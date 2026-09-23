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भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? ज्योतिषाचार्य से इसका कारण जानें

भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और सौभाग्य देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है. उन्हें सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश इंसानों के सभी दुखों को दूर करते हैं और उनकी पूजा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है. हर धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है. उनका स्वरू ही उनकी पूजा में अहम भूमिका निभाता है और इसका गहरा स्प्रिचुअल महत्व है. मतलब, भगवान गणेश का रूप, मनुष्‍य और जानवर के अंग से मिलकर बना हुआ है. इसकी भी भगवान गणेश की पूजा में बड़ी भूमिका है जो गहरे आध्‍यात्मिक महत्‍व को दर्शाती है.

हिंदू परंपरा में, किसी भी दूसरे देवता या अनुष्ठान से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें बाधाओं को दूर करने वाला, कला और विज्ञान का संरक्षक और बुद्धि व ज्ञान का देवता माना जाता है. गणेश की बुद्धिमानी को दर्शाने वाली एक लोकप्रिय हिंदू कथा में गणेश और कार्तिकेय के बीच दुनिया का चक्कर लगाने की दौड़ का जिक्र है. यह कहानी अक्सर यह समझाने के लिए सुनाई जाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े बेटे कार्तिकेय होने के बावजूद गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है.

कहानी कुछ इस तरह है...

एक बार गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है. उनके झगड़े को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक चुनौती रखी. उन्होंने कहा कि जो कोई भी दुनिया के तीन चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, उसे ही दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा और उसे 'दिव्य आम' या 'ज्ञान का फल' नाम का एक खास फल इनाम में दिया जाएगा.

फल जीतने की जल्दी में, कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार हुए और दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े. वे बहुत तेजी से उड़े, उन्हें पूरा भरोसा था कि वे आसानी से गणेश से आगे निकल जाएंगे. दूसरी ओर, गणेश, जो बुद्धिमान और चतुर थे, ने सोचने के लिए एक पल का समय लिया और फिर अपने माता-पिता, भगवान शिव और देवी पार्वती के तीन चक्कर लगाए.