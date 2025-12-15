सर्दियों में हमें कम प्यास क्यों लगती है? जानें आप इस मौसम में कैसे रह सकते हैं हाइड्रेटेड
सर्दियों में शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. जानें इससे कैसे बचा जा सकता है...
Published : December 15, 2025 at 3:19 PM IST
गर्मियों के महीनों में पानी पीना एक नैचुरल और आसान काम है. लेकिन जब सर्दिया आती हैं, तो हाइड्रेटेड रहना कई लोगों के लिए एक चुनौती बन जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग इस मौसम में पानी पीने से बचते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में लोगों को ज्यादा प्यास नहीं लगती है. NCBI रिसर्च वेबसाइट पर पब्लिश एक आर्टिकल जिसका टाइटल है "इंसानी शरीर में फ्लूइड बैलेंस पर ठंड के स्ट्रेस का असर," के अनुसार, ठंड के मौसम में कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं. ऐसे में आज इस खबर में जानिए कि सर्दियों में हमें कम प्यास क्यों लगती है? और इस मौसम में अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या करना चाहिए...
सर्दियों में कम प्यास क्यों लगती है?
- ठंडे मौसम में, शरीर गर्मी बचाने के लिए खून की नसों को सिकोड़ लेता है, जिससे प्यास कम लगती है. इससे दिमाग में प्यास वाले सेंटर तक खून का बहाव कम हो जाता है. नतीजतन, दिमाग को लगता है कि शरीर में पानी की कमी नहीं है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है. कई स्टडीज में यह दिखाया गया है कि ठंडे मौसम में प्यास की भावना 40 फीसदी तक कम हो सकती है, जिससे लोग कम पानी पीते हैं और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसे 'थर्मल डिहाइड्रेशन' भी कहा जाता है. इसलिए, सर्दियों में भी पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है.
- इसके साथ ही सर्दियों की हवा में नमी बहुत कम होती है. जब आप ठंडी हवा अंदर लेते हैं और गर्म हवा बाहर निकालते हैं, तो शरीर से पानी की भाप निकलती है. इसे 'रेस्पिरेटरी फ्लूइड लॉस' कहते हैं. हालांकि यह प्रोसेस ध्यान देने लायक नहीं होता, लेकिन इससे शरीर से काफी पानी कम हो जाता है.
- भारी कपड़े, स्वेटर और शॉल पहनने से शरीर की गर्मी अंदर ही रहती है. इससे हल्का पसीना आता है. क्योंकि यह पसीना सूखी हवा में बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हमें पसीना आया है. इसलिए, हम शरीर से निकले फ्लूइड की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाते.
- घरों और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले हीटर या ब्लोअर अंदर की हवा में नमी कम कर देते हैं. नतीजतन, वे हमारी त्वचा, गले और नाक से नमी सोख लेते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होता है. सर्दियों में मुंह सूखना या गले में खराश होना इसी डिहाइड्रेशन का एक लक्षण है.
- सर्दियों में, लोग पानी पीने के बजाय ठंड से राहत पाने के लिए अक्सर चाय या कॉफी जैसे गर्म ड्रिंक्स चुनते हैं. हालांकि, ये ड्रिंक्स शरीर में पानी की कमी को पानी की तरह प्रभावी ढंग से पूरा नहीं करते हैं. इसके अलावा, बहुत ज्यादा कैफीन लेने से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है.
डिहाइड्रेशन के लक्षण
- थकान या एनर्जी की कमी
- सूखी या खुजली वाली त्वचा, फटे होंठ
- कब्ज
- दिमाग का ठीक से काम न करना
- गहरा पीला पेशाब
- नमकीन या मीठे खाने की ज्यादा इच्छा होना
डिहाइड्रेशन के खतरे सिर्फ सूखी त्वचा तक ही सीमित नहीं हैं. लंबे समय तक डिहाइड्रेशन से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और किडनी में पथरी का खतरा बढ़ सकता है. यह मूड और एकाग्रता को भी प्रभावित कर सकता है और एक्जिमा जैसी त्वचा की समस्याओं को और खराब कर सकता है.
सर्दियों में हाइड्रेटेड रहने के आसान तरीके
शरीर के सही काम करने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. इसलिए, भले ही आपको प्यास न लगे, लेकिन इन आदतों को अपनाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है.
- सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीने से आपको सर्दियों में ज्यादा पानी पीने में मदद मिल सकती है. यह डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव करता है.
- पानी की बोतल को ऐसी जगह रखना जहां आप उसे बार-बार देखें, पानी पीने के लिए खुद को मोटिवेट करने का एक आसान तरीका है.
- अपने रोज के खाने में सूप, संतरे, सेब, खीरे, टमाटर, अंगूर और तरबूज जैसे पानी से भरपूर चीजें शामिल करें.
- हर 90 मिनट में पानी पीने के लिए छोटा अलार्म लगाने से आप लगातार हाइड्रेटेड रहेंगे.
- चाय या कॉफी पीने से पहले एक गिलास पानी पीने से कैफीन की वजह से होने वाले फ्लूइड लॉस को बैलेंस करने में मदद मिलेगी.
याद रखें कि भले ही आपको सर्दियों में कम प्यास लगे, लेकिन आपके शरीर को फिर भी उतने ही पानी की जरूरत होती है जितनी गर्मियों में होती है. अगर हम डिहाइड्रेशन की इस छिपी हुई समस्या के बारे में जानते हैं और पर्याप्त पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो हम पूरे मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)