आखिर सर्दियों में ही बार-बार क्यों फटते हैं होंठ? जानें किस विटामिन की कमी से होती है यह समस्या

सर्दियों में स्किन का ड्राई होना आम बात है. बहुत से लोग इससे समस्या से परेशान रहते हैं. ठंड के मौसम में होठों का फटना कई लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में बार-बार होठों का फटना या सूखना सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं, बल्कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी होते हैं. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह, विटामिन भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी हैं. जब हमारे शरीर में इनका प्रतिशत कम हो जाता है, तो हमें इस तरह की कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन बी12 की कमी के कारण सर्दियों के मौसम में कई लोगों को फटे या सूखे होंठों की समस्या का सामना करना पड़ता है. इस खबर के माध्यम से जानिए इस बारें में विस्तार से...

होंठ फटने का क्या कारण है?

उत्तराखंड की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आशा सकलानी का कहना है कि यदि हमारे शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा आवश्यकता से कम हो तो इस विटामिन की कमी के कारण सर्दियों के मौसम में फटे और सूखे होंठों की समस्या हो जाती है. विटामिन बी12 की कमी के कारण होंठ फट जाते हैं और त्वचा शुष्क हो जाती है. विटामिन B12 शरीर के लिए बेहद जरूरी है. लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन B12 की अहम भूमिका होती है. इसकी कमी से एनीमिया होता है. इसके अलावा, इस कमी से सुन्नपन, झुनझुनी और याददाश्त संबंधी समस्याएं भी होती हैं. यह शरीर में डीएनए के संश्लेषण में भी मदद करता है.

सर्दियों में इस कारण से भी बढ़ जाती है होंठ फटने की समस्या...

उत्तराखंड की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आशा सकलानी बताती हैं कि होठों की त्वचा बेहद पतली और संवेदनशील होती है. यही नहीं हमारे होंठ शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में मौसम तथा वातावरण में मौजूद तत्वों के संपर्क में ज्यादा आते हैं. वैसे तो सामान्य तौर पर होंठ फटने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सर्दियों के मौसम में विशेषतौर पर हर उम्र के लोगों में फटे और पपड़ीदार होंठों की समस्या बहुत आम हो जाती है.

दरअसल, सर्दियों में वातावरण में नमी कम हो जाती है, जिसका असर हमारे होंठों पर भी पड़ता है और उनकी त्वचा रूखी और परतदार हो जाती है. इसके अलावा, इस मौसम में लोग पानी भी कम पीने लगते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे यह समस्या और बढ़ सकती है. इतना ही नहीं, कई बार लोग नमी बनाए रखने या उससे होने वाली परेशानी से बचने के लिए अपने रूखे होंठों को चाटने लगते हैं, लेकिन लार होंठों की त्वचा को और भी रूखा बना देती है, जिससे लोगों में यह समस्या बढ़ जाती है.