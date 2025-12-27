ETV Bharat / lifestyle

रेड मीट, मटन, या चिकन? डायबिटीज मरीजों के लिए किस तरह का मीट फायदेमंद होता है? डॉक्टर से जानें

लाल मांस: आम तौर पर, लाल मांस में पोर्क, बीफ, बकरी का मांस और मेमने का मांस शामिल होता है. भारत में, मटन सबसे लोकप्रिय मांस है. मटन भेड़ या बकरी का मांस हो सकता है. मटन में आयरन, जिंक, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व होते हैं. ज्यादा मात्रा में लाल मांस खाने से डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट के कारण होता है. लाल मांस में मौजूद सोडियम और नाइट्रेट इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकते हैं. इससे सूजन होती है, जिससे कुछ तरह के कैंसर हो सकते हैं. हालांकि, मटन के मामले में ये रिस्क कम हो जाते हैं.

आजकल, बहुत से लोग नॉन-वेज खाना पसंद करते हैं. बहुत से लोग हर रविवार को चिकन या मटन खाते हैं. लेकिन डायबिटीज के मरीजों को अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए. डायबिटीज के मरीजों को कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट कम मात्रा में खाना चाहिए. साथ ही, बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके लिए चिकन या मटन में से क्या बेहतर है. डॉ. राजेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम पर चिकन और मटन खाने के बारे में कुछ जानकारी शेयर की है. आइए पूरी जानकारी जानते हैं.

आजकल डायबिटीज बहुत आम हो गई है. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में पर्याप्त इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है. भारत में डायबिटीज का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. डायबिटीज का कोई पक्का इलाज नहीं है. इसे लाइफस्टाइल में बदलाव और खान-पान पर कंट्रोल करके मैनेज किया जा सकता है. आसान शब्दों में कहें तो, डायबिटीज के मरीजों को हेल्दी खाने की आदतों के साथ-साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए.

क्या डायबिटीज के मरीज भेड़ या बकरी का मांस खा सकते हैं?

दरअसल, भेड़ या बकरी का मांस दूसरे रेड मीट की तुलना में ज्यादा पौष्टिक होता है. इसलिए, बकरी के मांस को दूसरे रेड मीट के मुकाबले बेहतर माना जाता है. इसमें सोडियम से ज्यादा पोटेशियम होता है. इसलिए, यह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, डॉक्टरों का मानना ​​है कि अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको भेड़ का मांस या रेड मीट कम मात्रा में खाना चाहिए.

चिकन: चिकन प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है. यही वजह है कि दुनिया भर में फिटनेस के शौकीन लोग चिकन खाना पसंद करते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) के अनुसार, 100 ग्राम चिकन में 143 कैलोरी होती हैं. इस 100 ग्राम चिकन में 24.11 ग्राम प्रोटीन, 2.68 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3.12 ग्राम फैट भी होता है. इतना ही नहीं, चिकन में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विटामिन A और C भी होता है. चिकन लाल मांस का एक बेहतरीन विकल्प है.

क्या डायबिटीज के मरीज चिकन खा सकते हैं?

चिकन में प्रोटीन ज्यादा और फैट बहुत कम होता है. इसीलिए चिकन डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चिकन को हेल्दी तरीके से पकाया जाए तो यह डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अच्छा है. सबसे जरूरी बात यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है. इसलिए, शरीर में ब्लड शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ता. यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज के मरीज चिकन खा सकते हैं.

डायबिटीज के मरीजों के लिए मटन या चिकन में से क्या बेहतर है?

बहुत से लोग मटन को सबसे अच्छा मानते हैं. लेकिन, मटन असल में लाल मांस होता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए हेल्दी नहीं होता है. लेकिन फिर भी, डायबिटीज के मरीज इसे सीमित मात्रा में खा सकते हैं. दूसरी ओर, चिकन के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है. इसलिए, डायबिटीज के मरीज बिना किसी चिंता के चिकन खा सकते हैं. मटन का सेवन सिर्फ सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. हालांकि, दोनों में से कुछ भी खाते समय यह पक्का करना जरूरी है कि वे अच्छी तरह से पके हों.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)