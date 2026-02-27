ETV Bharat / lifestyle

हम होली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की इन अनसुनी पौराणिक कहानियों को जरूर जानें

होली के त्यौहार से जुड़ी कई कहानियां हैं. इनमें सबसे प्रसिद्ध प्रह्लाद की कहानी है. इसके साथ ही श्रीकृष्ण और राधा, शिव और कामदेव...

Why do we celebrate Holi 2026? Learn these unheard mythological stories behind it.
हम होली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की इन अनसुनी पौराणिक कहानियों को जरूर जानें (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 27, 2026

होली का त्योहार बस आने ही वाला है. पूरा देश इसके जश्न में डूबने के लिए तैयार है. दिवाली के बाद, यह देश के सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह त्योहार सत्य युग से मनाया जा रहा है. होली का असली मतलब पवित्रता और बुराई पर अच्छाई की जीत है. होली को होलिका पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को पड़ने वाले इस त्योहार को होली के साथ-साथ कई नामों से जाना जाता है, जैसे कमनी पूर्णिमा, होलिकोत्सव, फगुआ, डोल जात्रा (बंगाल), और शिमगा (महाराष्ट्र) आदि. होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत (होलिका दहन), और प्यार का प्रतीक है. इस साल होली 4 मार्च को है. यह त्योहार न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम एवं एकता के उत्सव का भी प्रतीक है. होली के उत्सव से जुड़ी कई किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं हैं. इस खबर में उनके बारे में जानें...

प्रह्लाद और होलिका की कहानी
यह पौराणिक कथा भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति की विजय का प्रतीक है. असल में, हिरण्यकश्यप, जिसे राक्षसों का राजा भी कहा जाता है, हिरण्यकश्यप वन पर राज करता था. उसका एक बेटा था, प्रह्लाद, जो लगातार भगवान विष्णु का नाम जपता था. हालांकि, हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं आया और उसने उसे मारने का फैसला किया. ऐसा करने के लिए, उसने अपनी राक्षस बहन होलिका को बुलाया और उससे कहा कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रह्लाद को जलाकर मार डाले. जिसके बाद होलिका, प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में कूद गई. हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग से न जलने का वरदान मिला था. लेकिन, जब वह भक्त प्रह्लाद को जलाने के इरादे से आग में बैठी, तो विष्णु की शक्ति से प्रह्लाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई. तब से होली मनाई जाती है. होलिका दहन को 'छोटी होली' भी कहा जाता है, मुख्य रंगों वाली होली से एक रात पहले बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है.

श्रीकृष्ण ने राधा रानी संग खेली थी होली
पौराणिक कथाओं के अनुसार, फूलों की होली मनाने की सबसे मशहूर कहानी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ी है. माना जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि वे बहुत दिनों तक राधा से मिल नहीं पाए. इससे राधा के वियोग का दर्द गोपियों और प्रकृति को हुआ, जिससे वे दुखी हो गईं और सारे फूल मुरझा गए और हर तरफ सूखापन छा गया. जब कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे राधा से मिलने गए. उनके आने से राधा खुश हुईं और सारी प्रकृति फिर से खिल उठी. श्री कृष्ण ने पास के पौधे से एक फूल तोड़ा और प्यार से राधा की तरफ फेंका. राधा ने भी फूल फेंके. यह देखकर वहां मौजूद गोपियां भी एक-दूसरे पर फूल बरसाने लगीं. तब से इस दिन को 'फूलों की होली' के तौर पर मनाया जाता है. यह फूलों की होली द्वापर युग से चली आ रही यह परंपरा प्रेम, भक्ति और प्राकृतिक रंगों (फूलों) का उत्सव है.

भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई कहानी
भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सत्ययुग के राजा रघु की एक कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि राजा रघु के राज में सब ठीक था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी. एक दिन, शहर के लोगों ने उनसे धोंडा (जिसे होलिका भी कहते थे) नाम की एक राक्षसी के बारे में शिकायत की, जो मासूम बच्चों का शिकार करती थी. उनकी चिंता सुनकर, राजा रघु ने अपने शाही गुरु, वशिष्ठ से इस मामले की अच्छी तरह से जांच करने और राक्षसी को खत्म करने का हल निकालने को कहा. फिर गुरु वशिष्ठ ने राक्षसी धोंडा की शुरुआत का पता लगाया और बताया कि वह माली नाम के एक राक्षस की बेटी थी. भगवान शिव के वरदान की वजह से, धोंडा को न तो देवता, न राक्षस, और न ही इंसान नुकसान पहुंचा सकते थे, उसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, और न ही सांप और बदलते मौसम से. उसे सिर्फ बच्चों की शरारतों से ही मारा जा सकता था.

तब गुरु वशिष्ठ ने होलिका से छुटकारा पाने का एक तरीका बताया. गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर गांव के बच्चों ने राक्षसी की मिट्टी की मूर्ति बनाई. मूर्ति के चारों ओर घास, लकड़ी और टहनियां रखी गईं ताकि राक्षसी उसे देख न सके. गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अगर पूजा के बाद मूर्ति को जला दिया जाए, तो असली राक्षसी भी खत्म हो जाएगी. ठीक वैसा ही हुआ.जब मूर्ति जली, तो राक्षसी भी राख हो गई. इस तरह, आखिरकार राक्षसी से छुटकारा पाकर गांव वालों ने होलिका जलाई और खुशी से नाचते-गाते और मिठाइयां बांटकर होली मनाई.

भगवान शिव और कामदेव की कहानी
सती की मृत्यु के बाद शिव बहुत दुखी हुए और शांति पाने के लिए गहन ध्यान में लीन हो गए. भगवान शिव को प्रसन्न न कर पाने के कारण पृथ्वी को भारी कष्ट सहना पड़ा. शिव को संसार से पुनः जोड़ने और शांति स्थापित करने के लिए देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया. शिव को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करते-करते जब पार्वती थक गईं, तो उन्होंने प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव से सहायता मांगी.

परिणामों की जानकारी होने के बावजूद, कामदेव पार्वती की सहायता करने के लिए तैयार हो गए. फिर उन्होंने अपने प्रेम बाण से शिव के हृदय पर प्रहार किया, जिससे शिव क्रोधित होकर समाधि से जाग उठे. शिव ने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव का नाश कर दिया. लेकिन जब शिव समाधि से जागे, तो उन्हें पार्वती से प्रेम हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया. ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने होली के दिन कामदेव का प्राण त्याग दिया था. उनके इस बलिदान के फलस्वरूप दक्षिण भारत के लोग उनकी पूजा करने लगे. दरअसल, दक्षिण भारत में होली को मुख्य रूप से काम-दहन या 'कामविलास' के रूप में मनाया जाता है और इस जिसे 'कामन पंडिगई' के रूप में भी जाना जाता है.

(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी और पौराणिक कथाओं के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)

