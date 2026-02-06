ETV Bharat / lifestyle

क्यों मनाया जाता है Rose Day, किसे कौन से रंग का गुलाब देना चाहिए? जानिए

वैलेंटाइन डे 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलता है, इस पूरे सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना एक अनूठा महत्व है...

Why is Rose Day celebrated, and which color rose should you give to whom? Find out.
क्यों मनाया जाता है Rose Day, किसे कौन से रंग का गुलाब देना चाहिए? जानिए (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 6, 2026 at 4:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

फरवरी की हवा में रोमांस भरा होता है. वैलेंटाइन वीक, जो 7 फरवरी से शुरू होता है, लवर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है. वैलेंटाइन वीक रोज डे से शुरू होता है. यह दिन आपको अपने प्यार करने वाले को किसी भी रंग का गुलाब देकर अपनी भावनाओं को जाहिर करने का मौका देता है. गुलाब का हर रंग एक अलग मैसेज देता है. वैसे तो ज्यादातर लड़के और लड़कियां रोज डे मनाते हुए दिखते हैं, लेकिन कोई भी इस दिन की खुशी में शामिल हो सकता है.

रोज डे मनाने का कारण
वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है. रोज डे वैलेंटाइन वीक का पहला दिन है, जो 7 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिन युवा गुलाब देकर अपने प्यार और दोस्ती का इजहार करते हैं. गुलाब, जो फूलों का राजा है, प्यार का प्रतीक माना जाता है. इसके अलग-अलग खूबसूरत रंग अलग-अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं. इसलिए, प्रेमी इस दिन अपने प्यार का इजहार करते हैं.

यह परंपरा कैसे शुरू हुई
रोज डे पर लाल गुलाब देने की परंपरा काफी पुरानी मानी जाती है. गुलाब सदियों से रोमांस का प्रतीक रहे हैं. कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां को लाल गुलाब बहुत पसंद थे. इसलिए, जहांगीर उन्हें खुश करने के लिए तोहफे में गुलाब भेजते थे. यह भी माना जाता है कि महारानी विक्टोरिया के समय में, कपल्स अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए गुलाब का आदान-प्रदान करते थे.

गुलाब के रंग क्या दर्शाते हैं?

  • सफेद गुलाब - सफेद रंग प्यार और शांति का प्रतीक है. सफेद गुलाब, जो सम्मान, मासूमियत और पवित्रता का प्रतीक हैं, उन्हें भी अपने प्रियजनों को दिया जा सकता है.
  • पीच गुलाब - पीच एक ऐसा रंग है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा पसंद होता है. पीच रंग के गुलाब विनम्रता, ईमानदारी और करुणा के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. पार्टनर्स के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है. इसीलिए ईमानदारी दिखाने के लिए पीच रंग के गुलाब दिए जाते हैं.
  • लाल गुलाब - लाल गुलाब प्यार करने वाले जोड़ों के लिए सबसे पॉपुलर पसंद हैं. इसीलिए प्रेमी अक्सर लाल गुलाब एक-दूसरे को देते हैं. अगर आप वैलेंटाइन डे पर किसी को अपना प्यार जताना चाहते हैं, तो उन्हें लाल गुलाब देना एक अच्छा आइडिया होगा. पता करें कि आपको जो व्यक्ति पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसे उसी रंग का गुलाब देकर अपना प्यार जताएं.
  • नारंगी गुलाब - अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्हें नारंगी गुलाब दें. इसे शक्ति और खुशी का प्रतीक माना जाता है. आप उन लोगों को भी नारंगी गुलाब दे सकते हैं जो आपके लिए समय निकालते हैं और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी मदद करते हैं.
  • पीले गुलाब - पीले गुलाब दोस्ती, खुशी और पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाते हैं. पीले गुलाब अक्सर दोस्तों को दिए जाते हैं. आप इन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त को या जिसे आप दोस्त बनाना चाहते हैं, उसे दे सकते हैं.
  • नीले गुलाब - नीले गुलाब संवेदनशीलता और भावनाओं के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. यह रंग दो लोगों के बीच भावनाओं को धीरे से व्यक्त करने में मदद करता है. पति-पत्नी अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए एक-दूसरे को नीले गुलाब दे सकते हैं.
  • गुलाबी गुलाब - गुलाबी रंग लाल रंग का उल्टा रंग है. गुलाबी रंग अक्सर गुलाब से जुड़ा होता है. यह एक ऐसा रंग है जिसे एनालिस्ट सुंदरता और एलिगेंस को दर्शाने के लिए चुनते हैं. अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में ग्रेस और एलिगेंस की तारीफ करते हैं, तो आप उन्हें गुलाबी गुलाब दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WHY IS ROSE DAY CELEBRATED
क्यों मनाया जाता है ROSE DAY
VALENTINES WEEK 2026
FIRST DAY OF VALENTINES WEEK
WHY IS ROSE DAY CELEBRATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.