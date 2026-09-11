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हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है और यह पूजा कैसे की जानी चाहिए? जानिए विशेषज्ञ की राय

हरतालिका तीज पर महिलाएं हर साल रेत या मिट्टी से शिव और पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं और निर्जला (बिना पानी के) व्रत रखती हैं.

Why is Hartalika Teej 2026 celebrated, and how should this puja be performed?
हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है और यह पूजा कैसे की जानी चाहिए? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2026 at 1:28 PM IST

7 Min Read
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हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (तीसरे दिन) को रखा जाता है. इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. वे निर्जला व्रत रखती हैं. ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि यह व्रत लंबे समय तक वैवाहिक सुख और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कामना के साथ रखा जाता है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 13 सितंबर को सुबह 7:14 बजे शुरू होगी और 14 सितंबर को सुबह 7:14 बजे खत्म होगी. उदय तिथि (सूर्योदय के समय वाली तिथि) के आधार पर, हरतालिका तीज का व्रत सोमवार, 14 सितंबर को रखा जाएगा.

हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है?
पौराणिक कथाओं के अनुसार, पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की. लेकिन उनके पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, क्योंकि उन्हें यह रिश्ता ज्यादा बेहतर लगा. इससे परेशान होकर पार्वती जी ने अपनी एक सहेली को अपनी बात बताई. शादी को रोकने के लिए उनकी सहेली उन्हें चुपके से घने जंगल में ले गईं. सहेली द्वारा उन्हें इस तरह ले जाने (या अपहृत करने) की घटना को 'हरतालिका' कहा जाता है, और इसी वजह से इस त्योहार का नाम 'हरतालिका तीज' पड़ा.

जंगल में छिपकर, पार्वती जी ने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (भाद्रपद शुक्ल तृतीया) को नदी की रेत से शिवलिंग बनाया और बिना अन्न-जल के कठोर व्रत और पूजा की. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया. बाद में, उनके पिता ने भी उनके मिलन को आशीर्वाद दिया. इसीलिए महिलाएं हर साल इस परंपरा को दोहराती हैं, रेत या मिट्टी से शिव और पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं और निर्जला (बिना पानी के) व्रत रखती हैं. यह कहानी याद दिलाती है कि मन की इच्छा जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सच्ची और अटूट भक्ति से पूरी होती है. एक बार यह बात समझ आ जाए, तो व्रत के नियम बोझ नहीं लगते, बल्कि ईश्वर को याद करने का एक जरिया बन जाते हैं.

कौन रखता है यह व्रत और क्या हैं निर्जला व्रत के नियम
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है. इसका मतलब है कि अगले दिन सुबह पूजा-पाठ होने तक पूरे दिन और रात न तो कुछ खाया जाता है और न ही पानी पिया जाता है. इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इसलिए इसका बहुत महत्व है.

आमतौर पर यह व्रत कैसे रखा जाता है और इसमें कौन-कौन शामिल होता है...

  • विवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं
  • कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवनसाथी की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं, वे अक्सर किशोरावस्था से ही इसे रखना शुरू कर देती हैं.

यह व्रत निर्जला (बिना पानी के) होता है: व्रत शुरू होने से लेकर अगले दिन सुबह पूजा के बाद व्रत तोड़ने तक कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है. शाम की ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, पूजा के बाद, रात भर जागकर पूजा-अर्चना (जागरण) की जाती है, जिसमें भजन-कीर्तन, पवित्र कथाओं का श्रवण और शांत भाव से प्रार्थना शामिल होती है. परंपरा के अनुसार, एक बार जब कोई महिला हरतालिका व्रत शुरू कर देती है, तो उसे जीवन भर हर साल इसका पालन करना होता है. इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता. इसे केवल एक बार किए जाने वाले व्रत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन भर के संकल्प के रूप में देखा जाता है

लेकिन, सेहत सबसे जरूरी है, और आस्था कभी यह नहीं मांगती कि कोई खुद को नुकसान पहुंचाए. प्रेग्नेंट औरतें, नई माताएं, बुजुर्ग, और जो लोग बीमार हैं या दवा ले रहे हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, या उन्हें हल्का व्रत रखना चाहिए, जिसमें सिर्फ फल और पानी पीना हो, या अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए.

हरतालिका तीज पूजा की रस्में
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा कहते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह स्नान करके साफ या नए कपड़े पहनने चाहिए. फिर उन्हें व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए. इस दिन पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनने का रिवाज है. पूजा के लिए भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां रेत या शुद्ध मिट्टी से बनाई जा सकती हैं. इसके बाद, गंगाजल और पंचामृत (पांच चीजों का पवित्र मिश्रण) का उपयोग करके तय रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा की जानी चाहिए. भगवान शिव को बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा और मदार के फूल चढ़ाने की परंपरा है

देवी पार्वती को वैवाहिक सुख का प्रतीक (सुहाग की सामग्री) चढ़ाना भी इस पूजा का एक अहम हिस्सा है. इन चीजों में मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर शामिल हो सकते हैं. पूजा के बाद, इन चीजों को किसी ब्राह्मणी या विवाहित महिला को दान करने का रिवाज है. हरतालिका तीज पर रात भर जागकर पूजा-अर्चना (जागरण) करने का खास महत्व है. इस परंपरा में रात को सोने के बजाय भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है, आरती की जाती है और रात के अलग-अलग पहरों में भक्ति गीत (भजन-कीर्तन) गाए जाते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट धार्मिक मान्यताओं और जानकारी के साथ-साथ एक ज्योतिषी के बयानों पर आधारित है.किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद आवश्यक है. खबर केवल जानकारी के लिए है.)

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