क्यों मनाया जाता है भाई दूज? जानिए क्या है यमराज और यमुना की कहानी

इस साल भाई दूज 22 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर की रात को समाप्त होगा. ऐसे में जानिए क्यों मनाया जाता है यह त्योहार?

क्यों मनाया जाता है भाई दूज? जानिए क्या है यमराज और यमुना की कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 22, 2025 at 4:20 PM IST

5 Min Read
भाई दूज या भाई टीका एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जिसे भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है. यह पूरे भारत में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है. इसे पूरे भारत में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. महाराष्ट्र में इसे भाऊ-बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा के नाम से जाना जाता है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है. भाई दूज दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं.

हिंदू धर्म में इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं, लेकिन भाई दूज की सबसे प्रचलित कहानी मृत्युलोक के स्वामी यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है. इस कहानी के जरिए जानें कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है...

यमराज और यमुना की कहानी
कथा के अनुसार, सूर्य की पत्नी संज्ञा की दो संतानें थीं: पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना. अपने पति सूर्य की किरणों का प्रचंड ताप सहन न कर पाने के कारण संज्ञा उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगीं. इसी छाया से ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ. संज्ञा से अश्विनी ऋषि उत्पन्न हुए, जो देवताओं के वैद्य बने. छाया बनकर रहते हुए संज्ञा यमुना और यमराज के साथ अन्याय और सौतेला व्यवहार करने लगीं. इससे निराश होकर यम ने अपना एक नया नगर यमपुरी बसाया. जब यमुना ने देखा कि उसके भाई यमराज उसकी मां के व्यवहार से व्यथित होकर चले गए हैं, तो यमुना भी अपने मायके का घर छोड़कर विश्रामघाट पर (गोलोक चली गईं) रहने लगीं.

समय बीतने पर यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई और उन्होंने उसे ढूंढ़ने के लिए दूत भेजे. दूत यमुना की तलाश में मथुरा पहुंचे. यमुना को न पाकर, वे विश्राम घाट पहुंचने तक खोजते रहे. विश्राम घाट पहुंचकर दूतों को यमुना के बारे में पता चला और उन्होंने यह संदेश यमराज को दिया. यमराज बिना समय गंवाए अपनी बहन यमुना से मिलने विश्राम घाट पहुंच गए. जब ​​यमुना को पता चला कि उसके भाई यमराज आ गए हैं, तो उसने उनका स्वागत किया. सबसे पहले उसने उनकी आरती उतारी, उन्हें तिलक और चंदन लगाया. उसके बाद, उन्हें अपने घर में बिठाया और तरह-तरह के व्यंजन परोसे.

यमराज ने अपनी बहन के द्वारा परोसे गए प्रत्येक व्यंजन को बड़े चाव से खाया. बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वर मांगने को कहा...यमुना ने उत्तर दिया, "हे भाई! आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर पधारें और मुझे आपका इसी प्रकार आदर-सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे. साथ ही, मुझे यह वरदान दीजिए कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भी बहन अपने भाई का आदर-सत्कार करेगी और जो भी भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे कभी आपका भय न रहे. यमराज ने यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए "तथास्तु" कहा और यमलोक को प्रस्थान कर गए. तब से, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. कुछ लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं.

आरती व टीका का महत्व
भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को अपने घर आमंत्रित करती हैं. वे उनका स्वागत आरती से करती हैं, उनके माथे पर सिंदूर और चावल का तिलक लगाती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं. बदले में, भाई अपनी बहनों के जीवन की रक्षा का वचन देता है और अपनी सुविधानुसार उपहार भेंट करता है. जिन महिलाओं का सगा भाई नहीं होता, वे किसी दूर के रिश्तेदार या किसी पाले हुए भाई के साथ यह त्यौहार मनाती हैं. इस दौरान वे आरती करती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए चंद्रमा से प्रार्थना करती हैं.

इसके अलावा, भाई बहन के इस त्योहार को मनाने के लिए भारत के हर हिस्से में अलग-अलग परंपराएं और रीति-रिवाज हैं. हालांकि, हर जगह इस त्योहार को भाई-बहन के बीच के खूबसूरत रिश्ते का प्रतीक माना जाता है.

इस साल (2025) कब है भाई दूज
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 बजे शुरू होगी. यह 23 अक्टूबर को रात 10:46 बजे समाप्त होगी.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

