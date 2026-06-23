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एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप करना क्यों है जरूरी? जानिए क्या हैं इसके फायदे?

हेल्दी और फिट रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है. हम सभी को बताया जाता है कि एक्सरसाइज करने से पहले वॉर्म-अप करना जरूरी है, फिर भी हममें से बहुत कम लोग ही समझते हैं कि यह क्यों जरूरी है. इस खबर में विस्तार से जानें कि वॉर्म-अप क्या है और एक्सरसाइज से पहले इसे करना क्यों जरूरी होता है...

वार्म-अप क्या होता है?

वार्म-अप हल्की फिजिकल एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग की एक सीरीज है जो एक्सरसाइज से पहले की जाती है. आमतौर पर, इसमें शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने के लिए 5 से 10 मिनट की जॉगिंग, जंपिंग जैक, आर्म स्विंग और स्ट्रेचिंग शामिल होती है.

वार्म-अप कितनी देर तक करना चाहिए?

व्यायाम या चलने से पहले कम से कम 10 मिनट तक वार्म-अप करें. इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति 20 से 30 प्रतिशत तक बेहतर होगी. 10-15 मिनट से अधिक वार्म-अप करने के बाद व्यायाम करने से शरीर जल्दी थक जाएगा. इसलिए, अधिकतम 10 मिनट तक वार्म-अप करना ही सबसे अच्छा है.

वार्म-अप महत्वपूर्ण क्यों है?

NHS की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले वार्म-अप करना जरूरी है. यह धीरे-धीरे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद करता है. वार्म-अप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह चोट लगने का खतरा कम करने, परफॉर्मेंस सुधारने और एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करता है. वार्म-अप करने से फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और रिएक्शन टाइम भी बढ़ता है. इसके अलावा, यह मसल्स की अकड़न और थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे चोटों से बचने में मदद मिलती है.