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सोशल मीडिया पर कोलेजन फेस मास्क क्यों हो रहा है लोकप्रिय, इंस्टेंट ग्लो के लिए इस नवरात्रि जरूर ट्राई करें

सोशल मीडिया पर कोलेजन फेस मास्क क्यों हो रहा है लोकप्रिय, इंस्टेंट ग्लो के लिए इस नवरात्रि जरूर ट्राई करें ( GETTY IMAGES )

सोशल मीडिया ने घर पर स्किनकेयर करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. पहले हमारी दुनिया बेसन, दही, हल्दी और कॉफी जैसी आम रसोई की चीजों तक ही सीमित थी, लेकिन इंस्टाग्राम और रील्स के दौर ने घर पर किए जाने वाले ज्यादा एडवांस्ड नुस्खों और स्किनकेयर रूटीन को बढ़ावा दिया है. कोलेजन फेस मास्क आजकल ब्यूटी की दुनिया और सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड बन गया है. कैमरे पर मास्क लगाने से लेकर उसे हटाने के बाद तुरंत चमक और बदलाव दिखाने तक, यह प्रोसेस दर्शकों को बहुत लुभाता है.

कोलाजेन एक प्रोटीन है जो प्राकृतिक रूप से त्वचा में पाया जाता है, और हाल ही में कोलाजेन-युक्त फेस मास्क की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि चेहरे पर कोलाजेन मास्क लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपकी त्वचा तुरंत नया कोलाजेन बनाना शुरू कर देगी. यह इस तरह काम नहीं करता है. फिर भी अगर आप हाइड्रेटेड, मुलायम और ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, तो इन फेस मास्क का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है. कोलाजेन मास्क के फायदों इस प्रकार है...