हम होली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की इन अनसुनी पौराणिक कहानियों को जरूर जानें

होली का त्योहार बस आने ही वाला है. पूरा देश इसके जश्न में डूबने के लिए तैयार है. दिवाली के बाद, यह देश के सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह त्योहार सत्य युग से मनाया जा रहा है. होली का असली मतलब पवित्रता और बुराई पर अच्छाई की जीत है. होली को होलिका पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को पड़ने वाले इस त्योहार को होली के साथ-साथ कई नामों से जाना जाता है, जैसे कमनी पूर्णिमा, होलिकोत्सव, फगुआ, डोल जात्रा (बंगाल), और शिमगा (महाराष्ट्र) आदि. होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत (होलिका दहन), और प्यार का प्रतीक है. इस साल होली 4 मार्च को है. यह त्योहार न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम एवं एकता के उत्सव का भी प्रतीक है. होली के उत्सव से जुड़ी कई किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं हैं. इस खबर में उनके बारे में जानें...

प्रह्लाद और होलिका की कहानी

यह पौराणिक कथा भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति की विजय का प्रतीक है. असल में, हिरण्यकश्यप, जिसे राक्षसों का राजा भी कहा जाता है, हिरण्यकश्यप वन पर राज करता था. उसका एक बेटा था, प्रह्लाद, जो लगातार भगवान विष्णु का नाम जपता था. हालांकि, हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं आया और उसने उसे मारने का फैसला किया. ऐसा करने के लिए, उसने अपनी राक्षस बहन होलिका को बुलाया और उससे कहा कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रह्लाद को जलाकर मार डाले. जिसके बाद होलिका, प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में कूद गई. हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग से न जलने का वरदान मिला था. लेकिन, जब वह भक्त प्रह्लाद को जलाने के इरादे से आग में बैठी, तो विष्णु की शक्ति से प्रह्लाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई. तब से होली मनाई जाती है. होलिका दहन को 'छोटी होली' भी कहा जाता है, मुख्य रंगों वाली होली से एक रात पहले बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है.

श्रीकृष्ण ने राधा रानी संग खेली थी होली

पौराणिक कथाओं के अनुसार, फूलों की होली मनाने की सबसे मशहूर कहानी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ी है. माना जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि वे बहुत दिनों तक राधा से मिल नहीं पाए. इससे राधा के वियोग का दर्द गोपियों और प्रकृति को हुआ, जिससे वे दुखी हो गईं और सारे फूल मुरझा गए और हर तरफ सूखापन छा गया. जब कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे राधा से मिलने गए. उनके आने से राधा खुश हुईं और सारी प्रकृति फिर से खिल उठी. श्री कृष्ण ने पास के पौधे से एक फूल तोड़ा और प्यार से राधा की तरफ फेंका. राधा ने भी फूल फेंके. यह देखकर वहां मौजूद गोपियां भी एक-दूसरे पर फूल बरसाने लगीं. तब से इस दिन को 'फूलों की होली' के तौर पर मनाया जाता है. यह फूलों की होली द्वापर युग से चली आ रही यह परंपरा प्रेम, भक्ति और प्राकृतिक रंगों (फूलों) का उत्सव है.

भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई कहानी

भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सत्ययुग के राजा रघु की एक कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि राजा रघु के राज में सब ठीक था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी. एक दिन, शहर के लोगों ने उनसे धोंडा (जिसे होलिका भी कहते थे) नाम की एक राक्षसी के बारे में शिकायत की, जो मासूम बच्चों का शिकार करती थी. उनकी चिंता सुनकर, राजा रघु ने अपने शाही गुरु, वशिष्ठ से इस मामले की अच्छी तरह से जांच करने और राक्षसी को खत्म करने का हल निकालने को कहा. फिर गुरु वशिष्ठ ने राक्षसी धोंडा की शुरुआत का पता लगाया और बताया कि वह माली नाम के एक राक्षस की बेटी थी. भगवान शिव के वरदान की वजह से, धोंडा को न तो देवता, न राक्षस, और न ही इंसान नुकसान पहुंचा सकते थे, उसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, और न ही सांप और बदलते मौसम से. उसे सिर्फ बच्चों की शरारतों से ही मारा जा सकता था.