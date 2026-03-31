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हैदराबाद की ईरानी चाय क्यों है इतनी मशहूर? इसे कैसे बनाया जाता है? जानिए यहां

ईरानी चाय भारत में (विशेष रूप से हैदराबाद में) बहुत ही लोकप्रिय है, जो अपनी गाढ़ी बनावट और अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है...

Why is Hyderabad's Irani Chai so famous? How is it made? Find out here.
हैदराबाद की ईरानी चाय क्यों है इतनी मशहूर? इसे कैसे बनाया जाता है? जानिए यहां (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 31, 2026 at 7:49 PM IST

5 Min Read
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चाय कई तरह की किस्मों और फ्लेवर में आती है, जो स्वाद और सेहत, दोनों के लिए अलग-अलग फायदे देती है. इसकी किस्मों में ग्रीन टी, ब्लैक टी, गुड़ वाली चाय, लेमन टी, मसाला चाय, अदरक वाली चाय और केसर वाली चाय शामिल हैं. लेकिन क्या आपने कभी ईरानी चाय के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो इस खबर में पढ़ें और विस्तार से जानें कि ईरानी चाय क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है.

आम तौर पर, लगभग सभी किस्मों में चाय की पत्ती (या पाउडर), दूध और चीनी का इस्तेमाल होता है. हालांकि, ईरानी चाय बनाने का तरीका बाकी सबसे बिल्कुल अलग है. इसे बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. इसका स्वाद भी काफी अनोखा होता है, अगर आपको गाढ़ी और तेज चाय पसंद है, तो इसे पीते ही आपके गले में एक सुखद गर्माहट का एहसास होगा. बस एक घूंट पीने के बाद ही, आपका मन दूसरा घूंट पीने के लिए मचल उठेगा.

हैदराबाद की प्रसिद्ध ईरानी चाय न केवल एक हॉट ड्रिंक है, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है जो 19वीं सदी में फारसी प्रवासियों द्वारा दक्षिण भारत लाई गई थी. इतिहासकारों का मानना ​​है कि ईरानी लोग ही सबसे पहले इस चाय को इस क्षेत्र में लेकर आए थे. यह 19वीं सदी में, निजाम मीर उस्मान अली खान के शासनकाल के दौरान हैदराबाद पहुंची. यह कड़क, मीठी और गाढ़ी चाय पारंपरिक रूप से निजाम काल के दौरान लोकप्रिय हुई थी, और अब यह उस्मानिया बिस्किट के साथ एक अनिवार्य जोड़ी बन गई है. सच कहूं तो, एक कप ईरानी चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट का स्वाद लेना, अपने आप में एक अनोखा अनुभव है. अब, आइए ईरानी चाय बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और विधि के बारे में जानें...

आवश्यक सामग्री:

  • चाय पाउडर - 2 बड़े चम्मच
  • पानी - 2 कप
  • चीनी - 2 बड़े चम्मच
  • दूध - आधा लीटर
  • इलायची - 3
  • गाढ़ा दूध - 2 बड़े चम्मच

तैयारी विधि:

  • यह ईरानी चाय बनाने की एक बहुत ही प्रसिद्ध और पारंपरिक विधि है. इस विधि में चाय के काढ़े को धीरे-धीरे पकाया जाता है, जिससे उसका स्वाद गहरा और समृद्ध हो जाता है.
  • शुरू करने के लिए, एक चाय बनाने वाला बर्तन लें और उसमें 2 कप पानी डालें. इस पानी को मध्यम आंच पर उबाल लें. फिर, उबलते पानी में 2–3 चम्मच चाय की पत्ती और थोड़ी चीनी डालें, और इसे 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, इस दौरान बर्तन को ढककर रखें ताकि भाप बाहर न निकले. यह सबसे जरूरी कदम है. कुछ लोग तो कुकर या बर्तन के ढक्कन को आटे से पूरी तरह सील भी कर देते हैं (इस तकनीक को दम कहा जाता है) ताकि ढक्कन एकदम पक्का बंद हो जाए और भाप बाहर न आए.
  • अब, एक अलग बर्तन में दूध डालें और उसे तब तक उबालें जब तक वह गाढ़ा न हो जाए. इसके बाद, इस दूध में कुटी हुई इलायची डालें और अच्छी तरह मिला लें. दूध को लगातार चलाते हुए उबालते रहें, जब यह गाढ़ा हो जाए, तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क या मावा डालकर इसकी गाढ़ेपन को और बढ़ा सकते हैं. अब, चाय के काढ़े वाले बर्तन से ढक्कन हटाएं और एक छलनी की मदद से इसे एक कटोरे में छान लें. सबसे पहले, काढ़े को एक कप में डालें, फिर उसमें गर्म दूध मिलाएं और अच्छी तरह चला लें. बस हो गया! आपकी गरमा-गरम ईरानी चाय तैयार है.

सुझावों:

  • जितनी देर तक काढ़ा उबाला जाएगा, उतना ही अधिक स्वादिष्ट होगा.
  • काढ़े को धीमी आंच पर तब तक पकाना चाहिए जब तक कि बर्तन से भाप बाहर न निकल जाए.
  • यदि एक लीटर काढ़ा उबालना हो, तो उसे कम से कम आधा लीटर होने तक उबालना चाहिए.
  • दूध को तब तक उबालें जब तक वह आधा न रह जाए.
  • अगर आप गाढ़ा, मलाईदार और क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करेंगे, तो इसका स्वाद चाय जैसा लगेगा.
  • स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए, आप इसमें इलायची और दालचीनी का पाउडर मिला सकते हैं.

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