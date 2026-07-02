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आंखों के नीचे काले घेरे क्यों पड़ते हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है? एक्सपर्ट से जानिए

स्किन, चेहरा और बाल किसी व्यक्ति के लुक की सबसे खास और आकर्षक चीजें होती हैं. ग्रूमिंग और अपनी देखभाल पर ध्यान देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे इंसान भीड़ में अलग और आकर्षक दिखता है. खूबसूरती बढ़ाने में चेहरा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि एक प्यारा चेहरा स्वाभाविक रूप से आकर्षण बढ़ाता है, साथ ही यह हमारे व्यक्तित्व की झलक भी दिखाता है. हर कोई स्वस्थ, बेदाग और चमकदार त्वचा चाहता है. हालांकि, व्यस्त जीवनशैली, प्रदूषण और खराब खान-पान की आदतों के कारण मुंहासे, डार्क सर्कल और दाग-धब्बे जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. कुछ लोगों की आंखों के नीचे सूजन या "बैग" भी बन जाते हैं. ये डार्क सर्कल और बैग क्यों बनते हैं? इनका इलाज कैसे किया जा सकता है? इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?