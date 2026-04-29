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कटे सेब मिनटों में क्यों हो जाते हैं काले? जनिए कारण और क्या कहते हैं डॉक्टर?

कटे सेब मिनटों में क्यों हो जाते हैं काले? जनिए कारण और क्या कहते हैं डॉक्टर? ( CANVA )