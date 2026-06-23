एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप करना क्यों है जरूरी? जानिए क्या हैं इसके फायदे?
बहुत से लोग एक्सरसाइज करने से पहले वार्म-अप करते हैं. लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म-अप करना क्यों जरूरी है? इसके क्या फायदे हैं? जानिए...
Published : June 23, 2026 at 7:54 PM IST
हेल्दी और फिट रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है. हम सभी को बताया जाता है कि एक्सरसाइज करने से पहले वॉर्म-अप करना जरूरी है, फिर भी हममें से बहुत कम लोग ही समझते हैं कि यह क्यों जरूरी है. इस खबर में विस्तार से जानें कि वॉर्म-अप क्या है और एक्सरसाइज से पहले इसे करना क्यों जरूरी होता है...
वार्म-अप क्या होता है?
वार्म-अप हल्की फिजिकल एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग की एक सीरीज है जो एक्सरसाइज से पहले की जाती है. आमतौर पर, इसमें शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने के लिए 5 से 10 मिनट की जॉगिंग, जंपिंग जैक, आर्म स्विंग और स्ट्रेचिंग शामिल होती है.
वार्म-अप कितनी देर तक करना चाहिए?
व्यायाम या चलने से पहले कम से कम 10 मिनट तक वार्म-अप करें. इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति 20 से 30 प्रतिशत तक बेहतर होगी. 10-15 मिनट से अधिक वार्म-अप करने के बाद व्यायाम करने से शरीर जल्दी थक जाएगा. इसलिए, अधिकतम 10 मिनट तक वार्म-अप करना ही सबसे अच्छा है.
वार्म-अप महत्वपूर्ण क्यों है?
NHS की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले वार्म-अप करना जरूरी है. यह धीरे-धीरे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद करता है. वार्म-अप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह चोट लगने का खतरा कम करने, परफॉर्मेंस सुधारने और एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करता है. वार्म-अप करने से फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और रिएक्शन टाइम भी बढ़ता है. इसके अलावा, यह मसल्स की अकड़न और थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे चोटों से बचने में मदद मिलती है.
वार्म-अप करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है. एक अच्छा वार्म-अप एंडोर्फिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो स्ट्रेस कम करने और एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है. इससे वर्कआउट ज्यादा मजेदार हो जाता है और एक्सरसाइज के दौरान मोटिवेशन और कॉन्संट्रेशन बेहतर होता है. बहुत से लोग एक्सरसाइज़ से पहले वार्म-अप करना भूल जाते हैं. लेकिन एक्सरसाइज से पहले शरीर को वार्म-अप करने से शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे एक्सरसाइज के नतीजे बेहतर होते हैं.
बिना वार्म-अप किए व्यायाम करने से क्या होता है?
वार्म-अप किए बिना हेवी एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसीलिए फिटनेस एक्सपर्ट्स एक्सरसाइज करने से पहले वार्म-अप करने की सलाह देते हैं.
वार्म-अप करने के मुख्य फायदे
- पहले से शरीर को तैयार करके, आप ज्यादा देर तक और बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे
- इससे मांसपेशियां और जोड़ ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हिलना-डुलना आसान हो जाता है
- वार्म-अप न सिर्फ शरीर को, बल्कि दिमाग को भी एक्सरसाइज के लिए तैयार करता है, इससे ध्यान बेहतर होता है और अच्छे नतीजे मिलते हैं.
- एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप करने से एक्सरसाइज के बाद मसल्स में दर्द का खतरा कम हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मसल्स को ढीला करने में मदद करता है, जिससे एक्सरसाइज के दौरान उन पर पड़ने वाला स्ट्रेस कम हो जाता है.
- वार्म-अप करने से हार्ट रेट और ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मसल्स तक ज्यादा तेजी से पहुंचते हैं. इससे शरीर पर पड़ने वाला पूरा स्ट्रेस कम होता है और फिजिकल परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है.
वार्म-अप उतना ही जरूरी है जितनी कि खुद एक्सरसाइज- 5 से 10 मिनट का छोटा सा वार्म-अप चोट लगने का खतरा कम कर सकता है और वर्कआउट से बेहतर नतीजे पाने में आपकी मदद कर सकता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हर एक्सरसाइज सेशन से पहले वार्म-अप करने की आदत डालें.