ETV Bharat / lifestyle

सर्दी में क्यों ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल? जानें इसके पीछे की वजह

सर्दियों में बाल रूखे हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं. लगभग हर किसी को यह समस्या होती है. इसके पीछे के कारणों को जानें...

Why does hair fall more in winter? Learn the reason behind it.
सर्दी में क्यों ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल? जानें इसके पीछे की वजह (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 29, 2025 at 7:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सर्दियों में सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन और बालों का भी ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है. सर्दियों में न सिर्फ आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बल्कि रूखापन और बाल झड़ने जैसी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. बालों से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। बाजार भी महंगे प्रोडक्ट्स से भरा पड़ा है, लेकिन अगर आपको बाल झड़ने का सही कारण नहीं पता, तो इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है. इस खबर में, हम सर्दियों में बाल झड़ने की समस्या को बढ़ाने वाले पांच कारणों के बारे में जानेंगे...

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के मुताबिक, आजकल बाल झड़ना एक बहुत आम समस्या बन गई है, जिससे पुरुष और महिलाएं दोनों परेशान हैं. प्रदूषण और खराब खान-पान इसके कुछ कारण हैं. लेकिन, अगर सर्दियों में आपके बाल तेजी से झड़ने लगें, तो इसके पीछे के संभावित कारणों के बारे में जानें, जो इस प्रकार है...

सर्दियों में बाल तेजी से क्यों झड़ते हैं?

ड्राई स्कैल्प- सर्दियों की ड्राई हवा की वजह से न सिर्फ आपके चेहरे और हाथ-पैरों की स्किन, बल्कि स्कैल्प, यानी सिर की त्वचा भी ड्राई हो जाती है, जिससे डैंड्रफ होता है. डैंड्रफ बाल झड़ने में अहम भूमिका निभाता है.

अधिक तेल लगाना- सर्दियों में बहुत से लोग अपने बालों का रूखापन कम करने के लिए उनमें बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं, लेकिन ज्यादा तेल लगाने से डैंड्रफ बढ़ सकता है. ज्यादा तेल और चिकनाई स्कैल्प पर फंगस को बढ़ा सकते हैं, जिससे डैंड्रफ और बढ़ सकता है और बाल झड़ सकते हैं. इसलिए, एक्सपर्ट हमेशा शैम्पू करने से कम से कम एक घंटा पहले अपने बालों में तेल लगाने की सलाह देते हैं.

गर्म कपड़ों के कारण बढ़ जाती है समस्या - सर्दियों में, हम अक्सर खुद को रजाई और कंबल से ढक लेते हैं. इसके अलावा, हम गर्म कैप पहनते हैं, जिससे हमारे बालों में बहुत ज्यादा रगड़ लगती है, जिससे बाल और उलझ जाते हैं. यह भी एक कारण है कि बाल रूखे, फ्रिजी और टूटने लगते हैं. इससे बचने के लिए, मुलायम कपड़े की कैप पहनें और रात में सिल्क की कैप पहनकर सोएं.

विटामिन D की कमी- सर्दियों में बाल झड़ने का सबसे आम कारण विटामिन D की कमी है, क्योंकि धूप में निकलना कम हो जाता है. इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में सुधार कर सकते हैं. अगर सर्दियों में आपके बाल तेजी से झड़ते हैं, तो आपको विटामिन D का टेस्ट करवाना चाहिए.

ध्यान देने वाली बात
बाल झड़ना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. हर दिन, किसी न किसी वजह से, आपके बाल झड़ते हैं. हमारे बाल तेज धूप, प्रदूषण, UV किरणों, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और भी बहुत कुछ के संपर्क में आते हैं. इससे बाल झड़ना, गंजापन, बाल पतले होना, दोमुंहे बाल और रूखे बाल जैसी समस्याएं होती हैं. बालों के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है और यह बालों की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन रातों-रात नतीजे नहीं देता। इसलिए, बालों की देखभाल रेगुलर करनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर- यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इन चीजों का समर्थन नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WINTER HAIR CARE TIPS
CAUSES OF HAIR LOSS IN WINTER
TIPS TO STOP HAIR FALL
सर्दी में बाल झड़ने के कारण
WINTER HAIR CARE TIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.