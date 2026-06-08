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कोलेजन हमारे शरीर के लिए क्यों है जरूरी? जानें कि इस प्रोटीन को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए?

कोलेजन हमारें शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. कुछ खास खाने की चीजों में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जानिए कौन से...

Why is collagen necessary for our body? Know what to eat to increase and maintain this protein?
कोलेजन हमारे शरीर के लिए क्यों है जरूरी? जानें कि इस प्रोटीन को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए? (AI)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 8, 2026 at 7:54 PM IST

6 Min Read
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कोलेजन इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो स्किन, हड्डियों, मसल्स, टेंडन और कार्टिलेज के लिए एक जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है. यह टिशू को ताकत, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हालांकि उम्र और एनवायरनमेंटल एक्सपोजर (जैसे UV लाइट) के साथ इसका प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाता है. इससे झुर्रियां और रूखापन आता है. ऐसे में, ग्लोइंग और यंग स्किन पाने के लिए कई सेलिब्रिटी आजकल इन-ऑफिस ट्रीटमेंट पर भरोसा करते हैं (जो शरीर के नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं) साथ ही रोजाना कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट भी लेते हैं. कोलेजन ट्रीटमेंट (जैसे सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन और थेरेपी) त्वचा की चमक लौटाने और बालों व जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. यह स्किन को अंदर से लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं.

हालांकि, सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन और थेरेपी के अलावा, आप कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपने शरीर में कोलेजन के लेवल को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस खबर में जानें कि वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं...

कोलेजन रिच फूड्स क्या हैं?
कोलेजन-रिच फूड्स वे होते हैं जिनमें या तो सीधे कोलेजन होता है या जो आपके शरीर की इसे बनाने की क्षमता को बढ़ाते हैं. कोलेजन एक नेचुरल प्रोटीन है जो आपकी स्किन, हड्डियों और जोड़ों में पाया जाता है. यह आपकी स्किन को स्मूद और आपके जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखने में अहम भूमिका निभाता है. जैसे-जैसे आपके शरीर की उम्र बढ़ती है, कोलेजन बनाने की उसकी क्षमता धीमी हो सकती है. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि कुछ खाने की चीजें इस नेचुरल प्रोसेस में मदद कर सकती हैं. इनमें मीट और बोन ब्रोथ जैसे एनिमल-बेस्ड सोर्स के साथ-साथ विटामिन C, जिंक और कॉपर से भरपूर प्लांट-बेस्ड खाने की चीजें शामिल हैं. ये न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करते हैं.

कोलेजन रिच फूड्स
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, आपकी स्किन और जोड़ों को नेचुरली सपोर्ट करने के लिए, यहां एक हेल्पफुल लिस्ट दी गई है, जिसमें सर्विंग साइज और जहां अवेलेबल हो, लगभग कोलेजन कंटेंट भी दिया गया है.

  • हड्डी का सूप (बोन ब्रोथ)- जानवरों की हड्डियों को उबालकर बनाया जाने वाला एक गर्माहट देने वाला ड्रिंक है. जो कोलेजन और अमीनो एसिड से भरपूर होता है. इसमें जिलेटिन भी होता है, जो आंत और जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.
  • चिकन (स्किन और कनेक्टिव टिश्यू के साथ)– चिकन, खासकर स्किन और हड्डी वाले हिस्से (जैसे विंग्स या थाई) में कनेक्टिव टिश्यू से मिलने वाला कोलेजन प्राकृतिक रूप से भरपूर मात्रा में होता है.
  • बीफ (खासकर कनेक्टिव टिशू वाले कट)- बीफ की मसल्स और टेंडन में कोलेजन होता है. चक रोस्ट या शैंक जैसे मीट के टुकड़े खास तौर पर फायदेमंद होते हैं.
  • मछली (स्किन के साथ)- मछली की स्किन में खास तौर पर कोलेजन भरपूर होता है. सैल्मन जैसी मछली को स्किन के साथ खाने से आपकी स्किन को और भी फायदे हो सकते हैं.
  • अंडे का सफेद भाग- अंडे के सफेद भाग में ग्लाइसिन और प्रोलाइन होते हैं. एमिनो एसिड जो कोलेजन बनाने के लिए जरूरी हैं.
  • अंडे के छिलके की मेम्ब्रेन (सप्लीमेंट या नेचुरल रूप में)- अंडे के छिलके की झिल्ली में कोलेजन (टाइप I, V, और X), हाइलूरोनिक एसिड और ग्लूकोसामाइन जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं. हालांकि इसे पूरा कम खाया जाता है, लेकिन अंडे के छिलके के अंदर की मेम्ब्रेन लाइनिंग में कोलेजन ज्यादा होता है. जोड़ों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए इसे आजकल कई हेल्थ सप्लीमेंट्स और कोलेजन पाउडर में इस्तेमाल किया जाने लगा है.
  • स्पिरुलिना- यह नीला-हरा एल्गी अमीनो एसिड से भरपूर होता है जो आपके शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करता है.
  • खट्टे फल- विटामिन C की मात्रा और खट्टे फल कोलेजन बनने में मदद करने के मामले में कोलेजन से भरपूर फल होते हैं. विटामिन C आपके शरीर को नेचुरली कोलेजन बनाने में मदद करता है.
  • बेरीज- कोलेजन से भरपूर फलों का एक और ग्रुप, बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C से भरपूर होती हैं, जो कोलेजन बनाने के लिए जरूरी है
  • शिमला मिर्च- शिमला मिर्च में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स की ज्यादा मात्रा की वजह से कोलेजन बनने में मदद करती हैं.
  • पत्तेदार सब्जियां (पालक, केल)- ये सभी हरी पत्तेदार सब्जियां (जैसे पालक, केल और लेट्यूस) क्लोरोफिल और विटामिन (A, C, E) से भरपूर होती हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं, स्किन में कोलेजन प्रीकर्सर बढ़ाती हैं और जरूरी विटामिन-मिनरल देती हैं.
  • नट्स (खासकर काजू और बादाम)- ये नट्स जिंक और कॉपर के जरिए कोलेजन बनने में मदद करते हैं, जिससे आपकी स्किन और जोड़ों को अंदर से मदद मिलती है.
  • बीज (कद्दू, तिल)- बीज छोटे लेकिन असरदार होते हैं, जिनमें जिंक और हेल्दी फैट होते हैं जो आपके शरीर की नेचुरल कोलेजन बनाने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं.
  • ऑयस्टर- ऑयस्टर में जिंक और कॉपर दोनों भरपूर होते हैं, जो कोलेजन और टिशू रिपेयर को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.
  • टमाटर- टमाटर में लाइकोपीन होता है, जो स्किन को कोलेजन टूटने से बचा सकता है. वे विटामिन C भी देते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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