ETV Bharat / lifestyle

रात में नाखून काटना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें इसके पीछे के कारण

हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त या शाम का समय देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए सबसे शुभ माना जाता है. उनके आने से घर में शांति, सकारात्मकता, धन और समृद्धि आती है. यह भी माना जाता है कि शाम के समय घर का कचरा बाहर फेंकना या पैसों का लेन-देन करना अशुभ होता है और इससे दुर्भाग्य आता है. इसके अलावा, हिंदू मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के समय या शाम ढलने के बाद नाखून काटना अशुभ माना जाता है, ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. ऐसी मान्यता है इस समय देवी लक्ष्मी आती हैं, इसलिए इस दौरान नाखून काटने से वे नाराज हो जाती हैं, जिससे वे घर छोड़कर चली जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है.

हिंदू परंपराएं और मान्यताएं अक्सर गहरे प्रैक्टिकल, सामाजिक और साइंटिफिक कारणों से निकलती हैं, रात में नाखून न काटने की सलाह इसका एक बड़ा उदाहरण है. भले ही आज हम कई मॉडर्न सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन यह नियम पुराने समय के हालात को ध्यान में रखकर बनाया गया था. आइए जानें कि पहले के समय में रात में नाखून काटने की मनाही क्यों थी...

रात में नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए?

बड़े-बुज़ुर्ग अक्सर लोगों को रात में नाखून न काटने की सलाह देते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि पुराने जमाने में बिजली नहीं थी. रात में रोशनी बहुत कम होती थी, और ज्यादातर लोग मिट्टी के तेल के लैंप पर निर्भर रहते थे. इसके अलावा, उस समय नाखून काटने के मॉडर्न औजार मौजूद नहीं थे. लोग आमतौर पर अपने नाखून काटने के लिए चाकू या दूसरी नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते थे. इसलिए, रात की धीमी रोशनी में नाखून काटने से उंगलियों में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता था, और ऐसी चोटों के लिए तुरंत मेडिकल मदद मिलना मुश्किल होता था. इसके अलावा, अगर नाखून के टुकड़े गिर जाते, तो अंधेरे में उन्हें ठीक से इकट्ठा करके फेंकना मुश्किल होता था. इसलिए, रात में नाखून न काटने का रिवाज मुख्य रूप से सुरक्षा और साफ-सफाई की चिंताओं की वजह से शुरू हुआ. समय के साथ, इस रिवाज को मानने के लिए बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक बातें और कहानियां शामिल की गईं.

आसान शब्दों में कहें तो, पहले के समय में रात में नाखून न काटने की मनाही किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि उस दौर की परिस्थितियों और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर आधारित थी. बिजली और आधुनिक नेल क्लिपर न होने के कारण, अंधेरे में धारदार चीजों से उंगलियां कटने का काफी खतरा रहता था.