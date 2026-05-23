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भगवान शनि की पूजा के दौरान क्यों नहीं किया जाता है तांबे की किसी भी वस्तु का उपयोग? जान लें वरना...

क्या आप भी शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है...

Why is no object made of copper used during the worship of Lord Shani?
भगवान शनि की पूजा के दौरान क्यों नहीं किया जाता है तांबे की किसी भी वस्तु का उपयोग? जान लें वरना... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 23, 2026 at 6:22 PM IST

6 Min Read
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हिंदू धर्म में, भगवान शनि का एक विशेष स्थान है. भक्त उन्हें न्याय के देवता और कर्मों का फल देने वाले के रूप में पूजते हैं. भगवान शनि को प्रसन्न करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वे हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं. उनकी पूजा के दौरान, छोटी से छोटी बात पर भी पूरा ध्यान देना जरूरी होता है. विशेष रूप से, शास्त्रों में शनिदेव की पूजा-पाठ के दौरान इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के संबंध में बेहद सख्त और स्पष्ट नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन न करने पर पूजा का फल नहीं मिलता है. एक छोटी सी गलती (जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं) न केवल पूजा के आध्यात्मिक लाभों को खत्म कर देती है, बल्कि भगवान शनि के क्रोध को भी न्योता दे सकती है. वह गलती है, तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना. इस खबर में, जानें कि भगवान शनि की पूजा के दौरान तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है. इसके पीछे क्या करण है?

देवता सूर्य और शनि के बीच शत्रुता की कहानी
दरअसल, शनि भगवान सूर्य (सूर्यदेव) के पुत्र हैं. हालांकि, उनका रिश्ता किसी आम पिता-पुत्र जैसा नहीं है, बल्कि, उनके बीच गहरी शत्रुता है. पुराणों के अनुसार, यह मनमुटाव शनि के जन्म के समय से ही शुरू हो गया था. सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड और असहनीय था कि देवी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थीं. इसलिए, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने ही समान दिखने वाली एक स्त्री की रचना की, जिसे 'छाया' (या संवर्णा) कहा गया. संज्ञा ने छाया को अपने बच्चों की देखभाल का निर्देश दिया और स्वयं अपने पितामह (विश्वकर्मा) के आश्रम लौट गईं. बाद में वे घोड़ी (अश्व) का रूप धारण करके जंगलों में तपस्या करने लगीं.

छाया ने सूर्य देव की पत्नी के रूप में उनके साथ समय बिताया. छाया और सूर्य के मिलन से ही भगवान शनि, सावर्णि मनु और देवी तपती का जन्म हुआ. छाया अपने पुत्र, भगवान शनि से गहरा स्नेह रखती थीं. हालांकि, जब सूर्य देव ने भगवान शनि का सांवला रंग देखा, तो उन्हें अपनी पत्नी की निष्ठा पर संदेह हो गया और उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया. तब से लेकर अब तक, पिता और पुत्र के बीच एक गहरी दरार बनी हुई है.

वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार, तांबा भगवान सूर्य की सबसे प्रिय धातु है. इसलिए, सूर्य देव से जुड़े हर शुभ अवसर पर तांबे के बर्तनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, भगवान शनि अपने पिता से जुड़ी किसी भी चीज को पसंद नहीं करते है. इसलिए, भगवान शनि की पूजा के दौरान तांबे के किसी भी चीज या पात्र का उपयोग नहीं किया जाता है, तांबे का उपयोग करने से शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है.

शनि की पूजा में तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने के बुरे प्रभाव
शनि भगवान का स्वभाव बहुत गंभीर और कठोर होता है. वे ठंडक, संयम और न्याय के प्रतीक हैं. इसके उलट, तांबे के बर्तनों में सूर्य की कुदरती एनर्जी और गर्मी समा जाती है. ये खूबियां शनि भगवान के असली स्वभाव और मिजाज से बिल्कुल उलटी हैं. शनि पूजा के दौरान तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने से ये नतीजे हो सकते हैं...

  • पैसे की दिक्कतें: काम या कामकाज में रुकावट आने से पैसे का नुकसान होने का खतरा रहता है.
  • सेहत की दिक्कतें: मन की शांति की कमी और बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं.
  • कष्टों का प्रभाव: : मान्यता है कि शनि देव को 'कर्मफल दाता' और 'न्याय के देवता' माना जाता है. लेकिन, तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने से वे क्रोधित हो जाते हैं. जिसके कारण साढ़े साती और अर्धाष्टम शनि (ढैया) के दौरान उनका प्रभाव विशेष रूप से तीव्र हो जाता है.

शनि पूजा के लिए कौन से बर्तन उपयुक्त हैं?
शनि देव को खुश करने के लिए, सिर्फ उन्हीं धातुओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो उन्हें प्रिय हों, जैसे कि...

  • लोहे के बर्तन: लोहा शनि देव को सबसे ज्यादा प्रिय धातु है. लोहे के बर्तन में तिल के तेल से भरा दीया जलाने से शनि के कारण होने वाले कष्ट कम होते हैं.
  • मिट्टी के बर्तन: असली मिट्टी के बर्तन भी शनि पूजा के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ये भक्त की विनम्रता और नरमी की निशानी होते हैं.
  • लोहे के बर्तन (विकल्प): अगर खास लोहे के बर्तन आसानी से उपलब्ध न हों, तो दूसरे लोहे के बर्तन भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

शनि देव के शुभ फलों के लिए पूजा का सही तरीका
शनिवार के दिन, एक लोहे के बर्तन में काले तिल और सरसों का तेल रखें और उन्हें भगवान शनि को अर्पित करें. शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शनि नियमित पूजा से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं. भगवान शनि उन लोगों पर अपनी कृपादृष्टि डालते हैं जो अनुशासित जीवन जीते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं. इसलिए, तांबे के बर्तनों को अलग रखें, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार पूजा करें, और भगवान शनि की कृपा के पात्र बनें.

(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे की पुष्टि नहीं करता है.)

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