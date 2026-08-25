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बच्चों के होने के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार क्यों कम हो जाता है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

इस खबर में, आइए जानें कि पति-पत्नी के बीच प्यार और नजदीकी को फिर से जगाने के लिए एक्सपर्ट्स ने क्या बेहतरीन टिप्स दिए हैं...

Why does the love between a husband and wife diminish after having children? Find out what the experts say.
बच्चों के होने के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार क्यों कम हो जाता है? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 25, 2026 at 7:19 PM IST

4 Min Read
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बच्चे के जन्म के बाद कपल्स के बीच रोमांस कम होना और इमोशनल दूरी बढ़ना आम बात है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपल का पूरा ध्यान बच्चे पर होता है, जिससे कभी-कभी वे एक-दूसरे को नजरअंदाज करने लगते हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर यह अनदेखी जारी रहती है, तो शादीशुदा रिश्ते पर खतरा आ सकता है.

बच्चे की प्यार से देखभाल करना जरूरी है, लेकिन पति-पत्नी के बीच रिश्ते को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही उनके रिश्ते को मजबूत बनाने की चाबी है. यहां एक्सपर्ट्स के कुछ बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं जो पति-पत्नी के बीच प्यार और अपनापन फिर से जगाने में मदद कर सकते हैं.

Why does the love between a husband and wife diminish after having children? Find out what the experts say.
बच्चों के होने के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार क्यों कम हो जाता है? (GETTY IMAGES)
  • जिम्मेदारियां बांटना: परिवार में तीसरे सदस्य के आने से अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ जाती हैं. इन कामों को बराबर-बराबर बांटना जरूरी है. उदाहरण के लिए, पत्नी के लिए अकेले घर के काम और बच्चे की देखभाल करना हमेशा मुमकिन नहीं होता इसलिए, एक-दूसरे की मदद करना फायदेमंद होता है. एक साथी घर का काम संभाल सकता है, जबकि दूसरा बच्चे को संभाल सकता है या उसके साथ खेल सकता है. इस तरह के सहयोग से पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और यह पक्का होता है कि घर के काम भी पूरे हो जाएं और बच्चे की सही देखभाल भी हो.
  • प्यार से बातचीत करना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पति-पत्नी के मजबूत रिश्ते के लिए एक-दूसरे से प्यार से बात करना बहुत जरूरी है. बच्चों के आने के बाद अक्सर इसके मौके कम हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय बच्चों की देखभाल में ही बीत जाता है. जब बच्चे की जरूरतें पूरी हो जाएं (जैसे कि जब बच्चा सो रहा हो या खेल रहा हो) तो पति-पत्नी को प्यार से बातचीत करने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि कभी-कभी साथ में डिनर पर जाना या नई जगहों पर घूमना फायदेमंद होता है.
Why does the love between a husband and wife diminish after having children? Find out what the experts say.
बच्चों के होने के बाद पति-पत्नी के बीच प्यार क्यों कम हो जाता है? (GETTY IMAGES)
  • घर पर समय बिताएं: एक्सपर्ट्स का कहना है कि कपल्स घर पर अपने बच्चे के साथ अच्छा समय बिताकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं. पसंदीदा डिश बनाना, साथ में फिल्में देखना या म्यूजिक से एक-दूसरे को सरप्राइज देना जैसी एक्टिविटीज करें. ये एक्टिविटीज न सिर्फ शादी के रिश्ते को मजबूत करती हैं, बल्कि रोजाना के तनाव से भी राहत देती हैं. इसके अलावा, तोहफों का आदान-प्रदान भी फायदेमंद होता है. शादी की सालगिरह और जन्मदिन जैसे खास मौकों पर साथ में अच्छा समय बिताना भी फायदेमंद होता है.
  • एक घंटे के लिए बाहर जाएं: जब घर में बच्चे होते हैं, तो अक्सर मदद के लिए ससुराल वाले भी मौजूद होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी मौजूदगी कपल्स के लिए साथ में अच्छा समय बिताने का एक शानदार मौका देती है. जब बच्चा घर पर सो जाए, तो कपल को साथ में बाहर निकलना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी प्राइवेट आउटिंग पति और पत्नी दोनों के तनाव को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं.

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