ETV Bharat / lifestyle

होटल के कमरे में चेक-इन करते ही सबसे पहले वहां लगे टीवी को कर दें अनप्लग, जानें कारण

छुट्टियों में घूमना-फिरना सभी को पसंद होता है. लगभग सभी लोग अपनी बिजी जिंदगी से कुछ समय निकालकर दोस्तों या परिवार के साथ शांति और सुकून से समय बिताना पसंद करते हैं. बहुत से लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए टूरिस्ट जगहों, धार्मिक जगहों और सुंदर जगहों पर जाना पसंद करते हैं. इसलिए, होटल में रुकते समय एक छोटी सी गलती न सिर्फ पूरी ट्रिप खराब कर सकती है बल्कि आपकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है. इसलिए, जैसे ही आप अपने होटल के कमरे में चेक इन करें, टीवी का प्लग निकाल दें. इस आर्टिकल में जानें क्यों...

स्मार्ट ट्रैवलर चेक-इन करने के बाद होटल का टीवी अनप्लग क्यों कर देते हैं

होटल में रहना एक मजेदार अनुभव हो सकता है. चाहे बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हों या घूमने-फिरने के लिए, होटल सुविधा, आराम और घर से दूर एक टेम्पररी घर देते हैं. हालांकि, कई ट्रैवलर कुछ आसान सेफ्टी सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके रहने के दौरान उनकी प्राइवेसी, सिक्योरिटी और मन की शांति से भंग कर सकती हैं.

आजकल एक अनोखी लेकिन बहुत पॉपुलर ट्रैवल टिप है कि होटल के कमरे में चेक-इन करते समय अपना टीवी अनप्लग कर दें. पहली नजर में, यह गैर-जरूरी लग सकता है, क्योंकि टीवी सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं. तो इसे अनप्लग क्यों करें? हालांकि, होटल के कमरे में चेक-इन करते ही टीवी अनप्लग कर देना आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक स्मार्ट कदम है. यह छिपे हुए कैमरों से जासूसी का खतरा कम करता है. क्योंकि, आजकल के होटल में टीवी सिर्फ सिंपल स्क्रीन नहीं रह गए हैं. उनमें से कई स्मार्ट डिवाइस हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और होटल के इंटरनल नेटवर्क से भी जुड़े होते हैं. इसलिए, अपने कमरे का टीवी अनप्लग करने के कई प्रैक्टिकल फायदे हो सकते हैं.

आजकल के होटल टीवी एक स्मार्ट डिवाइस की तरह काम करते हैं.

पहले, होटल टीवी बेसिक केबल रिसीवर होते थे. लेकिन, अब कई होटल स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं जिनसे गेस्ट कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं, पर्सनल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, या इंटरैक्टिव मेन्यू के जरिए होटल की सर्विस भी देख सकते हैं. ये स्मार्ट टीवी अक्सर होटल के Wi-Fi सिस्टम और कभी-कभी सेंट्रल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं, जिससे होटल डिवाइस को दूर से कंट्रोल कर सकता है. यह टेक्नोलॉजी गेस्ट के लिए सुविधा बढ़ाती है, लेकिन इससे प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की चिंताएं भी पैदा होती हैं.