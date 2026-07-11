मानसून के मौसम में किन लोगों को चिकन या मटन खाने से बचना चाहिए?
लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या मॉनसून के मौसम में चिकन-मटन खाना सुरक्षित होता है. अगर हां, तो इस दौरान...
Published : July 11, 2026 at 4:02 PM IST
दुनिया भर में नॉन-वेजिटेरियन लोगों के बीच चिकन और मटन सबसे पसंदीदा विकल्पों में से हैं. लोग न सिर्फ इन्हें खाना पसंद करते हैं, बल्कि अलग-अलग तरीकों से बनाना भी पसंद करते हैं. खाना पकाने के इतने सारे तरीकों की वजह से ही इनकी खास अहमियत है. खास बात यह है कि चिकन और मटन को अक्सर हेल्दी फूड माना जाता है क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं. कई लोग इन्हें रोज खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेहत के लिए फायदेमंद हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मानसून के मौसम में किन्हें चिकन या मटन खाने से बचना चाहिए? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे से जाने इस खबर में...
मानसून के मौसम में खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए. चिकन और मटन दोनों ही पौष्टिक होते हैं, लेकिन इन्हें पचने में समय लगता है, इसलिए, कुछ स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को इनसे बचने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, मानसून के दौरान हमेशा ताजा मीट ही खाना ही खाना चाहिए. आप चाहे किसी भी तरह का मीट खाएं, यह पक्का करें कि वह अच्छी तरह पका हो और अधपका मीट न खाएं. लंबे समय तक बाहर रखा हुआ मीट खाने से इन्फेक्शन हो सकता है.
मानसून के मौसम में किन्हें चिकन या मटन खाने से बचना चाहिए?
- प्रोटीन से भरपूर होने के कारण चिकन आसानी से पच जाता है. हालांकि, ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से पाचन के दौरान 'थर्मोजेनेसिस' (शरीर में गर्मी पैदा होना) की प्रक्रिया होती है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है. इसलिए, जिन लोगों को शरीर में ज्यादा गर्मी या पित्त से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उन्हें इसका सेवन कम करना चाहिए.
- चिकन की स्किन में मुख्य रूप से अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो सीमित मात्रा में लेने पर दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होने के नाते, यह मांसपेशियों को बनाने और मजबूत करने में काफी मदद करता है. रेड मीट (मटन) की तुलना में दुनिया भर में चिकन को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें फैट कम होता है और यह आसानी से पच जाता है. हालांकि, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या फैट के सेवन की चिंता है, उन्हें स्किन के साथ चिकन खाने से बचना चाहिए.
- मटन में फैट की मात्रा ज्यादा होती है. इसमें आयरन, जिंक और विटामिन B12 होता है और यह इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. हालांकि, चिकन की तुलना में इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है. न्यूट्रिशनिस्ट सलाह देते हैं कि दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.
- मटन में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर में एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और धमनियों को ब्लॉक कर सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है.
कौन सा बेहतर है?
इन चीजों को खाने से शरीर को ताकत मिलती है. जो लोग इन्हें नहीं खा सकते, उन्हें इनसे बचना चाहिए, जबकि जो लोग इन्हें खाते हैं, उन्हें इनसे जरूरी प्रोटीन मिलता है. अगर आप अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना चाहते हैं, तो चिकन एक अच्छा ऑप्शन है. जिन लोगों में आयरन की कमी है, उन्हें मटन सीमित मात्रा में खाना चाहिए.