भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? ज्योतिषाचार्य से इसका कारण जानें
भगवान गणेश को सभी अच्छे गुणों और सफलता का देवता माना जाता है, इसीलिए लोग किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले...
Published : September 23, 2026 at 3:49 PM IST
भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और सौभाग्य देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है. उन्हें सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश इंसानों के सभी दुखों को दूर करते हैं और उनकी पूजा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है. हर धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है. उनका स्वरू ही उनकी पूजा में अहम भूमिका निभाता है और इसका गहरा स्प्रिचुअल महत्व है. मतलब, भगवान गणेश का रूप, मनुष्य और जानवर के अंग से मिलकर बना हुआ है. इसकी भी भगवान गणेश की पूजा में बड़ी भूमिका है जो गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है.
हिंदू परंपरा में, किसी भी दूसरे देवता या अनुष्ठान से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें बाधाओं को दूर करने वाला, कला और विज्ञान का संरक्षक और बुद्धि व ज्ञान का देवता माना जाता है. गणेश की बुद्धिमानी को दर्शाने वाली एक लोकप्रिय हिंदू कथा में गणेश और कार्तिकेय के बीच दुनिया का चक्कर लगाने की दौड़ का जिक्र है. यह कहानी अक्सर यह समझाने के लिए सुनाई जाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े बेटे कार्तिकेय होने के बावजूद गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है.
कहानी कुछ इस तरह है...
एक बार गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है. उनके झगड़े को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक चुनौती रखी. उन्होंने कहा कि जो कोई भी दुनिया के तीन चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, उसे ही दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा और उसे 'दिव्य आम' या 'ज्ञान का फल' नाम का एक खास फल इनाम में दिया जाएगा.
फल जीतने की जल्दी में, कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े. वे बहुत तेजी से उड़े, उन्हें पूरा भरोसा था कि वे आसानी से गणेश से आगे निकल जाएंगे. दूसरी ओर, गणेश, जो बुद्धिमान और चतुर थे, ने सोचने के लिए एक पल का समय लिया और फिर अपने माता-पिता, भगवान शिव और देवी पार्वती के तीन चक्कर लगाए.
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बजाय भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा क्यों की, तो भगवान गणेश ने बताया कि उनके माता-पिता ही उनकी दुनिया हैं और उनकी परिक्रमा करके उन्होंने अपनी दुनिया की परिक्रमा पूरी कर ली है. गणेश की समझदारी से प्रभावित होकर, भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया और उन्हें वह दिव्य आम दिया.
यह कहानी शारीरिक ताकत और रफ्तार के मुकाबले बुद्धिमानी, समझदारी और चतुराई के महत्व पर जोर देती है. यह माता-पिता के प्रति गणेश जी के गहरे प्रेम और सम्मान को भी दर्शाती है. इसी वजह से हिंदू परंपरा में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, जो चुनौतियों और बाधाओं को पार करने में बुद्धि और समझदारी के महत्व का प्रतीक है.
हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों का मानना है कि किसी भी नए काम को शुरू करते समय भगवान गणेश का पूजन करने से उसमें कोई बाधा नहीं आती है. ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी सफलता के रास्ते में कोई बाधा आती है तो भगवान गणेश की पूजा करने से दूर हो जाती है. भगवान गणेश की दो पत्नियां है, भगवान गणेश की पत्नी सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति, पूर्णता और आंतरिक सफलता का प्रतीक हैं. उनकी दूसरी पत्नी का नाम रिद्धि है, जो भौतिक समृद्धि और सफलता का प्रतीक हैं.
- सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति को दिखाती है. इसलिए, भगवान गणेश की पूजा करना आध्यात्मिक समझ पाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. पारंपरिक रूप से, भगवान गणेश को उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई दिखाई जाती है, इसीलिए उन्हें सिद्धि विनायक भी कहा जाता है.
- माना जाता है कि बुद्धि भगवान गणेश की पत्नियों में से एक थीं, इसलिए, भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान देने वाला माना जाता है. असल में, कई कथाओं में बुद्धि को या तो भगवान गणेश का ही एक रूप या उनकी पत्नी माना जाता है, जो समझदारी और ज्ञान का प्रतीक हैं.
- भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का अहंकार खत्म करने में मदद मिलती है. उनकी सवारी, मूषक यह दिखाता है कि कोई भी अपना अहंकार छोड़कर एक नेक इंसान बन सकता है.
- भगवान गणेश को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है कि उनका बायां पैर उनके दाएं पैर पर रखा हो, इस मुद्रा का मतलब है उनकी समझदारी और चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की उनकी क्षमता। यह दिखाता है कि एक सफल जीवन जीने के लिए समझदारी और भावना का सही बैलेंस होना जरूरी है.
- भगवान गणेश 'ॐ' और 'प्रणव' के प्रतीक हैं. 'ॐ' हिंदू धर्म का एक मुख्य मंत्र है, और भगवान गणेश की कोई भी पूजा शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप करना रिवाज है.
डिस्क्लेमर: (यह लेख केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. ETV भारत इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं करता है)