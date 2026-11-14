बच्चों के सिर में जूं पड़ जाना क्यों है आम समस्या, जानिए इनके फैलने के कारणों और इनसे छुटकारा पाने के उपाय
बच्चों के बालों में बार-बार जूं क्यों पड़ जाती हैं, किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
Published : November 14, 2026 at 4:34 PM IST
बच्चों में सिर की जूं होना एक बहुत ही आम और फैलने वाली समस्या है. इसका साफ-सफाई की कमी या खराब स्वच्छता से कोई लेना-देना नहीं है. ये छोटे परजीवी कीड़े मुख्य रूप से तब फैलते हैं, जब बच्चे एक-दूसरे के साथ खेलते हैं और उनके सिर आपस में छूते हैं. इस समस्या के कारण रात में बच्चे की नींद भी खराब हो सकती है. सिर की जूं बहुत छोटे, बिना पंख वाले परजीवी कीड़े होते हैं, जो इंसानी सिर की त्वचा और बालों के बीच रहते हैं. ये जीवित रहने के लिए इंसानी खून पीते हैं और बालों की जड़ों के पास अपने अंडे मजबूती से चिपका देते हैं. इससे सिर की त्वचा में बहुत तेज खुजली और सूजन हो जाती है.
यह एक आम गलतफहमी है कि जूं सिर्फ साफ-सफाई की कमी की वजह से होती हैं. वायरस और बैक्टीरिया की तरह, जूं भी उन लोगों में आसानी से फैल सकती हैं जो एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में रहते हैं. क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जूं के इन्फेक्शन के लिए मेडिकल शब्द पेडीकुलोसिस है. आइए अब उन संकेतों और लक्षणों के बारे में जानें जो गंभीर जूं के इन्फेक्शन का संकेत देते हैं, साथ ही इसे रोकने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
जूं और उसके अंडे कैसे दिखते हैं?
- जूं: ये भूरे या स्लेटी रंग की होती हैं और तिल के दाने से भी छोटी होती हैं. इनके छह पैर होते हैं. ये बहुत तेजी से चलती हैं, जिस वजह से इन्हें देख पाना मुश्किल होता है.
- जूं के अंडे (निट्स): ये सफेद, पीले या भूरे रंग के होते हैं और सिर की त्वचा (स्कैल्प) के पास पाए जाते हैं. ये रूसी (डैंड्रफ) जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये आसानी से झड़ते नहीं हैं. ये बालों से मजबूती से चिपके रहते हैं.
जूं कैसे फैलती हैं?
क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, जूं के पंख नहीं होते, वे न तो उड़ सकती हैं और न ही कूद सकती हैं. वे केवल रेंग सकती हैं. फिर भी, बच्चों के बीच ये कैसे फैल जाती हैं? तो इसका जवाब है
- खेलते समय बच्चों के सिर आपस में टकराने फैल सकती हैं
- ये कंघी, टोपी, हेयर बैंड और तकिए जैसी चीजें आपस में बांटने से भी फैल सकती हैं
- यह समस्या 3 से 12 साल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं.
- जीवन चक्र: अंडे दिए जाने के महज 5–10 दिन बाद ही, अंडों से टिक (कीड़े) के लार्वा निकल आते हैं. अगले 9–12 दिनों में, ये परिपक्व हो जाते हैं और खुद अंडे देना शुरू कर देते हैं.
जूं बार-बार क्यों वापस आ जाते हैं?
- दोबारा संक्रमण (Re-infestation): अगर स्कूल में या दोस्तों के किसी समूह में किसी को सिर की जूं हैं, तो इलाज के बाद भी दोबारा जूं होने की काफी संभावना रहती है.
- पूरी तरह से न हटा पाना: भले ही दवा से जूं मर जाएं, लेकिन उनके कुछ अंडे पीछे रह सकते हैं. ये अंडे 9–10 दिनों के भीतर फूट सकते हैं, जिससे संक्रमण फिर से हो सकता है.
- दवाओं के प्रति प्रतिरोध (Drug resistance): कुछ जूंओं में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है
इलाज और बचाव के तरीके
- इलाज के लिए दवाएं: क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, जूं मारने वाले ऐसे लोशन या शैम्पू जिनमें पर्मेथ्रिन, आइवरमेक्टिन या बेंजिल अल्कोहल हो, उनका इस्तेमाल केवल डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह पर ही करना चाहिए.
- जूं निकालने के लिए कंघी का इस्तेमाल: गीले बालों में कंडीशनर या लोशन लगाएं, और जूं तथा उनके अंडों (लीखों) को हटाने के लिए बारीक दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें. कम से कम दो हफ्तों तक हर 2-3 दिन में इस प्रक्रिया को दोहराएं.
- दवाओं का अत्यधिक उपयोग न करें: निर्धारित मात्रा से अधिक जूं की दवा का उपयोग करने से त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.
- अपने घर और कपड़ों को साफ रखें: इस्तेमाल किए गए कपड़ों, चादरों और तकिए के गिलाफों को गर्म पानी में धोएं और धूप में सुखाएं.
- जिन वस्तुओं को धोया नहीं जा सकता, उन्हें प्लास्टिक के कवर में लपेटकर कम से कम 2 सप्ताह तक वायुरोधी वातावरण में रखना चाहिए.
- कंघी और ब्रश को 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें.
- सोफे और गद्दों को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए.
- नीम का तेल: नीम के तेल में मौजूद रोगाणुरोधी गुण जूंओं को मारने में मदद करते हैं. आप नारियल तेल में नीम के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर इसे अपने सिर की त्वचा पर लगा सकते हैं और एक घंटे बाद धो सकते हैं.
- टी ट्री ऑयल: यह एक प्राकृतिक कसैला पदार्थ है. शैम्पू में 2-3 बूंदें मिलाने से जूंओं से बचाव में मदद मिल सकती है.
डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए?
अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखाई दें, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- दवा लेने के बाद भी समस्या कम न हो, तब तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- बहुत ज्यादा खुजली करने से सिर की त्वचा पर घाव हो सकते हैं, जिनमें मवाद भी भर सकता है.
- बुखार, सूजन या तेज सिरदर्द होना
- अगर दो साल से कम उम्र के बच्चे को इस तरह की कोई समस्या हो, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं. खुद से कोई दवा देने की कोशिश न करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)