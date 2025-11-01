ETV Bharat / lifestyle

आज से ही गेहूं की जगह खाना शुरू कर दें इस आटे से बनी रोटियां, तेजी से पिघलने लगेगी पेट की चर्बी

रोटी या चपाती भारतीय भोजन का एक अभिन्न अंग है. लेखमें जानें कि वजन घटाने के लिए गेहूं के आटे की जगह क्या खाना चाहिए...

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 1, 2025 at 8:23 PM IST

5 Min Read
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है, यही वजह है कि वे नाश्ता छोड़ देते हैं और दोपहर के भोजन में जो भी उपलब्ध हो, खा लेते हैं. यही बात रात के खाने पर भी लागू होती है. व्यस्त जीवनशैली के कारण, कई लोग रात में ज्यादा और भारी खाना खा लेते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि रात में भारी भोजन करना सेहत के लिए हानिकारक है और पेट की चर्बी बढ़ाने में मदद करता है. इससे वजन बढ़ता है और कई अन्य बीमारियां होती हैं.

वहीं, कई लोग वजन बढ़ने के कारण महंगे जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता. तमाम उपायों के बावजूद वजन कम न होना साफ तौर पर दर्शाता है कि ऐसे लोगों को अपने डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है. ऐसे में, अपने रोजाना के खाने में छोटे-छोटे बदलाव करके हम वजन कम कर सकते हैं. इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है. इसका समाधान आपकी रसोई में ही मौजूद है.

उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना गेहूं की रोटी खाते हैं, तो उसकी जगह ज्वार या रागी की रोटी खाने की कोशिश करें. इस तरह, आप बिना किसी अतिरिक्त व्यायाम के वजन कम कर सकते हैं. इस खबर के माध्यम से जानें कि वजन घटाने के लिए कौन सी रोटी सबसे अच्छी है, ज्वार या रागी..

वजन कम करने के लिए कौन सी रोटी, ज्वार या रागी

ज्वार की रोटी
नेशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन के अनुसार, ज्वार फिटनेस और ऊर्जा का एक पावरहाउस है. ज्वार की रोटी उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो जिम जाते हैं और वर्कआउट के जरिए मसल्स बनाना चाहते हैं. ज्वार में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और उन्हें कमजोर होने से बचाता है. ज्वार में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे एक या दो रोटी खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है. यह आपको कई घंटों तक भरा हुआ रखता है, जिससे अनावश्यक भूख कम लगती है. ज्वार पाचन के लिए अच्छा होता है और पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचाता है. यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और अपने शरीर को फिट और ऊर्जावान रखना चाहते हैं, तो ज्वार की रोटी आपके लिए एकदम सही है.

रागी की रोटी
नेशनल लाइब्रेरी आफ मेडिसिन के अनुसार, रागी की रोटी खाने से आप पतले हो सकते हैं. यह आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है. आयुर्वेद में रागी को पौष्टिक गुणों का खजाना माना जाता है. यह न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है, बल्कि शरीर को भीतर से मजबूत भी बनाता है. रागी में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है. रागी में ज्वार से भी ज्यादा फाइबर होता है. रागी की रोटी खाने से पेट इतना भर जाता है कि काफी देर तक कुछ और खाने का मन नहीं करता, इससे कैलोरी की मात्रा अपने आप कम हो जाती है और वजन तेजी से घटता है. अगर आप न सिर्फ पतले होना चाहते हैं, बल्कि अपनी हड्डियों को भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रागी की रोटी आपके जरूर खाएं.

वजन कम करने के लिए दोनों में से कौन सा बेहतर है?
न्यूट्रिशनिस्ट रुचिता बत्रा के अनुसार, ज्वार और रागी दोनों ही बेहद पौष्टिक अनाज हैं. लेकिन आपका लक्ष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा आटा खाना चाहिए. अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना और मांसपेशियां बनाना है, तो आपको ज्वार की रोटी चुननी चाहिए. अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना और हड्डियां मजबूत करना है, तो रागी की रोटी सबसे अच्छा विकल्प है. इसलिए, आपको गेहूं की रोटी से ब्रेक लेकर इन दो सुपरफूड रोटियों को जरूर आजमाना चाहिए. आपको कुछ ही हफ्तो में फर्क नजर आने लगेगा.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

