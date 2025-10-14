ETV Bharat / lifestyle

महिलाओं को शरीर के किन हिस्सों पर साबुन लगाने से बचना चाहिए? जानें, वरना हो सकता है गंभीर नुकसान

आजकल भारत में बहुत से लोग नहाते समय साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करते हैं. बाजार में कई तरह के साबुन और बॉडी वॉश उपलब्ध हैं, जिनमें तरह-तरह की खुशबू होती है. महिलाएं खास तौर पर बॉडी वॉश का इस्तेमाल करती हैं. आमतौर पर लोग पूरे शरीर पर साबुन या बॉडी वॉश लगाते हैं. हालांकि, महिलाओं को शरीर के सभी हिस्सों पर साबुन नहीं लगाना चाहिए. यह महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस बारे में जानना जरूरी है.

महिलाओं को शरीर के किन क्षेत्रों में साबुन नहीं लगाना चाहिए?

NHS.UK के मुताबिक, हमारे शरीर के कई संवेदनशील अंग होते हैं जिनकी देखभाल जरूरी है. अगर इनकी देखभाल न की जाए, तो ये संक्रमण और खतरे का कारण बन सकते हैं. महिलाओं के जननांग (genitals) एक ऐसा अंग है जिसे साफ रखना जरूरी है. कुछ महिलाएं नहाते समय अपने गुप्तांगों पर साबुन या बॉडी वॉश भी लगा लेती हैं. लेकिन इससे गंभीर नुकसान हो सकता है. गुप्तांगों पर साबुन या बॉडी वॉश लगाने से वहां की पीएच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे संक्रमण, खुजली, जलन और सूखापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. योनि एक स्व-सफाई वाला अंग है और उसे केवल पानी से धोना पर्याप्त है.

दरअसल, अगर कोई महिला अपने जननांगों पर साबुन लगाती है, तो वहां मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं. ये अच्छे बैक्टीरिया हमें संक्रमण से बचाते हैं. ऐसे में इस जगह को साबुन से धोने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. साबुन में ऐसे तत्व होते हैं जो महिलाओं के जननांगों में जलन और खुजली पैदा कर सकते हैं. इस जगह पर कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

इस जगह को कैसे साफ करें

जैसा कि हमने बताया, योनि एक स्वतः सफाई करने वाला अंग है, और इसे केवल पानी से धोना ही पर्याप्त है. आप जननांगों को सादे पानी से भी साफ कर सकते हैं. इसके अलावा, इस क्षेत्र की सफाई के लिए बाजार में कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं. आप अंदरूनी हिस्से को पानी से भी धो सकते हैं. इसके अलावा, किसी भी अन्य उत्पाद का उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. अगर सावधानी न बरती जाए, तो कई तरह के संक्रमण, खुजली और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं.