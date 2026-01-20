ETV Bharat / lifestyle

हिंदू धर्म में नारियल तोड़ना शुभ शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है? जानिए यहां

हमारी परंपराओं में नारियल का बहुत महत्व है. चाहे कोई छोटा शुभ अवसर हो या बड़ा, हम हमेशा नारियल फोड़कर ही शुरुआत करते हैं. चाहे पूजा हो, नया घर या गाड़ी खरीदना हो, या कोई भी शुभ काम शुरू करना हो, हम सबसे पहले नारियल फोड़ते हैं. यह सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा नहीं है, इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ, भावनाएं और वैज्ञानिक फायदे भी हैं. आइए अब समझते हैं कि हमारी परंपरा में नारियल तोड़ना शुभ शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है?

नारियल तोड़ना शुभ शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है?

हिंदू परंपरा में, किसी शुभ अवसर की शुरुआत में नारियल तोड़ना अहंकार को तोड़ने, (भगवान के सामने अपने अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है) शुद्धिकरण और विनम्रता का प्रतीक है. यह क्रिया कठोर बाहरी खोल (अहंकार) को तोड़कर अंदर की पवित्रता (नारियल पानी या गूदा) को प्रकट करने का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थिरता और पूर्णता का संकेत है. नारियल, जिसे श्रीफल या "देवताओं का फल" भी कहा जाता है, सबसे पवित्र चढ़ावों में से एक माना जाता है. मुरझाने वाले फूलों या खराब होने वाली मिठाइयों के विपरीत, नारियल लंबे समय तक साबुत रहता है, जो स्थायित्व और संपूर्णता का प्रतीक है - ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी काम की सफल शुरुआत के लिए जरूरी होते हैं.

ऐतिहासिक रूप से, नारियल एक व्यावहारिक भेंट भी थे. तटीय इलाकों में, वे आसानी से मिल जाते थे, पौष्टिक थे, और कीमती थे. समय के साथ, उनका प्रतीकात्मक महत्व उनकी व्यावहारिक उपयोगिता से ज्यादा हो गया है.

नारियल त्रिमूर्ति का प्रतीक है

पुराणों के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तो वे अपने साथ देवी लक्ष्मी, कामधेनु और नारियल का वृक्ष लेकर आए, ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके. इसीलिए नारियल पर बनी तीन आंखें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक मानी जाती हैं. दक्षिण भारत में इस वृक्ष को सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में पूजा जाता है.