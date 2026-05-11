बुखार में मुंह कड़वा क्यों हो जाता है और भूख क्यों नहीं लगती है? जानिए कारण
क्या आप जानते हैं कि बुखार होने पर आपको खाने की इच्छा क्यों नहीं होती और खाना खाने पर उसका स्वाद कड़वा क्यों लगता है?
Published : May 11, 2026 at 7:55 PM IST
मौसम बदलने या इन्फेक्शन होने पर बुखार आना आम बात है. जब बुखार आता है तो शरीर की गर्मी के साथ-साथ कई बदलाव भी होते हैं. खासकर, भूख न लगना, अव्य का स्वाद कड़वा होना जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. ऐसे में आज इस खबर में जानेंगे कि बुखार आने पर इस तरह की समस्याएं क्यों होती है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आपको बुखार होता है, तो खाना कितना भी पसंद हो, आप उसे खाना नहीं चाहते क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है. यानी, जब कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है. इस लड़ाई के प्रोसेस में, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास केमिकल रिलीज करता है जिन्हें 'साइटोकिन्स' कहते हैं.
ये साइटोकिन्स सीधे दिमाग में मौजूद 'हंगर सेंटर' पर असर डालते हैं. इससे दिमाग कुछ समय के लिए भूख के सिग्नल भेजना बंद कर देता है. नतीजतन, हमारा खाने का मन नहीं करता. असल में, यह शरीर का पाचन से एनर्जी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डायवर्ट करने का नेचुरल तरीका है.
बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि जब उन्हें बुखार होता है, तो उनका मुंह सूख जाता है और उन्हें स्वाद का एहसास नहीं होता है. इन्फेक्शन के दौरान खून में कुछ टॉक्सिन बनते हैं. ये हमारी लार के नैचुरल स्वाद को बदल देते हैं. इसी तरह, इस दौरान जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स का काम भी धीमा हो जाता है. बुखार के कारण मुंह में लार बनना कम हो जाता है और मुंह सूख जाता है, जिससे स्वाद और कड़वाहट का एहसास होना बंद हो जाता है. यह शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का एक नेचुरल प्रोसेस है.
जल्दी ठीक होने के लिए क्या खाना चाहिए?
बुखार से कमजोर हुए शरीर को जल्दी ठीक करने के लिए सही खाना बहुत जरूरी है. हल्का खाना, जिससे डाइजेशन पर जोर पड़े, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए. इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाने से रिकवरी तेज होती है.
- तरल पदार्थ: खूब पानी पिएं, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने के लिए ORS और नारियल पानी पीना भी अच्छा है.
- गर्म खाना: गर्म सब्जी या चिकन सूप पीने से न सिर्फ़ गले को आराम मिलता है, बल्कि शरीर भी काफी मात्रा में हाइड्रेट होता है.
- भोजन: खिचड़ी और पेरुगनम जैसे खाद्य पदार्थ आसानी से पच जाते हैं. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट के लिए अच्छे होते हैं.
- फल: केले और सेब जैसे फल शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं. इनमें मौजूद विटामिन संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं.
अगर बुखार में आपको भूख नहीं भी लगती है, तो भी आपको थोड़ा-थोड़ा खाना जरूर खाना चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है. ध्यान रखें कि सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही खाना खाएं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन टिप्स को फॉलो करके आप बुखार से आसानी से ठीक हो सकते हैं. अच्छी सेहत का असली उसूल खाने से डरे बिना सही सावधानी बरतने में है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)