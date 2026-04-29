कटे सेब मिनटों में क्यों हो जाते हैं काले? जनिए कारण और क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या आप जानते हैं कि कटे हुए सेब को भूरा होने से कैसे रोका जाए, और एक सेब की शेल्फ लाइफ क्या होती है?...
Published : April 29, 2026 at 7:38 PM IST
आपने ने यह कहावत तो जरूर सुनी ही होगी कि 'Eating an apple every day keeps the doctor away'. यह एक मशहूर अंग्रेजी कहावत है जो 19वीं सदी में आई और इसका मतलब है रोज एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है. रेगुलर सेब खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं. आजकल, कई माता-पिता अपने बच्चों के नाश्ते या लंच बॉक्स में एक सेब काटकर पैक करते हैं. हालांकि, अक्सर जब खाने के समय बॉक्स खोला जाता है, तो भूरे या काले पड़ चुके सेब को देखकर बच्चों का उसे खाने का मन नहीं करता.
हम अक्सर देखते हैं कि सेब को काटने के कुछ ही मिनटों बाद, उसका रंग हल्का भूरा होने लगता है. नतीजतन, हमारा मन अक्सर उसे खाने से हट जाता है. कई लोग यह मानकर कि फल खराब हो गया है, उसे फेंक देते हैं. इस लेख में, आइए उस विज्ञान को समझते हैं जो सेब काटने के तुरंत बाद उसके रंग में आने वाले इस बदलाव के पीछे काम करता है. आइए जानते हैं कि सेब का रंग इतनी जल्दी क्यों बदल जाता है और काटने के कितनी देर बाद तक हमें उसे खा लेना चाहिए...
सेब एक ऐसा फल है जो हर किसी को पसंद होता है. लेकिन क्या काले पड़ गए सेब सेहत के लिए सुरक्षित होता है? इन सवालों के जवाब जानना आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. ETV भारत की टीम ने DDU के डॉक्टर डॉ. कपिल और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बिपाशा से इस टॉपिक पर डिटेल में बात की. जानें इस पर उनके विचार...
सेब काटने के बाद काले क्यों हो जाते हैं?
डॉ. दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के डॉ. कपिल बताते हैं कि सेब का भूरा होना एक केमिकल प्रोसेस है जिसे 'एंजाइमेटिक ब्राउनिंग' कहते हैं. जब आप सेब काटते हैं, तो उसका अंदर का हिस्सा हवा के संपर्क में आता है. इसमें मौजूद पॉलीफेनोल ऑक्सीडेंट हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू करते हैं. इसके परिणामस्वरूप 'मेलानिन' नामक एक भूरे रंग का पिगमेंट बनता है, जिसके कारण सेब काला पड़ जाता है. यह प्रोसेस 5 से 10 मिनट के भीतर शुरू हो जाती है और 30 से 60 मिनट के अंदर सेब का रंग पूरी तरह से बदल सकती है, खासकर गर्म और उमस भरे मौसम में.
सेब काटने के कितने समय बाद तक उसे खाना सुरक्षित रहता है?
अब सवाल यह उठता है कि सेब को काटने के कितनी देर बाद खाया जा सकता है? सेब का काला पड़ना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इससे उसका स्वाद, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो सकती है. न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा कहती हैं कि सेब को काटने के 20-30 मिनट के अंदर खा लेना सबसे अच्छा है. अगर आप काटने के तुरंत बाद नहीं खा सकते हैं, तो सेब के टुकड़ों पर नींबू का रस लगाएं या उन्हें हल्के नमक वाले पानी में भिगो दें. इससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है. कटे हुए सेब को फ्रिज में 6-8 घंटे तक रखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक रखने से उनका स्वाद और क्वालिटी खराब हो सकती है.
सेब कितने समय में खराब हो जाते हैं?
सेब की शेल्फ लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि वे साबुत हैं या कटे हुए और उन्हें कैसे स्टोर किया गया है. साबुत सेब को रूम टेम्परेचर पर 7-14 दिनों तक रखा जा सकता है, जबकि फ्रिज में रखे सेब 3-5 हफ्ते तक चल सकते हैं. वहीं, कटे हुए सेब रूम टेम्परेचर पर 6-12 घंटे में खराब हो सकते हैं. फ्रिज में रखे कटे सेब एक दिन तक चल सकते हैं. उसके बाद उनका रंग, महक और स्वाद बदल सकता है.
इस सेब को खाने से बचें
- ऐसे सेब न खाएं जिनसे बदबू आती हो, दाग लगे हों, नरम या मुरझाए हों, और जिनमें फफूंदी लगी हो.
- भूरापन रोकने के घरेलू उपाय: नींबू का रस इस्तेमाल करें. इसमें साइट्रिक एसिड होता है, जो ऑक्सीडेशन को कम करता है.
- इन टुकड़ों को एयरटाइट कंटेनर में रखें.
- सेब को हल्के नमक या चीनी मिले पानी में 5 मिनट के लिए भिगोएं, फिर पानी निकाल दें. काटने के बाद, उन्हें तुरंत ठंडे पानी में डाल दें या फ्रिज में रख दें.
बच्चों के टिफिन में सेब कैसे पैक करें?
न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा के अनुसार, सेब बहुत पौष्टिक फल है, लेकिन काटने के बाद इसका काला पड़ना एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है. इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. लेकिन, इसके स्वाद और पोषण का पूरा लाभ उठाने के लिए इसे समय पर खाना सबसे अच्छा है. अगर आप बच्चों के लंच के लिए सेब पैक कर रहे हैं, तो सेब के टुकड़ों को एयरटाइट कंटेनर में रखें.
(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)