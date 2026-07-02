ETV Bharat / lifestyle

आंखों के नीचे काले घेरे क्यों पड़ते हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है? एक्सपर्ट से जानिए

डार्क सर्कल्स आपको थका हुआ दिखा सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को भी कम कर सकते हैं. लेकिन अब चिंता न करें क्योंकि इस खबर...

Why do dark circles form under the eyes? How can they be reduced? Find out from the experts.
आंखों के नीचे काले घेरे क्यों पड़ते हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है? एक्सपर्ट से जानिए (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 2, 2026 at 7:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

स्किन, चेहरा और बाल किसी व्यक्ति के लुक की सबसे खास और आकर्षक चीजें होती हैं. ग्रूमिंग और अपनी देखभाल पर ध्यान देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे इंसान भीड़ में अलग और आकर्षक दिखता है. खूबसूरती बढ़ाने में चेहरा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि एक प्यारा चेहरा स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ाता है, साथ ही यह हमारे व्यक्तित्व की झलक भी दिखाता है. हर कोई स्वस्थ, बेदाग और चमकदार त्वचा चाहता है. हालांकि, व्यस्त जीवनशैली, प्रदूषण और खराब खान-पान की आदतों के कारण मुंहासे, डार्क सर्कल और दाग-धब्बे जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. कुछ लोगों की आंखों के नीचे सूजन या "बैग" भी बन जाते हैं. ये डार्क सर्कल और बैग क्यों बनते हैं? इनका इलाज कैसे किया जा सकता है? इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

Why do dark circles form under the eyes? How can they be reduced? Find out from the experts.
आंखों के नीचे काले घेरे क्यों पड़ते हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है? एक्सपर्ट से जानिए (GETTY IMAGES)

माई.क्लोवलैंडक्लिनिक के मुताबिक, ये कारण डार्क सर्कल्स और आंखों के नीचे बैग्स बनने में भूमिका निभाते हैं...

  • उम्र: कुछ लोगों में, उम्र बढ़ने के साथ आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और सूजन (पफीनेस) आ जाती है.
  • एलर्जी और एक्जिमा: एक्जिमा, खुजली या एलर्जी जैसी स्थितियों के कारण आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या बैग्स बन सकते हैं.
  • जेनेटिक्स (आनुवंशिकता): कभी-कभी, ये लक्षण पिता और दादा से पीढ़ियों तक आगे बढ़ सकते हैं
  • आंखें रगड़ना: कई लोगों को जलन या अन्य कारणों से आंखें रगड़ने की आदत होती है, इससे भी डार्क सर्कल्स या बैग्स बन सकते हैं.
  • डिहाइड्रेशन (पानी की कमी): शरीर में पानी की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है.
  • नींद की कमी: नींद पूरी न होने से यह समस्या हो सकती है, उम्र बढ़ने के साथ, पर्याप्त नींद न लेने से ऐसी समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है.
  • धूप में ज्यादा रहना: कई लोग काम या अन्य कारणों से तेज धूप के संपर्क में आते हैं, और ऐसे लोगों में यह समस्या होने का खतरा ज्यादा होता है.
  • एनीमिया: शरीर में खून की कमी (एनीमिया) के कारण भी यह स्थिति पैदा हो सकती है.

आइए जानते हैं कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को कैसे रोका जाए

Why do dark circles form under the eyes? How can they be reduced? Find out from the experts.
आंखों के नीचे काले घेरे क्यों पड़ते हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है? एक्सपर्ट से जानिए (GETTY IMAGES)
  • पूरी नींद लें: नींद का हमारी सेहत और खूबसूरती पर गहरा असर पड़ता है. इसलिए, पक्का करें कि आप अपने शरीर को काफी आराम दें.
  • स्क्रीन टाइम कम करें: बहुत से लोग दिन-रात स्क्रीन से चिपके रहते हैं। लैपटॉप और फोन जैसे डिवाइस पर बहुत ज्यादा समय बिताने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और सूजन हो सकती है. इसलिए, स्क्रीन देखने में बिताए जाने वाले समय को कम करने की कोशिश करें.
  • सनस्क्रीन लगाने की आदत डालें: घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना सबसे अच्छा है, यह आपकी त्वचा को सूरज की गर्मी से बचाता है.
  • खीरे के टुकड़ों या ग्रीन टी बैग्स का इस्तेमाल करें: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अगर आपको डार्क सर्कल्स या सूजन की समस्या है, तो आंखों पर खीरे के टुकड़े या ग्रीन टी बैग्स (जो आसानी से किचन में मिल जाते हैं) रखना बहुत फायदेमंद होता है. इससे आंखों को आराम मिलता है और डार्क सर्कल्स बनने की संभावना कम हो जाती है.
  • स्मोकिंग छोड़ दें: कभी-कभी, अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए हमें अपनी आदतें बदलने की जरूरत होती है. हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए. एक्सपर्ट्स शराब का सेवन भी जितना हो सके कम करने की सलाह देते हैं.
  • आलू का रस: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, आलू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं, यह आंखों के नीचे के काले घेरे कम करने और त्वचा का रंग निखारने में मदद करता है. एक आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें, उसमें एक रुई भिगोकर 10-15 मिनट के लिए आंखों पर रखें.
  • बादाम का तेल: विटामिन ई से भरपूर बादाम का तेल आंखों की नाजुक त्वचा को पोषण और नमी प्रदान करता है. यह काले घेरों को हल्का करने के लिए बहुत लोकप्रिय है. हर रात सोने से पहले आंखों के नीचे बादाम के तेल की कुछ बूंदों से हल्के हाथों से मालिश करें.
  • सोने की मुद्रा बदलें: सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर सोने से आंखों के नीचे तरल पदार्थ या रक्त जमा नहीं होता. इससे सुबह आंखों के नीचे सूजन कम होती है. पर्याप्त नींद लेने और तनाव कम करने के साथ-साथ इन घरेलू उपायों को अपनाने से डार्क सर्कल्स से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

डार्कसर्कल्स हटाने के टिप्स
CAUSES OF DARK CIRCLES UNDER EYES
REMOVING DARK CIRCLES UNDEREYES
WAYS TO REDUCE DARK CIRCLES
REMOVING DARK CIRCLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.