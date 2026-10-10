सोशल मीडिया पर कोलेजन फेस मास्क क्यों हो रहा है लोकप्रिय, इंस्टेंट ग्लो के लिए इस नवरात्रि जरूर ट्राई करें
कोलेजन मास्क के कई फायदे हैं, अगर आप स्मूद टेक्सचर, डलनेस कम करना या जल्दी चमक बढ़ाना चाहते हैं तो कोलेजन मास्क एक आसान उपाय...
Published : October 10, 2026 at 4:59 PM IST
सोशल मीडिया ने घर पर स्किनकेयर करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. पहले हमारी दुनिया बेसन, दही, हल्दी और कॉफी जैसी आम रसोई की चीजों तक ही सीमित थी, लेकिन इंस्टाग्राम और रील्स के दौर ने घर पर किए जाने वाले ज्यादा एडवांस्ड नुस्खों और स्किनकेयर रूटीन को बढ़ावा दिया है. कोलेजन फेस मास्क आजकल ब्यूटी की दुनिया और सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड बन गया है. कैमरे पर मास्क लगाने से लेकर उसे हटाने के बाद तुरंत चमक और बदलाव दिखाने तक, यह प्रोसेस दर्शकों को बहुत लुभाता है.
कोलाजेन एक प्रोटीन है जो प्राकृतिक रूप से त्वचा में पाया जाता है, और हाल ही में कोलाजेन-युक्त फेस मास्क की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि चेहरे पर कोलाजेन मास्क लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपकी त्वचा तुरंत नया कोलाजेन बनाना शुरू कर देगी. यह इस तरह काम नहीं करता है. फिर भी अगर आप हाइड्रेटेड, मुलायम और ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, तो इन फेस मास्क का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है. कोलाजेन मास्क के फायदों इस प्रकार है...
कोलेजन फेस मास्क के फायदे
- डीप हाइड्रेशन- कोलाजन वाले इंटेंस हाइड्रेशन फेस मास्क मॉइश्चराइजर को स्किन की सतह के नीचे तक पहुंचाकर उसे गहराई से हाइड्रेट करते हैं. ये स्किन में नमी के लेवल को फिर से बढ़ाकर रूखेपन को खत्म करते हैं. सही हाइड्रेशन स्किन की नेचुरल चमक को बढ़ाता है और कसाव या पपड़ी जैसी समस्याओं को रोकता है. इस मास्क के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन सॉफ्ट और चमकदार दिखेगी.
- मुलायम और चिकनी त्वचा के लिए फायदेमंद- फेस मास्क मुलायम त्वचा पाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये खुरदरी जगहों को चिकना करते हैं और त्वचा की बनावट को बेहतर बनाते हैं. ये कोलेजन और सेल टर्नओवर को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा की सतह एक जैसी और चिकनी हो जाती है. हर इस्तेमाल के साथ त्वचा और मुलायम, रेशमी और सेहतमंद बनती जाती है. यह मेकअप या दूसरे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स लगाने के लिए एक बढ़िया बेस भी देता है.
- स्किन को टाइट करता है और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है- कोलेजन स्किन की इलास्टिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है. कोलेजन मास्क समय से पहले होने वाले ढीलेपन और झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं. रेगुलर इस्तेमाल से स्किन बाउंसी और जवां दिखती है. ऐसे मास्क उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षणों को रोकने के लिए बहुत अच्छे होते हैं.
- कोलेजन मास्क तुरंत देता है चहरे में चमक- आप इनसे मिलने वाली तुरंत चमक देख सकते हैं. ये कुछ ही मिनटों में बेजान और थकी हुई त्वचा को फिर से तरोताजा कर देते हैं. आप किसी इवेंट से ठीक पहले भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए कोरियन कोलेजन मास्क इतने लोकप्रिय हैं. ये कम मेहनत में जल्दी ही बेहतरीन नतीजे देते हैं. कोलेजन फेस मास्क भी इसी तरह काम करते हैं, साथ ही ये पोर्स को ठीक करते हैं और ऑयल लेवल को संतुलित रखते हैं.
- फाइन लाइन्स और झुर्रियों को करता है कम- चेहरे के लिए सबसे अच्छे कोलेजन मास्क में एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आंखों, माथे और मुंह के आसपास की फाइन लाइन्स को कम करती हैं. रेगुलर इस्तेमाल से, वे झुर्रियों को भी कम करते हैं और स्किन को टाइट करने में मदद करते हैं. उनका प्लंपिंग इफेक्ट स्किन को जवां और रिफ्रेश्ड दिखाता है.
कोलेजन फेस मास्क का कैसे करें उपयोग?
सबसे पहले, अपने चेहरे को हल्के फेस वॉश से साफ करें और हल्के हाथों से सुखा लें. फिर मास्क को सावधानीपूर्वक अपने चेहरे पर लगाएं. पैकेट पर दिए गए समय तक इसे लगा रहने दें. निर्धारित समय के बाद मास्क हटा दें. यदि प्रोडक्ट के निर्देशों में चेहरा धोने के लिए कहा गया है, तो उसी के अनुसार चेहरा धो लें. आवश्यकता पड़ने पर मॉइस्चराइजर लगाएं. दिन में बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें.
रात भर मास्क लगाने के बारे में क्या ख्याल है?
कुछ कोलेजन मास्क लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए हैं. हालांकि, सभी मास्क रात भर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं. इसलिए हमेशा उत्पाद के पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.
सोर्स-
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38279521/