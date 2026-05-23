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भगवान शनि की पूजा के दौरान क्यों नहीं किया जाता है तांबे की किसी भी वस्तु का उपयोग? जान लें वरना...

हिंदू धर्म में, भगवान शनि का एक विशेष स्थान है. भक्त उन्हें न्याय के देवता और कर्मों का फल देने वाले के रूप में पूजते हैं. भगवान शनि को प्रसन्न करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वे हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं. उनकी पूजा के दौरान, छोटी से छोटी बात पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी होता है. विशेष रूप से, शास्त्रों में शनिदेव की पूजा-पाठ के दौरान इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के संबंध में बेहद सख्त और स्पष्ट नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन न करने पर पूजा का फल नहीं मिलता है. एक छोटी सी गलती (जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं) न केवल पूजा के आध्यात्मिक लाभों को खत्म कर देती है, बल्कि भगवान शनि के क्रोध को भी न्योता दे सकती है. वह गलती है, तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना. इस खबर में, जानें कि भगवान शनि की पूजा के दौरान तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है. इसके पीछे क्या करण है?

देवता सूर्य और शनि के बीच शत्रुता की कहानी

दरअसल, शनि भगवान सूर्य (सूर्यदेव) के पुत्र हैं. हालांकि, उनका रिश्ता किसी आम पिता-पुत्र जैसा नहीं है, बल्कि, उनके बीच गहरी शत्रुता है. पुराणों के अनुसार, यह मनमुटाव शनि के जन्म के समय से ही शुरू हो गया था. सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड और असहनीय था कि देवी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थीं. इसलिए, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने ही समान दिखने वाली एक स्त्री की रचना की, जिसे 'छाया' (या संवर्णा) कहा गया. संज्ञा ने छाया को अपने बच्चों की देखभाल का निर्देश दिया और स्वयं अपने पितामह (विश्वकर्मा) के आश्रम लौट गईं. बाद में वे घोड़ी (अश्व) का रूप धारण करके जंगलों में तपस्या करने लगीं.

छाया ने सूर्य देव की पत्नी के रूप में उनके साथ समय बिताया. छाया और सूर्य के मिलन से ही भगवान शनि, सावर्णि मनु और देवी तपती का जन्म हुआ. छाया अपने पुत्र, भगवान शनि से गहरा स्नेह रखती थीं. हालांकि, जब सूर्य देव ने भगवान शनि का सांवला रंग देखा, तो उन्हें अपनी पत्नी की निष्ठा पर संदेह हो गया और उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया. तब से लेकर अब तक, पिता और पुत्र के बीच एक गहरी दरार बनी हुई है.

वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार, तांबा भगवान सूर्य की सबसे प्रिय धातु है. इसलिए, सूर्य देव से जुड़े हर शुभ अवसर पर तांबे के बर्तनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, भगवान शनि अपने पिता से जुड़ी किसी भी चीज को पसंद नहीं करते है. इसलिए, भगवान शनि की पूजा के दौरान तांबे के किसी भी चीज या पात्र का उपयोग नहीं किया जाता है, तांबे का उपयोग करने से शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है.