदे हो सकते हैं.
आजकल के होटल टीवी एक स्मार्ट डिवाइस की तरह काम करते हैं.
पहले, होटल टीवी बेसिक केबल रिसीवर होते थे. लेकिन, अब कई होटल स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं जिनसे गेस्ट कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं, पर्सनल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, या इंटरैक्टिव मेन्यू के जरिए होटल की सर्विस भी देख सकते हैं. ये स्मार्ट टीवी अक्सर होटल के Wi-Fi सिस्टम और कभी-कभी सेंट्रल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं, जिससे होटल डिवाइस को दूर से कंट्रोल कर सकता है. यह टेक्नोलॉजी गेस्ट के लिए सुविधा बढ़ाती है, लेकिन इससे प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की चिंताएं भी पैदा होती हैं.
कुछ स्मार्ट टीवी में माइक्रोफोन, कैमरा या डेटा-ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होती हैं जो वॉइस कमांड या पर्सनलाइज़्ड सर्विस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं. हालांकि ये फीचर आम तौर पर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ट्रैवलर अपने डिवाइस को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके डेटा कलेक्शन के किसी भी संभावित रिस्क को कम करना पसंद करते हैं.
प्राइवेसी से जुड़ी संभावित चिंताओं को कम करना
- ट्रैवलर्स होटल के टीवी अनप्लग करने का एक कारण यह है कि वे अनचाहे डेटा कलेक्शन या मॉनिटरिंग की किसी भी संभावना को खत्म करना चाहते हैं. स्मार्ट टेलीविजन देखने के व्यवहार को ट्रैक कर सकते हैं, इस्तेमाल का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लॉगिन जानकारी स्टोर कर सकते हैं.
- उदाहरण के लिए, अगर कोई होटल टीवी पर पर्सनल स्ट्रीमिंग अकाउंट में लॉग इन करता है और लॉग आउट करना भूल जाता है, तो अगला गेस्ट गलती से उस अकाउंट का एक्सेस पा सकता है. हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन अक्सर ट्रैवल करने वालों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह काफी बार हुआ है.
- टीवी का प्लग निकालकर या बस इसका इस्तेमाल न करके, मेहमान गलती से अपने पर्सनल अकाउंट की जानकारी को सामने आने से रोक सकते हैं.
- स्मार्ट टीवी होटल के नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसलिए वे उसी सिस्टम पर दूसरे डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं.
- हालांकि जाने-माने होटल मजबूत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए रखते हैं, लेकिन पब्लिक नेटवर्क हमेशा कुछ रिस्क पैदा करते हैं. गैर-जरूरी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने से कमरे में एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन की संख्या कम हो सकती है.
- जो यात्री लैपटॉप या फोन पर सेंसिटिव काम का डेटा स्टोर करते हैं, उनके लिए आस-पास कनेक्टेड डिवाइस की संख्या कम करने से मन को ज्यादा शांति मिल सकती है.
