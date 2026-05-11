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बुखार में मुंह कड़वा क्यों हो जाता है और भूख क्यों नहीं लगती है? जानिए कारण

मौसम बदलने या इन्फेक्शन होने पर बुखार आना आम बात है. जब बुखार आता है तो शरीर की गर्मी के साथ-साथ कई बदलाव भी होते हैं. खासकर, भूख न लगना, अव्य का स्वाद कड़वा होना जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. ऐसे में आज इस खबर में जानेंगे कि बुखार आने पर इस तरह की समस्याएं क्यों होती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आपको बुखार होता है, तो खाना कितना भी पसंद हो, आप उसे खाना नहीं चाहते क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है. यानी, जब कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है. इस लड़ाई के प्रोसेस में, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास केमिकल रिलीज करता है जिन्हें 'साइटोकिन्स' कहते हैं.

ये साइटोकिन्स सीधे दिमाग में मौजूद 'हंगर सेंटर' पर असर डालते हैं. इससे दिमाग कुछ समय के लिए भूख के सिग्नल भेजना बंद कर देता है. नतीजतन, हमारा खाने का मन नहीं करता. असल में, यह शरीर का पाचन से एनर्जी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डायवर्ट करने का नेचुरल तरीका है.

बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि जब उन्हें बुखार होता है, तो उनका मुंह सूख जाता है और उन्हें स्वाद का एहसास नहीं होता है. इन्फेक्शन के दौरान खून में कुछ टॉक्सिन बनते हैं. ये हमारी लार के नैचुरल स्वाद को बदल देते हैं. इसी तरह, इस दौरान जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स का काम भी धीमा हो जाता है. बुखार के कारण मुंह में लार बनना कम हो जाता है और मुंह सूख जाता है, जिससे स्वाद और कड़वाहट का एहसास होना बंद हो जाता है. यह शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का एक नेचुरल प्रोसेस है.