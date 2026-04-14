क्यों और कहां मनाया जाता है सतुआन त्योहार? जानिए इस दिन सत्तू खाने और दान का क्या है महत्व
सतुआन त्योहार मुख्य रूप से गर्मी की शुरुआत और नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है, इसके साथ ही शुभ काम की...
Published : April 14, 2026 at 3:09 PM IST
सतुआनी, जिसे सतुआन भी कहते हैं, एक पारंपरिक फसल का त्योहार है जो ज्यादातर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह सोलर न्यू ईयर की शुरुआत और पीक गर्मी की शुरुआत का प्रतिक है. इस दिन, लोग जरूरतमंदों को सत्तू के साथ अंबी (कच्चा आम), अनाज (चावल, दाल, आटा, आलू जैसी सब्जियां और गुड़) के साथ पैसे और कपड़े दान करते हैं. यह आभार का प्रतीक है और गर्मी के महीनों में दूसरों की मदद करने के मूल मानवीय स्वभाव को दिखाता है.
सतुआनी का महत्व
पौराणिक कहानियों के अनुसार, सतुआनी का त्योहार प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी जीवनशैली के महत्व को दिखाता है. सतुआनी संक्रांति तब मनाया जाता है जब सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं. माना जाता है कि इस दिन के लिए बताए गए रीति-रिवाजों (जिसमें स्नान, दान-पुण्य और खास पूजा शामिल हैं) से कभी न खत्म होने वाला आध्यात्मिक पुण्य मिलता है. सतुआनी पर, सत्तू (भुना हुआ बेसन), गुड़, हाथ से चलने वाले पंखे और पानी से भरे मिट्टी के घड़े दान करना बहुत शुभ माना जाता है. यह दिन खरमास या मलमास के खत्म होने का प्रतिक है, जिसके बाद शादी, मुंडन और उपनयन संस्कार जैसे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं. यह त्योहार गर्मी के मौसम के लिए शारीरिक तैयारी और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बचाने, दोनों का प्रतीक है. इस दिन, सत्तू खाया जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, सत्तू में ठंडक होती है, जो शरीर को गर्मी और लू के बुरे असर से बचाने में मदद करता है.
सत्तू खाने के फायदे
आयुर्वेद में सत्तू को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है, यह प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है. यह आसानी से पचने वाला और एनर्जी से भरपूर खाना है. यह गर्मियों में शरीर को ठंडा और पोषण देने में बहुत फायदेमंद होता है. आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में गर्मियों में इसका सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. सत्तू में कई औषधीय गुण भी होते हैं जो कई शारीरिक समस्याओं में राहत दे सकते हैं. ऐसे में सत्तू को सुपर फूड कहना गलत नहीं होगा. एक्सपर्ट्स के अनुसार, रेगुलर रूप से कम मात्रा में सत्तू का सेवन करने से मानसिक तनाव भी दूर हो सकता है.
मध्य प्रदेश के इंदौर की नैचुरोपैथ और डाइटीशियन डॉ. आरती परमार कहती हैं कि गर्मियों में सत्तू खाने के बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि...
- यह शरीर को नेचुरल तरीके से ठंडा रखने में मदद करता है
- डिहाइड्रेशन से बचाता है, तुरंत एनर्जी देता है
- पोषक तत्वों से भरपूर होता है
- भूख कम करता है
- इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है
इन तरीके से आप सत्तू का मजा ले सकते हैं
सत्तू का शरबत: इसके लिए, एक गिलास में 4 चम्मट सत्तू, 1.4 कप सादा या मसाला छाछ, स्वादानुसार नमक और काली मिर्च, ½ चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डालें. अच्छी तरह से मिलाएं और पी लें.
सत्तू भर्ता: यह दाल और चावल के साथ साइड डिश के तौर पर अच्छा लगता है. आपको बस इतना करना है कि ½ कप सत्तू लें, उसमें 1 कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 3-4 कटी हुई लहसुन की कलियां, 2 चम्मच नींबू का रस, स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें. सरसों के तेल, जीरा और काली सरसों का तड़का लगाएं. सभी चीजों को मिलाकर एक गाढ़ापन आने तक मिलाएं. उबले हुए चावल, दाल और अचार के साथ परोसें.
सत्तू पराठा: 100 gms सत्तू, 2 tsp तेल, 1 प्याज, 3-4 लहसुन की कलियां, जीरा, नमक और काली मिर्च मिलाकर स्टफिंग बनाएं. इसके अलावा, मल्टी-ग्रेन आटा या गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके नरम आटा गूंध लें. छोटी लोइयां बनाएं और उनमें 1 ½ चम्मच सत्तू का मसाला भरें और बेलन से पराठे बेल लें. पराठे को तवे पर सरसों के तेल या घी में पकाएं। दही और अचार के साथ गरमागरम परोसें.
लिट्टी: यह सबसे मशहूर सत्तू डिश है. इसे घर पर बनाने के लिए, आपको 1 कप सत्तू, नमक, काली मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 4-6 लहसुन की कलियां, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, अचार का तेल और थोड़ा नींबू का रस मिलाना होगा. इसके अलावा, गेहूं के आटे का आटा गूंध लें और फिर आटे की छोटी लोइयां बना लें. लोइयों में 1 चम्मच सत्तू का मसाला भरें और फिर उन्हें कोयले या गैस स्टोव पर ग्रिलर का इस्तेमाल करके ग्रिल करें. बैंगन भर्ता और थोड़े से घी के साथ गरमागरम परोसें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)