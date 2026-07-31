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मानसून के दौरान पाचन स्वास्थ्य पर क्यों पड़ता है बुरा असर, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

पेट की सेहत हमारी ओवरऑल सेहत की नींव है, क्योंकि हमारे शरीर की लगभग 70 फीसदी से 80 फीसदी इम्यूनिटी सीधे पाचन तंत्र से जुड़ी...

Why does the monsoon negatively affect digestive health? Learn preventive measures from experts.
मानसून के दौरान पाचन स्वास्थ्य पर क्यों पड़ता है बुरा असर, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 31, 2026 at 5:12 PM IST

7 Min Read
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मानसून का मौसम सच में एक बहुत अच्छा एहसास देता है. बारिश की बूंदें, गरमागरम चाय और पकोड़े इसे बहुत खास बना देते हैं. हालांकि, लोग अक्सर इस सुहाने मौसम में अपने पेट की सेहत को नजरअंदाजकर देते हैं. मानसून के दौरान नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं. साथ ही, इस मौसम में हमारा डाइजेशन भी थोड़ा धीमा हो जाता है. इसलिए, चाय और पकौड़ों का मजा लेते हुए अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इस खबर में, वडोदरा के भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट GI, HPB और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. हर्षिल एस. शाह बताते हैं कि मानसून के मौसम में ज्यादातर लोग खराब गट हेल्थ की शिकायत लेकर डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? इसके साथ ही उन्होंने इस मौसम में गट हेल्थ को बनाए रखने के कुछ आसान टिप्स भी शेयर किए हैं, आइए जानें कि क्या है वे उपाय...

मानसून के दौरान खराब गट हेल्थ के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है...

  • डॉ. हर्षिल एस. शाह कहते हैं कि मानसून के मौसम में बहुत से लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं. ज्यादातर लोग इसे डाइट की वजह मानते हैं. और खाना सच में एक बड़ा कारण है, लेकिन इसके और भी कारण होते हैं. बारिश का मौसम हमारे शरीर के सिस्टम पर असर डालता है, जिससे पेट कमजोर हो जाता है और इन्फेक्शन, एसिडिटी, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन जैसी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है.
  • हवा में नमी के कारण हमारा पाचन धीमा हो जाता है, जिससे अक्सर खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है. कई लोगों को पेट फूलने या गैस की समस्या और भूख कम लगने का अनुभव होता है, ये लक्षण बिना किसी इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं. बारिश के मौसम में हम अक्सर घर के अंदर ही रहते हैं, जिससे कसरत या शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती, और साथ ही हमारा मन चटपटा खाना खाने का ज्यादा करने लगता है. ये सभी बातें हमारे पाचन तंत्र को कमजोर कर देती हैं, जिससे मानसून के दौरान पेट की सेहत खराब हो जाती है.
  • डॉ. हर्षिल एस. शाह कहते हैं कि पेट की सेहत हमारी ओवरऑल सेहत की नींव है, क्योंकि हमारे शरीर की लगभग 70 फीसदी से 80 फीसदी इम्यूनिटी सीधे पाचन तंत्र से जुड़ी होती है. जब आपका पेट स्वस्थ होता है, तो शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है. हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया हमें हानिकारक सूक्ष्मजीवों (microorganisms) से लड़ने में मदद करते हैं. लेकिन जब हम ठीक से नहीं सोते, तनाव में रहते हैं, खराब खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो हमारे पेट के बैक्टीरिया गड़बड़ा जाते हैं. जिससे हमारा पेट कमजोर हो जाता है और इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है. जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो पूरा शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है.
  • मानसून के दौरान पेट के ज्यादातर इन्फेक्शन वायरस की वजह से होते हैं और एंटीबायोटिक्स वायरस पर असर नहीं करतीं. वे सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ असरदार होती हैं. इसलिए, अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो आपके पेट के फायदेमंद बैक्टीरिया कमजोर हो सकते हैं. इससे बीमारी लंबी खिंच सकती है और भविष्य में एंटीबायोटिक्स का असर कम हो सकता है. ज्यादातर मामलों में, बस भरपूर पानी पीना, आराम करना और अपना ध्यान रखना ही काफी होता है, क्योंकि वायरस से होने वाली बीमारियां आमतौर पर अपने-आप ठीक हो जाती हैं.
  • अगर हमारी रसोई साफ न हो, तो घर पर खाना बनाते समय भी हम बीमार पड़ सकते हैं. अगर हम कच्चे मांस और खाने के लिए तैयार भोजन के लिए एक ही चॉपिंग बोर्ड या चाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो नुकसानदायक बैक्टीरिया फैल सकते हैं. इसलिए हमें खाना छूने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए और पके हुए खाने को कच्ची चीजों के साथ रखने से बचना चाहिए.
  • मानसून के दौरान पेट से जुड़ी सभी समस्याएं फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं होती हैं, हमें हेपेटाइटिस A और E भी हो सकता है. ये दूषित खाने और पानी से फैलते हैं. आमतौर पर इनकी शुरुआत जी मिचलाने, उल्टी और थकान जैसे लक्षणों से होती है. अगर ये लक्षण बने रहें, खासकर जब इनके साथ बुखार या थकान भी हो, तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?
डॉ. हर्षिल एस. शाह का कहना है कि कुछ खास तरह के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और वे लोग जिन्हें डायबिटीज है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है. उन्हें पेट के इन्फेक्शन से गंभीर परेशानियां होने का खतरा रहता है. अगर उन्हें पेशाब कम आने, चक्कर आने या उलझन महसूस होने जैसी दिक्कतें हों, तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

गट हेल्थ को बनाए रखने के आसान टिप्स

  • हम सेहतमंद रहने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं. जिसमें हमें खाने की चीजों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और सही समय पर खाना खाना चाहिए शामिल है.
  • पेट की बीमारी से ठीक होने के बाद, पाचन तंत्र को आराम देने के लिए हल्का खाना, पर्याप्त पानी पीना और कम फाइबर वाला भोजन लेना जरूरी है. ठीक होने के लिए सादे उबले चावल, केले और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना बहुत फायदेमंद होता है.
  • मानसून के मौसम अपने पेट की हेल्थ का ध्यान रखकर और सही खाना खाकर, हम पेट की दिक्कतों से परेशान हुए बिना मौसम का मजा ले सकते हैं. मानसून में इन्फेक्शन से सुरक्षित रहने के लिए पेट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है.

(इस खबर में दी गई जानकारी आपकी समझ और जानकारी के लिए है. इन सुझावों को मानना ​​है या नहीं, यह पूरी तरह से आपका निजी फैसला है, और आप इस जानकारी पर कितना भरोसा करते हैं, यह भी आप पर निर्भर करता है. ETV भारत इस रिपोर्ट की सामग्री का समर्थन या पुष्टि नहीं करता है.)

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