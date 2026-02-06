ETV Bharat / lifestyle

क्यों मनाया जाता है Rose Day, किसे कौन से रंग का गुलाब देना चाहिए? जानिए

फरवरी की हवा में रोमांस भरा होता है. वैलेंटाइन वीक, जो 7 फरवरी से शुरू होता है, लवर्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है. वैलेंटाइन वीक रोज डे से शुरू होता है. यह दिन आपको अपने प्यार करने वाले को किसी भी रंग का गुलाब देकर अपनी भावनाओं को जाहिर करने का मौका देता है. गुलाब का हर रंग एक अलग मैसेज देता है. वैसे तो ज्यादातर लड़के और लड़कियां रोज डे मनाते हुए दिखते हैं, लेकिन कोई भी इस दिन की खुशी में शामिल हो सकता है.

रोज डे मनाने का कारण

वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है. रोज डे वैलेंटाइन वीक का पहला दिन है, जो 7 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिन युवा गुलाब देकर अपने प्यार और दोस्ती का इजहार करते हैं. गुलाब, जो फूलों का राजा है, प्यार का प्रतीक माना जाता है. इसके अलग-अलग खूबसूरत रंग अलग-अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं. इसलिए, प्रेमी इस दिन अपने प्यार का इजहार करते हैं.