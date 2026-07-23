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'लाइफ्स एसेंशियल 8' शब्द क्यों हो रहा है पॉपुलर? यह क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? जानिए

'लाइफ्स एसेंशियल 8' शब्द क्यों हो रहा है पॉपुलर? यह क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? जानिए ( GETTY IMAGES )

Life’s Essential Eight शब्द हाल ही में काफी पॉपुलर हो रहा है. इस आर्टिकल में, हम जानेंगे कि यह क्या है और हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है. दरअसल, 'लाइफ्स एसेंशियल एट' शब्द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) ने शुरू किया था. यह AHA द्वारा जारी की गई आठ सबसे जरूरी आदतों और मेट्रिक्स की एक चेकलिस्ट है, जो दिल और दिमाग की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए है. यह आपके जीवनभर के स्वास्थ्य को सुधारने और हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने का एक वैज्ञानिक तरीका है. जानिए ये आठ फैक्टर्स किया है और कैसे काम करते हैं...

American Heart Association द्वारा बताए गए ये आठ कारक इस तरह काम करते हैं...

ये आठ फैक्टर्स आपके दिल और कार्डियोवैस्कुलर सेहत को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए आठ जरूरी उपाय हैं. इन आदतों को अपनाने से दिल की बीमारी, स्ट्रोक और सेहत से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं का खतरा कम होता है.

पहला मुख्य फैक्टर है हेल्दी डाइट

सबसे जरूरी बात है कि रोजाना की डाइट बैलेंस्ड रखें. आपको कोई खास खाना खाने की जरूरत नहीं है, बस यह पक्का करें कि सब्जियां, फल, नट्स, फलियां और साबुत अनाज आपकी रोजाना की डाइट का मेन हिस्सा हों. आपको खूब सारा लीन एनिमल प्रोटीन भी खाना चाहिए (जैसे बिना स्किन वाला चिकन, मछली और सीफूड) साथ ही प्लांट-बेस्ड प्रोटीन जैसे बीन्स, दाल और टोफू भी.

इसके अलावा, प्यास लगने का इंतजार करने के बजाय आपको दिन भर भरपूर पानी पीना चाहिए. अगर आपको कॉफी या चाय पसंद है, तो उन्हें बिना चीनी के पीने की कोशिश करें. दिल की सेहत के लिए प्रोसेस्ड, ज्यादा फैट वाले और नमकीन खाने से बचें. फैट का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी रक्त वाहिकाओं में प्लाक जमा हो जाता है और इतना बढ़ सकता है कि ब्लॉकेज पैदा कर दे. ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है.

AHA बाहर खाने के बजाय घर पर खाना पकाने की सलाह भी देता है, क्योंकि इससे आप जो खा रहे हैं उस पर आपका बेहतर कंट्रोल रहता है. ज्यादा खाने से बचने के लिए हमें खाने की मात्रा (पोर्शन साइज) का भी ध्यान रखना चाहिए.

दूसरा फैक्टर है एक्सरसाइज

AHA हर हफ्ते 150 मिनट की मीडियम एरोबिक एक्टिविटी या 75 मिनट की हेवी एरोबिक एक्टिविटी करने की सलाह देता है. मीडियम एक्टिविटी में तेज चलना, डांस करना, ब्रेस्टस्ट्रोक (तैरते समय), और जुम्बा शामिल हैं. हेवी एक्टिविटी में दौड़ना, हाइकिंग, ब्रेस्टस्ट्रोक के अलावा दूसरी स्विमिंग स्टाइल और हाई-एनर्जी डांसिंग शामिल हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई एरोबिक एक्टिविटी नहीं है और इसे हफ़्ते में कम से कम दो बार अलग से किया जाना चाहिए.

मकसद सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि बस शरीर को हिलाते रहना है. आजकल, लोग बहुत समय एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, चाहे वे अपने काम की डेस्क पर हों या घर पर टीवी देखते समय. अगर हम हर 20 मिनट में उठकर थोड़ा घूमें, भले ही सिर्फ एक गिलास पानी लेने के लिए किचन में जाना होतो यह घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने से कहीं बेहतर है. ध्यान रखें कि अगर आप बैठे रहेंगे, तो आप बहुत एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे.