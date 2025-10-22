ETV Bharat / lifestyle

क्यों मनाया जाता है भाई दूज? जानिए क्या है यमराज और यमुना की कहानी

भाई दूज या भाई टीका एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जिसे भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है. यह पूरे भारत में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है. इसे पूरे भारत में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. महाराष्ट्र में इसे भाऊ-बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा के नाम से जाना जाता है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है. भाई दूज दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं.

हिंदू धर्म में इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं, लेकिन भाई दूज की सबसे प्रचलित कहानी मृत्युलोक के स्वामी यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है. इस कहानी के जरिए जानें कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है...

यमराज और यमुना की कहानी

कथा के अनुसार, सूर्य की पत्नी संज्ञा की दो संतानें थीं: पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना. अपने पति सूर्य की किरणों का प्रचंड ताप सहन न कर पाने के कारण संज्ञा उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगीं. इसी छाया से ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ. संज्ञा से अश्विनी ऋषि उत्पन्न हुए, जो देवताओं के वैद्य बने. छाया बनकर रहते हुए संज्ञा यमुना और यमराज के साथ अन्याय और सौतेला व्यवहार करने लगीं. इससे निराश होकर यम ने अपना एक नया नगर यमपुरी बसाया. जब यमुना ने देखा कि उसके भाई यमराज उसकी मां के व्यवहार से व्यथित होकर चले गए हैं, तो यमुना भी अपने मायके का घर छोड़कर विश्रामघाट पर (गोलोक चली गईं) रहने लगीं.

समय बीतने पर यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई और उन्होंने उसे ढूंढ़ने के लिए दूत भेजे. दूत यमुना की तलाश में मथुरा पहुंचे. यमुना को न पाकर, वे विश्राम घाट पहुंचने तक खोजते रहे. विश्राम घाट पहुंचकर दूतों को यमुना के बारे में पता चला और उन्होंने यह संदेश यमराज को दिया. यमराज बिना समय गंवाए अपनी बहन यमुना से मिलने विश्राम घाट पहुंच गए. जब ​​यमुना को पता चला कि उसके भाई यमराज आ गए हैं, तो उसने उनका स्वागत किया. सबसे पहले उसने उनकी आरती उतारी, उन्हें तिलक और चंदन लगाया. उसके बाद, उन्हें अपने घर में बिठाया और तरह-तरह के व्यंजन परोसे.

यमराज ने अपनी बहन के द्वारा परोसे गए प्रत्येक व्यंजन को बड़े चाव से खाया. बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वर मांगने को कहा...यमुना ने उत्तर दिया, "हे भाई! आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर पधारें और मुझे आपका इसी प्रकार आदर-सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे. साथ ही, मुझे यह वरदान दीजिए कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भी बहन अपने भाई का आदर-सत्कार करेगी और जो भी भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे कभी आपका भय न रहे. यमराज ने यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए "तथास्तु" कहा और यमलोक को प्रस्थान कर गए. तब से, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. कुछ लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं.