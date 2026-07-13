रात में नाखून काटना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें इसके पीछे के कारण
भले ही आज हम कई मॉडर्न सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन यह नियम पुराने समय के हालात को ध्यान में रखकर बनाया गया था...
Published : July 13, 2026 at 7:49 PM IST
हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त या शाम का समय देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए सबसे शुभ माना जाता है. उनके आने से घर में शांति, सकारात्मकता, धन और समृद्धि आती है. यह भी माना जाता है कि शाम के समय घर का कचरा बाहर फेंकना या पैसों का लेन-देन करना अशुभ होता है और इससे दुर्भाग्य आता है. इसके अलावा, हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के समय या शाम ढलने के बाद नाखून काटना अशुभ माना जाता है, ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. ऐसी मान्यता है इस समय देवी लक्ष्मी आती हैं, इसलिए इस दौरान नाखून काटने से वे नाराज हो जाती हैं, जिससे वे घर छोड़कर चली जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है.
हिंदू परंपराएं और मान्यताएं अक्सर गहरे प्रैक्टिकल, सामाजिक और साइंटिफिक कारणों से निकलती हैं, रात में नाखून न काटने की सलाह इसका एक बड़ा उदाहरण है. भले ही आज हम कई मॉडर्न सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन यह नियम पुराने समय के हालात को ध्यान में रखकर बनाया गया था. आइए जानें कि पहले के समय में रात में नाखून काटने की मनाही क्यों थी...
रात में नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए?
बड़े-बुज़ुर्ग अक्सर लोगों को रात में नाखून न काटने की सलाह देते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि पुराने जमाने में बिजली नहीं थी. रात में रोशनी बहुत कम होती थी, और ज्यादातर लोग मिट्टी के तेल के लैंप पर निर्भर रहते थे. इसके अलावा, उस समय नाखून काटने के मॉडर्न औजार मौजूद नहीं थे. लोग आमतौर पर अपने नाखून काटने के लिए चाकू या दूसरी नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते थे. इसलिए, रात की धीमी रोशनी में नाखून काटने से उंगलियों में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता था, और ऐसी चोटों के लिए तुरंत मेडिकल मदद मिलना मुश्किल होता था. इसके अलावा, अगर नाखून के टुकड़े गिर जाते, तो अंधेरे में उन्हें ठीक से इकट्ठा करके फेंकना मुश्किल होता था. इसलिए, रात में नाखून न काटने का रिवाज मुख्य रूप से सुरक्षा और साफ-सफाई की चिंताओं की वजह से शुरू हुआ. समय के साथ, इस रिवाज को मानने के लिए बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक बातें और कहानियां शामिल की गईं.
आसान शब्दों में कहें तो, पहले के समय में रात में नाखून न काटने की मनाही किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि उस दौर की परिस्थितियों और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर आधारित थी. बिजली और आधुनिक नेल क्लिपर न होने के कारण, अंधेरे में धारदार चीजों से उंगलियां कटने का काफी खतरा रहता था.
हेल्थ से जुड़े भी कुछ कारण है
दिन भर नाखूनों के नीचे गंदगी, जर्म्स और बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं. इसलिए, अगर आप रात में बिना हाथ धोए नाखून काटते हैं, तो ये कतरनें बेडशीट, सोफे या फर्श पर गिर सकती हैं, जिससे जर्म्स फैल सकते हैं. इसके अलावा, ये कतरनें खाने या दूसरी चीजों के संपर्क में आ सकती हैं, जिससे इंफेक्शन हो सकता है. दिन में नाखून काटने से उन्हें ठीक से फेंकना आसान हो जाता है. इसलिए, रात में नाखून काटने से बचना चाहिए. आयुर्वेद के अनुसार, रात में चंद्र ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, और ऐसा माना जाता है कि इस समय नाखून काटने से शरीर का अंदरूनी बैलेंस बिगड़ जाता है और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है.
नाखून काटने का सही समय क्या है?
नाखून काटने का सही समय साइंटिफिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग-अलग होता है...
- साइंटिफिक नजरिए से, नाखून काटने का सबसे अच्छा समय नहाने के बाद होता है. पानी के संपर्क में आने से नाखून नरम हो जाते हैं, जिससे उन्हें दर्द या स्किन इंजरी के खतरे के बिना काटना आसान हो जाता है. नाखूनों को अच्छी रोशनी में काटने की भी सलाह दी जाती है, अंधेरे में या कम रोशनी में ऐसा करने से उंगली कटने या इंफेक्शन होने का खतरा होता है. गंदगी जमा होने और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए उंगलियों के नाखून हर हफ्ते और पैरों के नाखून हर दो से तीन हफ्ते में काटने चाहिए.
- इसके अलावा, हिंदू धार्मिक परंपराओं और ज्योतिष के अनुसार, नाखून काटने के लिए खास दिन और समय तय किए गए हैं. ज्योतिषीय गाइडलाइंस बताती हैं कि नाखून हमेशा सुबह या दिन के उजाले में काटने चाहिए. नहाने से पहले नाखून काटना सबसे शुभ माना जाता है. इस काम के लिए बुधवार और शुक्रवार सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं, हालांकि सोमवार और रविवार भी ठीक हैं. माना जाता है कि बुधवार को नाखून काटने से पैसे का फायदा होता है, जबकि शुक्रवार को ऐसा करने से खुशी और खुशहाली आती है.
ध्यान देने वाली बात
हमारे नाखून केराटिन से बने होते हैं. इसलिए, नहाने के बाद नाखून काटना बेहतर होता है, क्योंकि इस समय नाखून पानी में भीगे होते हैं, जिससे उन्हें काटना आसान हो जाता है.