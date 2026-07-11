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मानसून के मौसम में किन लोगों को चिकन या मटन खाने से बचना चाहिए?

दुनिया भर में नॉन-वेजिटेरियन लोगों के बीच चिकन और मटन सबसे पसंदीदा विकल्पों में से हैं. लोग न सिर्फ इन्हें खाना पसंद करते हैं, बल्कि अलग-अलग तरीकों से बनाना भी पसंद करते हैं. खाना पकाने के इतने सारे तरीकों की वजह से ही इनकी खास अहमियत है. खास बात यह है कि चिकन और मटन को अक्सर हेल्दी फूड माना जाता है क्योंकि ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं. कई लोग इन्हें रोज खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेहत के लिए फायदेमंद हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मानसून के मौसम में किन्हें चिकन या मटन खाने से बचना चाहिए? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेनुका माइनदे से जाने इस खबर में...

मानसून के मौसम में खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए. चिकन और मटन दोनों ही पौष्टिक होते हैं, लेकिन इन्हें पचने में समय लगता है, इसलिए, कुछ स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को इनसे बचने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, मानसून के दौरान हमेशा ताजा मीट ही खाना ही खाना चाहिए. आप चाहे किसी भी तरह का मीट खाएं, यह पक्का करें कि वह अच्छी तरह पका हो और अधपका मीट न खाएं. लंबे समय तक बाहर रखा हुआ मीट खाने से इन्फेक्शन हो सकता है.