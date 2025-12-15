ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में हमें कम प्यास क्यों लगती है? जानें आप इस मौसम में कैसे रह सकते हैं हाइड्रेटेड

थकान या एनर्जी की कमी

सूखी या खुजली वाली त्वचा, फटे होंठ

कब्ज

दिमाग का ठीक से काम न करना

गहरा पीला पेशाब

नमकीन या मीठे खाने की ज्यादा इच्छा होना

डिहाइड्रेशन के खतरे सिर्फ सूखी त्वचा तक ही सीमित नहीं हैं. लंबे समय तक डिहाइड्रेशन से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और किडनी में पथरी का खतरा बढ़ सकता है. यह मूड और एकाग्रता को भी प्रभावित कर सकता है और एक्जिमा जैसी त्वचा की समस्याओं को और खराब कर सकता है.

सर्दियों में हाइड्रेटेड रहने के आसान तरीके

शरीर के सही काम करने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. इसलिए, भले ही आपको प्यास न लगे, लेकिन इन आदतों को अपनाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है.

सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीने से आपको सर्दियों में ज्यादा पानी पीने में मदद मिल सकती है. यह डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव करता है.

पानी की बोतल को ऐसी जगह रखना जहां आप उसे बार-बार देखें, पानी पीने के लिए खुद को मोटिवेट करने का एक आसान तरीका है.

अपने रोज के खाने में सूप, संतरे, सेब, खीरे, टमाटर, अंगूर और तरबूज जैसे पानी से भरपूर चीजें शामिल करें.

हर 90 मिनट में पानी पीने के लिए छोटा अलार्म लगाने से आप लगातार हाइड्रेटेड रहेंगे.

चाय या कॉफी पीने से पहले एक गिलास पानी पीने से कैफीन की वजह से होने वाले फ्लूइड लॉस को बैलेंस करने में मदद मिलेगी.

याद रखें कि भले ही आपको सर्दियों में कम प्यास लगे, लेकिन आपके शरीर को फिर भी उतने ही पानी की जरूरत होती है जितनी गर्मियों में होती है. अगर हम डिहाइड्रेशन की इस छिपी हुई समस्या के बारे में जानते हैं और पर्याप्त पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो हम पूरे मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)