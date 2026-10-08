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भारतीय घरों के मुख्य द्वार पर क्यों लटकाए जाते हैं तोरण या बंधनवार? जानें इसके पीछे के कारण

भारतीय घरों के मुख्य द्वार पर क्यों लटकाए जाते हैं तोरण या बंधनवार? जानें इसके पीछे के कारण ( ETV Bharat )

घर का मुख्य दरवाजा खुशी, समृद्धि और शांति का प्रवेश-द्वार होता है. इसलिए, यह टूटा-फूटा या खराब हालत में नहीं होना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य दरवाजा दो पल्लों वाला और साफ-सुथरे आयताकार आकार का होना चाहिए. सिंगल-शटर वाले दरवाजे, या तिकोने, गोल, चौकोर या बहुकोणीय आकार वाले दरवाजे, साथ ही ऐसे दरवाजे जिनमें कोई छोटा दरवाजा या खिड़की बनी हो, इनसे बचना चाहिए. ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि ऐसे डिजाइन मुख्य दरवाजे के लिए अशुभ और वास्तु के नियमों के खिलाफ माने जाते हैं.