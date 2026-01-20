ETV Bharat / lifestyle

हिंदू धर्म में नारियल तोड़ना शुभ शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है? जानिए यहां

बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि नारियल तोड़ने के पीछे एक खास मतलब और मान्यता है, क्योंकि नारियल तोड़ना पवित्रता का प्रतीक माना जाता है...

Why is breaking a coconut considered a symbol of an auspicious beginning in Hinduism?
हिंदू धर्म में नारियल तोड़ना शुभ शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है? जानिए यहां (ETV Bharat AND GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 20, 2026 at 3:35 PM IST

हमारी परंपराओं में नारियल का बहुत महत्व है. चाहे कोई छोटा शुभ अवसर हो या बड़ा, हम हमेशा नारियल फोड़कर ही शुरुआत करते हैं. चाहे पूजा हो, नया घर या गाड़ी खरीदना हो, या कोई भी शुभ काम शुरू करना हो, हम सबसे पहले नारियल फोड़ते हैं. यह सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा नहीं है, इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ, भावनाएं और वैज्ञानिक फायदे भी हैं. आइए अब समझते हैं कि हमारी परंपरा में नारियल तोड़ना शुभ शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है?

नारियल तोड़ना शुभ शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है?
हिंदू परंपरा में, किसी शुभ अवसर की शुरुआत में नारियल तोड़ना अहंकार को तोड़ने, (भगवान के सामने अपने अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है) शुद्धिकरण और विनम्रता का प्रतीक है. यह क्रिया कठोर बाहरी खोल (अहंकार) को तोड़कर अंदर की पवित्रता (नारियल पानी या गूदा) को प्रकट करने का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थिरता और पूर्णता का संकेत है. नारियल, जिसे श्रीफल या "देवताओं का फल" भी कहा जाता है, सबसे पवित्र चढ़ावों में से एक माना जाता है. मुरझाने वाले फूलों या खराब होने वाली मिठाइयों के विपरीत, नारियल लंबे समय तक साबुत रहता है, जो स्थायित्व और संपूर्णता का प्रतीक है - ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी काम की सफल शुरुआत के लिए जरूरी होते हैं.

ऐतिहासिक रूप से, नारियल एक व्यावहारिक भेंट भी थे. तटीय इलाकों में, वे आसानी से मिल जाते थे, पौष्टिक थे, और कीमती थे. समय के साथ, उनका प्रतीकात्मक महत्व उनकी व्यावहारिक उपयोगिता से ज्यादा हो गया है.

नारियल त्रिमूर्ति का प्रतीक है
पुराणों के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तो वे अपने साथ देवी लक्ष्मी, कामधेनु और नारियल का वृक्ष लेकर आए, ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके. इसीलिए नारियल पर बनी तीन आंखें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक मानी जाती हैं. दक्षिण भारत में इस वृक्ष को सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में पूजा जाता है.

वैज्ञानिक रूप से साबित स्वास्थ्य लाभ
यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान भी है जो नारियल के कई स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करता है. नारियल पानी में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. नारियल पानी किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और किडनी की पथरी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. नारियल में मौजूद हेल्दी फैट्स और फाइबर न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दिल के स्वास्थ्य में भी योगदान देते हैं. कैलोरी कम होने के कारण, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.

नारियल तोड़ना अहंकार को छोड़ने, पवित्रता को अपनाने और दिव्य कृपा पाने की एक आध्यात्मिक यात्रा है. यही कारण है कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है.

(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)

