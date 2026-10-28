नरक चतुर्दशी के दिन क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? इसे करने की विधि और महत्व को विस्तार से जानें
'अभ्यंग स्नान' आमतौर पर नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले किया जाता है. इसका उद्देश्य केवल शरीर की सफाई ही नहीं...
Published : October 28, 2026 at 2:18 PM IST
नरक चतुर्दशी को दिवाली से एक दिन पहले 'छोटी दिवाली' के रूप में मनाया जाता है. इस दिन का विशेष महत्व है. मानयता है कि इस दिन यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, और सुख, समृद्धि तथा अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है. इसके अलावा, नरक चतुर्दशी पर 'अभ्यंग स्नान' का बहुत बड़ा महत्व है. इस दिन सूर्योदय से पहले 'उबटन' लगाया जाता है और गुनगुना तेल से शरीर पर मालिश कर स्नान करने की परंपरा है. आइए जानते हैं कि अभ्यंग स्नान क्या है?
अभ्यंग स्नान क्या है?
'अभ्यंग' का अर्थ है तेल से मालिश करना, जबकि 'स्नान' का अर्थ है नहाना. इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी परंपरा बनती है, जिसमें नहाने से पहले शरीर पर गर्म तेल से मालिश की जाती है और 'उबटन' लगाया जाता है. आयुर्वेद में अभ्यंग स्नान 'दिनचर्या' का एक हिस्सा है. इसे नियमित रूप से करने से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है और बीमारियों से दूर रहता है. इसके अलावा, 'ऋतुचर्या' (मौसम के अनुसार जीवनशैली) के संदर्भ में, शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित रखने के लिए विशेष तेलों से अभ्यंग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मौसम बदलने पर ये दोष असंतुलित हो सकते हैं.
पारंपरिक रूप से, इसके लिए तिल के तेल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, हालांकि लोग अपनी जरूरतों या व्यक्तिगत रिवाजों के आधार पर अन्य तेलों का चुनाव भी कर सकते हैं.
'अभ्यंग स्नान' आमतौर पर नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले किया जाता है. अभ्यंग स्नान का उद्देश्य केवल शरीर की सफाई करना ही नहीं है, बल्कि यह मन को शांत और तरोताजा करने का काम भी करता है. त्योहारों की भागदौड़ के बीच, यह परंपरा खुद के लिए समय निकालने और आराम करने का एक मौका देती है. कई राज्यों में, यह दिवाली के जश्न का एक अहम हिस्सा है, जहां परिवार के सभी सदस्य नहाने से पहले अपने शरीर पर उबटन और गर्म तेल लगाते हैं.
घर पर अभ्यंग स्नान कैसे करें
सूर्योदय से पहले उठें- नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और थोड़ा तेल हल्का गर्म कर लें. तेल को बस इतना ही गर्म करें कि वह छूने में आरामदायक लगे, ध्यान रखें कि यह बहुत ज्यादा गर्म न हो. इस्तेमाल करने से पहले तापमान जरूर जांच लें, खासकर तब जब बच्चे या बुजुर्ग भी इसमें शामिल हों. पारंपरिक रूप से, 'अभ्यंग' के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी तेल चुन सकते हैं.
हल्के हाथों से मालिश करें- अपने शरीर पर तेल लगाएं और हल्के, आरामदायक स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए मालिश करें. शरीर के उन हिस्सों पर खास ध्यान दें जो ज्यादा सूखे हैं, जैसे कि आपके हाथ, पैर और तलवे. अगर जोड़ों में दर्द हो, त्वचा पर सूजन हो, घाव हों या कोई अन्य मेडिकल समस्या हो, तो उन जगहों पर जोर से मालिश करने से बचें. अगर आपको आरामदायक लगे, तो तेल को कुछ देर के लिए अपनी त्वचा पर लगा रहने दें.
'उबटन' लगाना- अगर आपकी त्वचा को सूट करता है, तो आप 'उबटन' का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बेसन, हल्दी, चंदन जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. ऐसा उबटन चुनें जो त्वचा के लिए हल्का हो, और इसे बहुत जोर से न रगड़ें. प्राकृतिक चीजों से भी त्वचा में जलन हो सकती है, खासकर तब जब आपको एक्जिमा, संवेदनशील त्वचा या एलर्जी की समस्या हो. अगर आप कोई नया उबटन आजमा रहे हैं, तो त्योहार के दिन पूरे शरीर या चेहरे पर लगाने से पहले, इसे त्वचा के एक छोटे से हिस्से पर लगाकर टेस्ट कर लें.
गर्म पानी से स्नान करें- गुनगुने या आरामदायक गर्म पानी से शरीर पर लगे तेल और उबटन को धो लें. बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे त्वचा रूखी हो सकती है. बाथरूम में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि तेल की वजह से फर्श फिसलन भरा हो सकता है.
साफ-सुथरे कपड़े पहनें और पूजा-पाठ करें- कई परिवारों में नए या साफ कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर, दीये जलाकर और पूजा-पाठ किया जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में रीति-रिवाज अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई एक निश्चित तरीका नहीं है जिसका पालन हर किसी को करना ही पड़े.
कुछ सावधानियां ध्यान में रखें
ऐसे तेल या उबटन का इस्तेमाल न करें जिससे आपकी त्वचा में जलन हो, और बहुत ज्यादा गर्म तेल या पानी का उपयोग करने से बचें. अगर किसी को त्वचा संबंधी कोई समस्या, एलर्जी या कोई विशेष मेडिकल चिंता है, तो किसी भी नए उत्पाद को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. दीवाली की परंपरा के तौर पर, यह एक अच्छी याद दिलाता है कि उत्सव के साथ-साथ सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है. इसलिए, इस नरक चतुर्दशी पर, अगर आपके परिवार में 'अभ्यंग स्नान' की परंपरा है, तो इसके लिए समय जरूर निकालें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)