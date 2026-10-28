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नरक चतुर्दशी के दिन क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? इसे करने की विधि और महत्व को विस्तार से जानें

नरक चतुर्दशी के दिन क्यों किया जाता है अभ्यंग स्नान? इसे करने की विधि और महत्व को विस्तार से जानें ( GETTY IMAGES )

नरक चतुर्दशी को दिवाली से एक दिन पहले 'छोटी दिवाली' के रूप में मनाया जाता है. इस दिन का विशेष महत्व है. मानयता है कि इस दिन यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, और सुख, समृद्धि तथा अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है. इसके अलावा, नरक चतुर्दशी पर 'अभ्यंग स्नान' का बहुत बड़ा महत्व है. इस दिन सूर्योदय से पहले 'उबटन' लगाया जाता है और गुनगुना तेल से शरीर पर मालिश कर स्नान करने की परंपरा है. आइए जानते हैं कि अभ्यंग स्नान क्या है?

अभ्यंग स्नान क्या है?

'अभ्यंग' का अर्थ है तेल से मालिश करना, जबकि 'स्नान' का अर्थ है नहाना. इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी परंपरा बनती है, जिसमें नहाने से पहले शरीर पर गर्म तेल से मालिश की जाती है और 'उबटन' लगाया जाता है. आयुर्वेद में अभ्यंग स्नान 'दिनचर्या' का एक हिस्सा है. इसे नियमित रूप से करने से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है और बीमारियों से दूर रहता है. इसके अलावा, 'ऋतुचर्या' (मौसम के अनुसार जीवनशैली) के संदर्भ में, शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित रखने के लिए विशेष तेलों से अभ्यंग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मौसम बदलने पर ये दोष असंतुलित हो सकते हैं.