ETV Bharat / lifestyle

अरावली माउंटेन रेंज जियोलॉजिकली यूनिक क्यों है और यह कितने राज्यों में फैली हुई है?

दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली माउंटेन रेंज हाल ही में SC के एक फैसले के बाद चर्चा में आई है...

Why is the Aravalli mountain range geologically unique, and across how many states does it extend
अरावली माउंटेन रेंज जियोलॉजिकली यूनिक क्यों है और यह कितने राज्यों में फैली हुई है? (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 24, 2025 at 1:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली माउंटेन रेंज आजकल काफी चर्चा में है. इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को इस श्रृंखला से बाहर कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में अरावली माउंटेन रेंज पर बहस हो रही है, और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि पर्यावरणविदों का दावा है कि कानूनी सुरक्षा की कमी के कारण यह नई परिभाषा 90 प्रतिशत इलाके के विनाश का कारण बन सकती है. कई नेता और पर्यावरणविद इसे अरावली के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और बीजेपी का दावा है कि यह परिभाषा पिछली परिभाषा से ज्यादा सख्त, ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा संरक्षण-उन्मुख है.

अरावली जियोलॉजिकली यूनिक क्यों है
अरावली रेंज इंडिया के किसी भी दूसरे माउंटेन सिस्टम से अलग है. माना जाता है कि यह लगभग दो अरब साल पुरानी है, और इसका इतिहास प्रोटेरोजोइक युग का है (मतलब हिमालय, डायनासोर या जटिल जीवन रूपों के विकसित होने से बहुत पहले का) गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली यह रेंज टेक्टोनिक बदलावों, कटाव और जलवायु परिवर्तन से बची रही है, जिन्होंने दुनिया भर में कई दूसरी पुरानी संरचनाओं को खत्म कर दिया है. वैज्ञानिक का कहना है कि अपनी कम ऊंचाई के बावजूद, अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह कई महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल काम करती है, जैसे थार रेगिस्तान को फैलने से रोकना, ग्राउंडवॉटर को रिचार्ज करना, लोकल मौसम को कंट्रोल करना, धूल भरी आंधियों को कम करना और जंगली जीवों का जीवन बचाए रखना. वह इस बात पर जोर देते हैं कि यही इसका असली महत्व है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अरावली रेंज का महत्व उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी उम्र और इकोलॉजिकल कामों से तय होता है.

अरावली पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों में फैली हुई है?
अरावली माउंटेन रेंज की लंबाई लगभग 600-700 किमी होने का अनुमान है, यह माउंटेन रेंज उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में फैली हुई है. यह दिल्ली से शुरू होती है, जहां से यह दक्षिणी हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह जिलों से होकर गुजरती है, जिन्हें 37 जिलों में राज्य सरकारों द्वारा इस श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है. इसके बाद अरावली राजस्थान में प्रवेश करती है और अलवर, जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू जैसे इलाकों से होकर गुजरती है. आखिर में, यह रेंज गुजरात के पालनपुर-अहमदाबाद क्षेत्र के पास खत्म होती है

इन राज्यों के लिए लाइफलाइन है
गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली अरावली माउंटेन रेंज सिर्फ पहाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तरी भारत के लिए लाइफलाइन की तरह है. यह पूर्वी राजस्थान और दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए एक ढाल का काम करती है, लाखों जानवरों को नेचुरल हैबिटेट देती है, और भूजल रिचार्ज में अहम भूमिका निभाती है. अरावली पर बहस सिर्फ एनवायरनमेंटल नहीं है. यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इलाकों में से एक में अर्बन प्लानिंग, ग्राउंडवाटर सिक्योरिटी, एयर क्वालिटी और क्लाइमेट अडैप्टेशन से जुड़ा है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि निचली पहाड़ियों की सुरक्षा कमजोर होने से धूल भरी आंधी और खराब हो सकती है, रेगिस्तान तेजी से बढ़ सकता है, और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पहले से ही दबाव में चल रहे वॉटर टेबल पर दबाव पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ARAVALLI MOUNTAIN RANGE
ARAVALLI MOUNTAIN RANGE SC ORDER
अरावली माउंटेन रेंज
STATES DOES ARAVALLI RANGE EXTEND
ARAVALLI MOUNTAIN RANGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.