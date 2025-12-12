ETV Bharat / lifestyle

जापान के लोग क्यों जीते हैं 100 साल तक? उनकी लंबी उम्र का राज क्या है? जानिए

जापानी लोग बुढ़ापे में भी अपनी लंबी उम्र, फुर्ती और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. उनके ऐसे रहने का कारण उनकी लाइफस्टाइल है.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 12, 2025 at 8:00 PM IST

5 Min Read
हमारी आजकल की लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों की वजह से 30 या 40 की उम्र तक हमें कमर दर्द और घुटनों के दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. थोड़ी देर टहलने से भी हम थक जाते हैं. वजन कम करना बहुत मुश्किल है. हमारी बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए, बहुत से लोग सोचते हैं कि 60 की उम्र के बाद हमारी क्या हालत होगी. अगर कोई 100 साल की उम्र तक हेल्दी रहता है, तो हम इसे एक अचीवमेंट मानते हैं.

लेकिन, जापानी लोग खुशी-खुशी अपनी AYUSH लाइफस्टाइल जीते हैं और बुढ़ापे में भी हेल्दी रहते हैं. वे अपना 100वां जन्मदिन भी मनाते हैं. जापानियों के इतने हेल्दी और एक्टिव रहने का कारण उनका लाइफस्टाइल है. वे अपनी डाइट का खास ध्यान रखते हैं. उनकी डाइट में सब्जियां और सी-फूड शामिल होते हैं, और मसाले और नमक का इस्तेमाल कम से कम होता है. वे मौसमी खाना पसंद करते हैं.वे 'हारा हची बू' टेक्निक फॉलो करते हैं. डॉ. तरंग के अनुसार, यह आदत हेल्दी, एनर्जेटिक और एक्टिव रहने में मदद करती है.

'हारा हाची बू' टेक्निक क्या है?
NIH की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख के मुताबिक, हारा हाची बू का मतलब है तब तक खाना जब तक आपका पेट 80 परसेंट न भर जाए. पेट को पूरा नहीं भरना चाहिए, 20 परसेंट जगह छोड़नी चाहिए.कहने का मतलब है कि "हारा हाची बू" प्रिंसिपल के अनुसार, पेट भरकर खाने के बजाय, सिर्फ 80 परसेंट खाना खाना चाहिए और 20 परसेंट खाली छोड़ना चाहिए. जो लोग इस प्रिंसिपल को मानते हैं वे न तो बहुत कम खाते हैं और न ही बहुत ज्यादा. जापानी लोग अपने शरीर को उतना ही खाना देते हैं जितना वह आराम से पचा सके

इसके अलावा, जापानी औरतें अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही एक तय मात्रा में खाने की आदत डालती हैं. यह आदत न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखती है बल्कि पेट की सेहत के लिए भी अच्छी होती है. जापान के कई हिस्सों में बच्चे, बुजुर्ग और यहां तक कि 90 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी इस प्रिंसिपल को मानते हैं. इसे मानने से लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है. डॉक्टरों का कहना है कि यह आलस्य को रोकता है, पेट का भारीपन दूर करता है और सही डाइजेशन में मदद करता है. जापानी लोग सदियों से इस प्रिंसिपल को मानते आ रहे हैं, इसलिए यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है.

'हारा हाची बू' से लंबी उम्र हो सकती है?
कुछ मामलों में, यह देखा गया है कि "हारा हची बू" खाने की आदत से उम्र बढ़ सकती है. ओकिनावा के जो लोग 100 साल से ज्यादा जी चुके हैं, उन्होंने अपनी लंबी उम्र का क्रेडिट "हारा हची बू" को दिया है. अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में छपी 2016 की एक स्टडी बताती है कि ज्यादा खाने सोे बचने से सेल्स की हेल्थ अच्छी बनी रहती है और उम्र बढ़ने का प्रोसेस धीमा हो जाता है.

'हारा हाची बू' टेक्निक से वजन कम होता है
हारा हाची बू हमें ध्यान से खाने और ज्यादा खाने से बचने के लिए बढ़ावा देता है. 2015 में ईटिंग बिहेवियर में छपी रिसर्च के मुताबिक, यह खाने की क्रेविंग और ज्यादा खाने की इच्छा को कम करता है. पेट को 20 परसेंट खाली रखने से वजन बढ़ने का खतरा कम होता है। यह भूख भी कम करता है और पेट भरा हुआ महसूस कराता है.

इसके लाभ इस प्रकार हैं
जर्नल ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 'हारा हाची बू' ज्यादा खाने की इच्छा को कम करता है. यह ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है. यह शरीर में सूजन को भी कंट्रोल करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हारा हाची बू डाइट दिल की बीमारी का खतरा भी कम करती है. इसके अलावा, डॉ. तरंग के अनुसार, यह वजन कंट्रोल करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

