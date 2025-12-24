ETV Bharat / lifestyle

अरावली माउंटेन रेंज जियोलॉजिकली यूनिक क्यों है और यह कितने राज्यों में फैली हुई है?

देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली माउंटेन रेंज आजकल काफी चर्चा में है. इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को इस श्रृंखला से बाहर कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में अरावली माउंटेन रेंज पर बहस हो रही है, और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि पर्यावरणविदों का दावा है कि कानूनी सुरक्षा की कमी के कारण यह नई परिभाषा 90 प्रतिशत इलाके के विनाश का कारण बन सकती है. कई नेता और पर्यावरणविद इसे अरावली के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और बीजेपी का दावा है कि यह परिभाषा पिछली परिभाषा से ज्यादा सख्त, ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा संरक्षण-उन्मुख है.

अरावली जियोलॉजिकली यूनिक क्यों है

अरावली रेंज इंडिया के किसी भी दूसरे माउंटेन सिस्टम से अलग है. माना जाता है कि यह लगभग दो अरब साल पुरानी है, और इसका इतिहास प्रोटेरोजोइक युग का है (मतलब हिमालय, डायनासोर या जटिल जीवन रूपों के विकसित होने से बहुत पहले का) गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली यह रेंज टेक्टोनिक बदलावों, कटाव और जलवायु परिवर्तन से बची रही है, जिन्होंने दुनिया भर में कई दूसरी पुरानी संरचनाओं को खत्म कर दिया है. वैज्ञानिक का कहना है कि अपनी कम ऊंचाई के बावजूद, अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह कई महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल काम करती है, जैसे थार रेगिस्तान को फैलने से रोकना, ग्राउंडवॉटर को रिचार्ज करना, लोकल मौसम को कंट्रोल करना, धूल भरी आंधियों को कम करना और जंगली जीवों का जीवन बचाए रखना. वह इस बात पर जोर देते हैं कि यही इसका असली महत्व है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अरावली रेंज का महत्व उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी उम्र और इकोलॉजिकल कामों से तय होता है.