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बच्चों के सिर में जूं पड़ जाना क्यों है आम समस्या, जानिए इनके फैलने के कारणों और इनसे छुटकारा पाने के उपाय

बच्चों के सिर में जूं पड़ जाना क्यों है आम समस्या, जानिए इनके फैलने के कारणों और इनसे छुटकारा पाने के उपाय ( GETTY IMAGES )

बच्चों में सिर की जूं होना एक बहुत ही आम और फैलने वाली समस्या है. इसका साफ-सफाई की कमी या खराब स्वच्छता से कोई लेना-देना नहीं है. ये छोटे परजीवी कीड़े मुख्य रूप से तब फैलते हैं, जब बच्चे एक-दूसरे के साथ खेलते हैं और उनके सिर आपस में छूते हैं. इस समस्या के कारण रात में बच्चे की नींद भी खराब हो सकती है. सिर की जूं बहुत छोटे, बिना पंख वाले परजीवी कीड़े होते हैं, जो इंसानी सिर की त्वचा और बालों के बीच रहते हैं. ये जीवित रहने के लिए इंसानी खून पीते हैं और बालों की जड़ों के पास अपने अंडे मजबूती से चिपका देते हैं. इससे सिर की त्वचा में बहुत तेज खुजली और सूजन हो जाती है.

यह एक आम गलतफहमी है कि जूं सिर्फ साफ-सफाई की कमी की वजह से होती हैं. वायरस और बैक्टीरिया की तरह, जूं भी उन लोगों में आसानी से फैल सकती हैं जो एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में रहते हैं. क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जूं के इन्फेक्शन के लिए मेडिकल शब्द पेडीकुलोसिस है. आइए अब उन संकेतों और लक्षणों के बारे में जानें जो गंभीर जूं के इन्फेक्शन का संकेत देते हैं, साथ ही इसे रोकने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...