'लाइफ्स एसेंशियल 8' शब्द क्यों हो रहा है पॉपुलर? यह क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? जानिए
अपने दिल और कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए आठ जरूरी उपायों को अपनाने से दिल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का...
Published : July 23, 2026 at 2:46 PM IST
Life’s Essential Eight शब्द हाल ही में काफी पॉपुलर हो रहा है. इस आर्टिकल में, हम जानेंगे कि यह क्या है और हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है. दरअसल, 'लाइफ्स एसेंशियल एट' शब्द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) ने शुरू किया था. यह AHA द्वारा जारी की गई आठ सबसे जरूरी आदतों और मेट्रिक्स की एक चेकलिस्ट है, जो दिल और दिमाग की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए है. यह आपके जीवनभर के स्वास्थ्य को सुधारने और हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने का एक वैज्ञानिक तरीका है. जानिए ये आठ फैक्टर्स किया है और कैसे काम करते हैं...
American Heart Association द्वारा बताए गए ये आठ कारक इस तरह काम करते हैं...
ये आठ फैक्टर्स आपके दिल और कार्डियोवैस्कुलर सेहत को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए आठ जरूरी उपाय हैं. इन आदतों को अपनाने से दिल की बीमारी, स्ट्रोक और सेहत से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं का खतरा कम होता है.
पहला मुख्य फैक्टर है हेल्दी डाइट
सबसे जरूरी बात है कि रोजाना की डाइट बैलेंस्ड रखें. आपको कोई खास खाना खाने की जरूरत नहीं है, बस यह पक्का करें कि सब्जियां, फल, नट्स, फलियां और साबुत अनाज आपकी रोजाना की डाइट का मेन हिस्सा हों. आपको खूब सारा लीन एनिमल प्रोटीन भी खाना चाहिए (जैसे बिना स्किन वाला चिकन, मछली और सीफूड) साथ ही प्लांट-बेस्ड प्रोटीन जैसे बीन्स, दाल और टोफू भी.
इसके अलावा, प्यास लगने का इंतजार करने के बजाय आपको दिन भर भरपूर पानी पीना चाहिए. अगर आपको कॉफी या चाय पसंद है, तो उन्हें बिना चीनी के पीने की कोशिश करें. दिल की सेहत के लिए प्रोसेस्ड, ज्यादा फैट वाले और नमकीन खाने से बचें. फैट का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी रक्त वाहिकाओं में प्लाक जमा हो जाता है और इतना बढ़ सकता है कि ब्लॉकेज पैदा कर दे. ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है.
AHA बाहर खाने के बजाय घर पर खाना पकाने की सलाह भी देता है, क्योंकि इससे आप जो खा रहे हैं उस पर आपका बेहतर कंट्रोल रहता है. ज्यादा खाने से बचने के लिए हमें खाने की मात्रा (पोर्शन साइज) का भी ध्यान रखना चाहिए.
दूसरा फैक्टर है एक्सरसाइज
AHA हर हफ्ते 150 मिनट की मीडियम एरोबिक एक्टिविटी या 75 मिनट की हेवी एरोबिक एक्टिविटी करने की सलाह देता है. मीडियम एक्टिविटी में तेज चलना, डांस करना, ब्रेस्टस्ट्रोक (तैरते समय), और जुम्बा शामिल हैं. हेवी एक्टिविटी में दौड़ना, हाइकिंग, ब्रेस्टस्ट्रोक के अलावा दूसरी स्विमिंग स्टाइल और हाई-एनर्जी डांसिंग शामिल हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई एरोबिक एक्टिविटी नहीं है और इसे हफ़्ते में कम से कम दो बार अलग से किया जाना चाहिए.
मकसद सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि बस शरीर को हिलाते रहना है. आजकल, लोग बहुत समय एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, चाहे वे अपने काम की डेस्क पर हों या घर पर टीवी देखते समय. अगर हम हर 20 मिनट में उठकर थोड़ा घूमें, भले ही सिर्फ एक गिलास पानी लेने के लिए किचन में जाना होतो यह घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने से कहीं बेहतर है. ध्यान रखें कि अगर आप बैठे रहेंगे, तो आप बहुत एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे.
तीसरा: तंबाकू पूरी तरह से छोड़ें
दिल की सेहत बनाए रखने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल पूरी तरह छोड़ना सबसे जरूरी कदमों में से एक है. किसी भी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या कुछ और, दिल और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
चौथा: भरपूर नींद लेना
कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है. नींद दिमाग के काम को बेहतर बनाती है, अलर्टनेस, फोकस, फैसले लेने की क्षमता, याददाश्त और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सुधार करती है और मूड और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और शरीर को डैमेज सेल्स और टिशू को रिपेयर करने में मदद करती है. वयस्कों को हर रात लगभग सात से नौ घंटे की नींद की जरूरत होती है. लगातार नींद की कमी से दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है.
अच्छी नींद के लिए, हर रात एक ही समय पर सोना जरूरी है ताकि आप हर सुबह एक ही समय पर उठ सकें, इससे आपके शरीर की सर्कैडियन रिदम (अंदरूनी घड़ी) बनी रहती है, इसके अलावा, सोने से पहले उत्तेजक एक्टिविटी (जैसे वीडियो गेम) और फोन और कंप्यूटर से निकलने वाली नीली रोशनी के संपर्क में आने से बचें.
पांचवां: मोटापा रोकें
वजन बढ़ने से रोकना काफी हद तक आपके हाथ में है, खासकर अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान दें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें.अपने बॉडी मास इंडेक्स (BMI) को हेल्दी लेवल पर बनाए रखें.
छठा: ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें
अपने ब्लड प्रेशर को सही लेवल पर बनाए रखें,लगभग 120/80 mm Hg.
सातवां: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल
दिल की सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी कदमों में से एक है. 'खराब' कोलेस्ट्रॉल (LDL) का बढ़ा हुआ लेवल धमनियों में प्लाक जमा होने का कारण बनता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसलिए, अपने शरीर में 'खराब' कोलेस्ट्रॉल (non-HDL) के लेवल को सीमित रखें.
आठवां: ब्लड शुगर मैनेजमेंट
दिल की सेहत के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत फायदेमंद है. हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स और नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसे सही तरीके से मैनेज करने से दिल ठीक से काम करता है और गंभीर समस्याओं से बचाव में मदद मिलती है.