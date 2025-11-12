ETV Bharat / lifestyle

आखिर सर्दियों में ही बार-बार क्यों फटते हैं होंठ? जानें किस विटामिन की कमी से होती है यह समस्या

सर्दियों में होंठों का फटना एक आम समस्या है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से होंठ फटते हैं...

Why do lips crack so often in winter? Learn which vitamin deficiency causes this problem.
आखिर सर्दियों में ही बार-बार क्यों फटते हैं होंठ? जानें किस विटामिन की कमी से होती है यह समस्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 12, 2025 at 7:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सर्दियों में स्किन का ड्राई होना आम बात है. बहुत से लोग इससे समस्या से परेशान रहते हैं. ठंड के मौसम में होठों का फटना कई लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में बार-बार होठों का फटना या सूखना सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं, बल्कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी होते हैं. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह, विटामिन भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी हैं. जब हमारे शरीर में इनका प्रतिशत कम हो जाता है, तो हमें इस तरह की कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन बी12 की कमी के कारण सर्दियों के मौसम में कई लोगों को फटे या सूखे होंठों की समस्या का सामना करना पड़ता है. इस खबर के माध्यम से जानिए इस बारें में विस्तार से...

होंठ फटने का क्या कारण है?
उत्तराखंड की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आशा सकलानी का कहना है कि यदि हमारे शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा आवश्यकता से कम हो तो इस विटामिन की कमी के कारण सर्दियों के मौसम में फटे और सूखे होंठों की समस्या हो जाती है. विटामिन बी12 की कमी के कारण होंठ फट जाते हैं और त्वचा शुष्क हो जाती है. विटामिन B12 शरीर के लिए बेहद जरूरी है. लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन B12 की अहम भूमिका होती है. इसकी कमी से एनीमिया होता है. इसके अलावा, इस कमी से सुन्नपन, झुनझुनी और याददाश्त संबंधी समस्याएं भी होती हैं. यह शरीर में डीएनए के संश्लेषण में भी मदद करता है.

सर्दियों में इस कारण से भी बढ़ जाती है होंठ फटने की समस्या...
उत्तराखंड की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आशा सकलानी बताती हैं कि होठों की त्वचा बेहद पतली और संवेदनशील होती है. यही नहीं हमारे होंठ शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में मौसम तथा वातावरण में मौजूद तत्वों के संपर्क में ज्यादा आते हैं. वैसे तो सामान्य तौर पर होंठ फटने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सर्दियों के मौसम में विशेषतौर पर हर उम्र के लोगों में फटे और पपड़ीदार होंठों की समस्या बहुत आम हो जाती है.

दरअसल, सर्दियों में वातावरण में नमी कम हो जाती है, जिसका असर हमारे होंठों पर भी पड़ता है और उनकी त्वचा रूखी और परतदार हो जाती है. इसके अलावा, इस मौसम में लोग पानी भी कम पीने लगते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे यह समस्या और बढ़ सकती है. इतना ही नहीं, कई बार लोग नमी बनाए रखने या उससे होने वाली परेशानी से बचने के लिए अपने रूखे होंठों को चाटने लगते हैं, लेकिन लार होंठों की त्वचा को और भी रूखा बना देती है, जिससे लोगों में यह समस्या बढ़ जाती है.

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं?

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप अपने आहार में कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि...

  • मछली: विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप अपने आहार में सैल्मन, टूना और सार्डिन को शामिल कर सकते हैं.
  • शेलफिश: आप अपने आहार में क्लैम और ऑयस्टर जैसी चीजें भी शामिल कर सकते हैं.
  • अंडा: विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप अपने आहार में अंडे को भी शामिल कर सकते हैं.
  • डेयरी प्रोडक्ट: दूध, दही और पानी जैसे डेयरी उत्पादों को शामिल करके भी विटामिन बी12 की कमी को दूर किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WINTER CHAPPED LIPS CAUSES
WINTER CHAPPED LIPS CARE
WHY DO LIPS GET CHAPPED IN WINTER
PREVENT AND TREAT CHAPPED LIPS
WHY DO LIPS GET CHAPPED IN WINTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.