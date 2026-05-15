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पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मूड स्विंग्स क्यों होता है? जानिए इसके कारण और इलाज

पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मूड बहुत अस्थिर हो जाता है, जिससे उन्हें अचानक हॉट फ्लशेस, चक्कर आना या बेचैनी महसूस हो सकती है...

Why do women have mood swings during periods? Cause and treatment
पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मूड स्विंग्स क्यों होता है? जानिए इसके कारण और इलाज (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 15, 2026 at 3:46 PM IST

4 Min Read
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पीरियड्स हर महिला की जिंदगी का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा है. इस साइकिल के दौरान शरीर में कई फिजिकल और हार्मोनल बदलाव होते हैं. इस दौरान आमतौर पर पेट में बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. अक्सर, पीरियड्स के समय महिला का मूड अस्थिर रहता है, जिससे अचानक गर्मी लगना (हॉट फ्लैशेस), चक्कर आना या बेचैनी महसूस होना जैसी समस्याएं होती हैं. इस स्थिति को 'मूड स्विंग्स' कहा जाता है. ये लक्षण आम तौर पर मासिक धर्म से पहले के फेज यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) का हिस्सा होते हैं.

मूड स्विंग्स क्या होते हैं?
पीरियड्स से पहले और उसके दौरान मूड स्विंग्स के मुख्य कारण इस तरह हैं...

एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी: पीरियड्स से ठीक पहले, एस्ट्रोजन का लेवल तेजी से कम हो जाता है. एस्ट्रोजन कोलीन (जो अच्छे मूड को बढ़ावा देने में मदद करता है) के असर को कम करता है, जिससे मूड स्विंग होते हैं.

प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बदलाव: पीरियड्स से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी अचानक कम हो जाता है. यह बैलेंस शांति के एहसास से जुड़ा होता है. इसकी कमी से एंग्जायटी या बेचैनी बढ़ जाती है.

कोलेस्ट्रॉल कम करने का असर: कोलेस्ट्रॉल एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड, नींद और भूख को कंट्रोल करता है. हार्मोन में बदलाव के कारण इसका लेवल कम हो जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याएं होती हैं.

PMH या PMDD: शरीर के बाहरी हिस्से में मूड में बदलाव PMH का हिस्सा है. लेकिन गंभीर मामलों में, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर (PMDD) हो सकता है, जिसके लिए इलाज की जरूरत होती है.

शरीर के अंग और जहर: पीरियड्स के दौरान दौरे, दिमाग में ज़हर, थकान और मूड में बदलाव हो सकते हैं. शारीरिक परेशानी से मानसिक तनाव हो सकता है.

स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) का बढ़ना: शरीर में हार्मोनल असंतुलन से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल बढ़ सकता है, जिससे चिंता और बेचैनी बढ़ जाती है.

ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव: कई महिलाएं पीरियड्स से पहले मीठा खाना पसंद करती हैं. ब्लड शुगर में बदलाव से इस पर असर पड़ सकता है.

नींद की कमी: हार्मोनल बदलाव, नींद में गड़बड़ी या नींद न आने की वजह से मूड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है.

थायरॉइड या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम: थायरॉइड के कुछ हिस्सों या एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉब्लम से इस हार्मोन के लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है.

मनोदशा में होने वाले बदलावों से निपटने के लिए कुछ सुझाव..
इस समस्या से निपटने के लिए किसी भी महिला को कुछ कदम उठाने चाहिए

रेगुलर एक्सरसाइज करें: एरोबिक एक्सरसाइज या योग.इससे एंडोर्फिन हॉर्मोन रिलीज होते हैं, जो आपको अच्छे मूड में रखते हैं.

हेल्दी खाने की आदतें: प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और कार्बोहाइड्रेट से बचें. फल, सब्जियां और साबुत अनाज कम मात्रा में खाएं.

कैफीन और शराब कम लें: अपॉइंटमेंट से पहले चाय, कॉफी और शराब कम लें, क्योंकि इनसे एंग्जायटी बढ़ सकती है.

सही न्यूट्रिशन: हर रात 7-8 घंटे लगातार न्यूट्रिशन जरूरी है.

पानी पिएं: शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए काफी पानी पिएं.

स्ट्रेस मैनेजमेंट: मेडिटेशन, डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या अपनों से प्यार करके स्ट्रेस कम करें.

विटामिन सप्लीमेंट: विटामिन B6, मैग्नीशियम या कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लिए जा सकते हैं.

डायरी रखें: अपने मूड स्विंग और लक्षणों को डायरी में लिखें ताकि आप समस्या को समझ सकें.

अगर मूड में बदलाव इतने ज्यादा हैं कि वे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं (PMDD का एक लक्षण), तो साइकेट्रिस्ट या गाइनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें.

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