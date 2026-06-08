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कोलेजन हमारे शरीर के लिए क्यों है जरूरी? जानें कि इस प्रोटीन को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए?

कोलेजन इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो स्किन, हड्डियों, मसल्स, टेंडन और कार्टिलेज के लिए एक जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है. यह टिशू को ताकत, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हालांकि उम्र और एनवायरनमेंटल एक्सपोजर (जैसे UV लाइट) के साथ इसका प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाता है. इससे झुर्रियां और रूखापन आता है. ऐसे में, ग्लोइंग और यंग स्किन पाने के लिए कई सेलिब्रिटी आजकल इन-ऑफिस ट्रीटमेंट पर भरोसा करते हैं (जो शरीर के नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं) साथ ही रोजाना कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट भी लेते हैं. कोलेजन ट्रीटमेंट (जैसे सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन और थेरेपी) त्वचा की चमक लौटाने और बालों व जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. यह स्किन को अंदर से लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं.

हालांकि, सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन और थेरेपी के अलावा, आप कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपने शरीर में कोलेजन के लेवल को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस खबर में जानें कि वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं...

कोलेजन रिच फूड्स क्या हैं?

कोलेजन-रिच फूड्स वे होते हैं जिनमें या तो सीधे कोलेजन होता है या जो आपके शरीर की इसे बनाने की क्षमता को बढ़ाते हैं. कोलेजन एक नेचुरल प्रोटीन है जो आपकी स्किन, हड्डियों और जोड़ों में पाया जाता है. यह आपकी स्किन को स्मूद और आपके जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखने में अहम भूमिका निभाता है. जैसे-जैसे आपके शरीर की उम्र बढ़ती है, कोलेजन बनाने की उसकी क्षमता धीमी हो सकती है. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि कुछ खाने की चीजें इस नेचुरल प्रोसेस में मदद कर सकती हैं. इनमें मीट और बोन ब्रोथ जैसे एनिमल-बेस्ड सोर्स के साथ-साथ विटामिन C, जिंक और कॉपर से भरपूर प्लांट-बेस्ड खाने की चीजें शामिल हैं. ये न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करते हैं.