ETV Bharat / lifestyle

पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मूड स्विंग्स क्यों होता है? जानिए इसके कारण और इलाज

पीरियड्स के दौरान महिलाओं का मूड स्विंग्स क्यों होता है? जानिए इसके कारण और इलाज ( CANVA )

पीरियड्स हर महिला की जिंदगी का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा है. इस साइकिल के दौरान शरीर में कई फिजिकल और हार्मोनल बदलाव होते हैं. इस दौरान आमतौर पर पेट में बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. अक्सर, पीरियड्स के समय महिला का मूड अस्थिर रहता है, जिससे अचानक गर्मी लगना (हॉट फ्लैशेस), चक्कर आना या बेचैनी महसूस होना जैसी समस्याएं होती हैं. इस स्थिति को 'मूड स्विंग्स' कहा जाता है. ये लक्षण आम तौर पर मासिक धर्म से पहले के फेज यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS) का हिस्सा होते हैं.

मूड स्विंग्स क्या होते हैं?

पीरियड्स से पहले और उसके दौरान मूड स्विंग्स के मुख्य कारण इस तरह हैं...

एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी: पीरियड्स से ठीक पहले, एस्ट्रोजन का लेवल तेजी से कम हो जाता है. एस्ट्रोजन कोलीन (जो अच्छे मूड को बढ़ावा देने में मदद करता है) के असर को कम करता है, जिससे मूड स्विंग होते हैं.

प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बदलाव: पीरियड्स से पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी अचानक कम हो जाता है. यह बैलेंस शांति के एहसास से जुड़ा होता है. इसकी कमी से एंग्जायटी या बेचैनी बढ़ जाती है.

कोलेस्ट्रॉल कम करने का असर: कोलेस्ट्रॉल एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड, नींद और भूख को कंट्रोल करता है. हार्मोन में बदलाव के कारण इसका लेवल कम हो जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी समस्याएं होती हैं.

PMH या PMDD: शरीर के बाहरी हिस्से में मूड में बदलाव PMH का हिस्सा है. लेकिन गंभीर मामलों में, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर (PMDD) हो सकता है, जिसके लिए इलाज की जरूरत होती है.

शरीर के अंग और जहर: पीरियड्स के दौरान दौरे, दिमाग में ज़हर, थकान और मूड में बदलाव हो सकते हैं. शारीरिक परेशानी से मानसिक तनाव हो सकता है.

स्ट्रेस हार्मोन (कोर्टिसोल) का बढ़ना: शरीर में हार्मोनल असंतुलन से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल बढ़ सकता है, जिससे चिंता और बेचैनी बढ़ जाती है.

ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव: कई महिलाएं पीरियड्स से पहले मीठा खाना पसंद करती हैं. ब्लड शुगर में बदलाव से इस पर असर पड़ सकता है.

नींद की कमी: हार्मोनल बदलाव, नींद में गड़बड़ी या नींद न आने की वजह से मूड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है.

थायरॉइड या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम: थायरॉइड के कुछ हिस्सों या एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉब्लम से इस हार्मोन के लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है.