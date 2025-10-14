ETV Bharat / lifestyle

महिलाओं को शरीर के किन हिस्सों पर साबुन लगाने से बचना चाहिए? जानें, वरना हो सकता है गंभीर नुकसान

नहाते समय लगभग हर कोई साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करता है. लेकिन महिलाओं को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, जानें क्यों...

Which parts of the body should women avoid using soap on? Learn about them
महिलाओं को शरीर के किन हिस्सों पर साबुन लगाने से बचना चाहिए? जानें, वरना हो सकता है गंभीर नुकसान (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 14, 2025 at 6:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आजकल भारत में बहुत से लोग नहाते समय साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं. बाजार में कई तरह के साबुन और बॉडी वॉश उपलब्ध हैं, जिनमें तरह-तरह की खुशबू होती है. महिलाएं खास तौर पर बॉडी वॉश का इस्तेमाल करती हैं. आमतौर पर लोग पूरे शरीर पर साबुन या बॉडी वॉश लगाते हैं. हालांकि, महिलाओं को शरीर के सभी हिस्सों पर साबुन नहीं लगाना चाहिए. यह महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस बारे में जानना जरूरी है.

महिलाओं को शरीर के किन क्षेत्रों में साबुन नहीं लगाना चाहिए?
NHS.UK के मुताबिक, हमारे शरीर के कई संवेदनशील अंग होते हैं जिनकी देखभाल जरूरी है. अगर इनकी देखभाल न की जाए, तो ये संक्रमण और खतरे का कारण बन सकते हैं. महिलाओं के जननांग (genitals) एक ऐसा अंग है जिसे साफ रखना जरूरी है. कुछ महिलाएं नहाते समय अपने गुप्तांगों पर साबुन या बॉडी वॉश भी लगा लेती हैं. लेकिन इससे गंभीर नुकसान हो सकता है. गुप्तांगों पर साबुन या बॉडी वॉश लगाने से वहां की पीएच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे संक्रमण, खुजली, जलन और सूखापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. योनि एक स्व-सफाई वाला अंग है और उसे केवल पानी से धोना पर्याप्त है.

दरअसल, अगर कोई महिला अपने जननांगों पर साबुन लगाती है, तो वहां मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं. ये अच्छे बैक्टीरिया हमें संक्रमण से बचाते हैं. ऐसे में इस जगह को साबुन से धोने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. साबुन में ऐसे तत्व होते हैं जो महिलाओं के जननांगों में जलन और खुजली पैदा कर सकते हैं. इस जगह पर कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

इस जगह को कैसे साफ करें
जैसा कि हमने बताया, योनि एक स्वतः सफाई करने वाला अंग है, और इसे केवल पानी से धोना ही पर्याप्त है. आप जननांगों को सादे पानी से भी साफ कर सकते हैं. इसके अलावा, इस क्षेत्र की सफाई के लिए बाजार में कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं. आप अंदरूनी हिस्से को पानी से भी धो सकते हैं. इसके अलावा, किसी भी अन्य उत्पाद का उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. अगर सावधानी न बरती जाए, तो कई तरह के संक्रमण, खुजली और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं.

बार-बार नहाने क्या होता है नुकसान?
बॉडी को स्वस्थ और ताजा रखने के लिए नहाना जरूरी माना जाता है. नहाने से ना केवल दिमाग रिलैक्स होता है, बल्कि इससे शरीर की थकान भी दूर होती है. ऐसे में कुछ लोग सुबह नहाते हैं और कुछ रात को नहाकर सोना पसंद करते हैं. ज्यादातर लोग दिन में एक बार नहाना ठीक समझते हैं. हालांकि, कुछ लोग दिन 2-3 बार भी नहाते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में.. हालांकि, हेल्थी रहने के लिए एक बार से ज्यादा नहीं नहाना चाहिए.

एक्सपर्ट का कहना है कि हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल ऑयल होते हैं जो स्किन को स्मूद और सॉफ्ट रखते हैं. ऐसे में अगर दिन में एक से ज्यादा बार नहाया जाए तो बॉडी से ये नेचुरल ऑयल बाहर निकल जाते हैं और त्वचा रूखी हो जाती है.

बार-बार नहाने से खुजली और रूखापन हो सकता है, जिससे त्वचा फट सकती है. हालांकि, गर्मियों में, जब त्वचा ज्यादा पसीना बहाती है, तो आप बिना साबुन के दो बार नहा सकते हैं. सर्दियों में, हफ्तो में पांच बार नहाना अच्छी सेहत के लिए काफी है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BEST SOAP FOR FEMININE HYGIENE
HOW TO CLEAN YOUR VAGINA AND VULVA
IS SOAP SAFE FOR PRIVATE PARTS
HOW TO CLEAN PRIVATE PARTS
WHY SOAP IS NOT RECOMMENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.