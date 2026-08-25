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बच्चों के होने के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार क्यों कम हो जाता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

बच्चों के होने के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार क्यों कम हो जाता है? ( GETTY IMAGES )