Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमी के दौरान पीले रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्या है इसका देवी सरस्वती से संबंध?
वसंत पंचमी पर भले ही सूरज उत्तरी दिशा में होता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण धरती पीली दिखती है. जानिए पीले रंग का...
Published : January 22, 2026 at 8:01 PM IST
वसंत पंचमी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है. ज्ञान की देवी, देवी सरस्वती को समर्पित यह त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. 2026 में, वसंत पंचमी शुक्रवार, 23 जनवरी को पड़ेगी. वसंत पंचमी के आने से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है. विद्वानों का मानना है कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने से सौभाग्य आता है. इस त्योहार के दिन, लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, और विशेष प्रसाद खाते हैं. आइए जानते हैं कि इस दिन पीले रंग का इतना महत्व क्यों है...
बसंत पंचमी पर पीले रंग का महत्व
- ज्योतिषी राहुल डे का कहना हैं कि बसंत पंचमी पर पीले रंग का बहुत महत्व है. लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं क्योंकि पीला रंग वसंत का प्रतीक है. इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है. पीले रंग को समृद्धि, उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि लोग बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनते हैं. ये पीले कपड़े त्योहार के माहौल को और भी खुशनुमा बनाते हैं और उत्सव को और भी जीवंत बनाते हैं. इसके अलावा, पीला रंग नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक होता है.
- ऐसी मान्यता है कि पीला रंग देवी सरस्वती का पसंदीदा रंग होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वसंत पंचमी पर भक्त पीले कपड़े पहनकर देवी सरस्वती की पूजा करते हैं. देवी को भी पीला या सफेद वस्त्र पहनाते हैं. इसके साथ ही पीले फूल भी चढ़ाए जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दिन पूजा में पीली चीजों का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से देवी सरस्वती प्रसन्न होती हैं, जो बुद्धि, ज्ञान और समझ देती हैं. इसके अलावा, पूजा के दौरान देवी सरस्वती को भोग के रूप में पीले चावल, पीले लड्डू और खीर चढ़ाई जाती है.
- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पीला रंग सुख, शांति और समृद्धि लाता है. वसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण में होने के बावजूद, सूरज की किरणों के कारण धरती पीली दिखाई देती है. माना जाता है कि पीला रंग लोगों की आस्था को बढ़ाता है. यह स्ट्रेस कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही मान्यता यब भी है कि पीले रंग के कपड़े पहनकर देवी सरस्वती की पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं. इसीलिए लोग वसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनते हैं.
- बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि यह प्रकृति के साथ एकता या जुड़ाव का प्रतीक है. इसका मतलब है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, इंसान इसका एक जरूरी हिस्सा हैं. आध्यात्मिक नजरिए से भी पीला रंग महत्वपूर्ण है. कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड बना था, तब सिर्फ तीन रंग थे- लाल, पीला और नीला. इनमें से पीला रंग सबसे पहले दिखाई दिया था. आध्यात्मिकता इस नजरिए का सम्मान करती है, और इसलिए बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहने जाते हैं.
- पीला रंग एक सुखद एहसास दिलाता है. यह ताजगी का एहसास देता है. दूसरी ओर, पीला रंग पॉजिटिविटी का प्रतीक है. यह शरीर से सुस्ती दूर करता है. कहा जाता है कि इस मौसम में हर जगह पीला रंग दिखाई देता है. पीला रंग हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और दिमाग को एक्टिव रखता है. इस तरह, यह ज्ञान का रंग बन जाता है. यही वजह है कि ज्ञान की देवी, सरस्वती, इस खास दिन पीले कपड़े पहनती हैं.
- विज्ञान भी मानता है कि पीला रंग शुभ होता है. वैज्ञानिक नजरिए से, रंग हर किसी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं. अगर आप स्ट्रेसफुल माहौल में रह रहे हैं या आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो पीला रंग आपको एनर्जी देता है. पीला रंग जुनून, एनर्जी और उत्साह का प्रतीक है. डॉक्टरों के अनुसार, आपको अपने ऑफिस में पीले फूलों वाले पौधे जरूर रखने चाहिए. आप अपनी टेबल पर पीले फूल भी रख सकते हैं. आप घर पर अपने किचन में भी इस रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. पीला रंग उत्साह, एनर्जी और पॉजिटिविटी देता है. यह मेंटल हेल्थ को मजबूत करता है.
- शुभ समारोहों में भी पीला रंग मुख्य होता है. यह भगवान विष्णु के कपड़ों का रंग है. पीला रंग खुशी का प्रतीक है. धार्मिक अनुष्ठानों में पीले रंग को शुभ माना जाता है. केसरिया या पीला रंग सूर्य, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों से जुड़ा है, और माना जाता है कि यह उनके प्रभाव को मजबूत करता है. इसका असर राशियों पर भी पड़ता है. हल्दी, जो पीले रंग की होती है, का इस्तेमाल शुभ अनुष्ठानों में किया जाता है. इसी तरह, पवित्र धार्मिक समारोहों के दौरान पीले कपड़े पहने जाते हैं. यही कारण है कि लोग वसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनते हैं.
वसंत पंचमी प्रकृति में बदलाव का प्रतीक है.
बसंत पंचमी सर्दियों से वसंत में बदलाव का प्रतीक है. यह त्योहार ज्ञान, नई शुरुआत और आने वाले गर्म महीनों की तैयारी से जुड़ा है. भारत में, इस दिन पीले कपड़े पहनना और पीले रंग का खाना बनाना आम बात है. इस परंपरा के पीछे का कारण खुद इस रिवाज से भी पुराना है. साल के इस समय खेत पीले सरसों के फूलों से ढके होते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे धरती मां ने पीली साड़ी पहनी हो। पीला रंग रोशनी, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है. यही वजह है कि लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीला भोग लगाते हैं और प्रकृति से जुड़ते हैं.
(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)