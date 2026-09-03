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भगवान श्री कृष्ण को कौन सा भोग सबसे है प्रिय? जन्माष्टमी के इतिहास और महत्व के बारे में जानें

जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाई जाती है. देश के कई हिस्सों में इसे बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है. साल 2026 में, भगवान कृष्ण की 5,253वीं जन्म जयंती (जन्माष्टमी) 4 सितंबर को मनाई जा रही है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था. उन्हें भगवान विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है. सच्चे भक्त इस खास दिन व्रत रखते हैं और अगले दिन सूरज उगने तक अनाज नहीं खाते हैं. यह त्योहार उत्तर प्रदेश के मथुरा में बहुत जोश के साथ मनाया जाता है, जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है.

इस त्योहार के दौरान कई जगहों पर दही-हांडी जैसे कार्यक्रम होते हैं. कृष्ण जन्माष्टमी को अष्टमी रोहिणी, श्रीकृष्ण जयंती, कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है.

जन्माष्टमी का इतिहास

भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी के बेटे थे. उनका जन्म तब हुआ था जब मथुरा पर उनके मामा कंस का शासन था. कंस एक अत्याचारी शासक था. वह अपनी बहन के बच्चों को मारना चाहता था क्योंकि एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि उस जोड़े का आठवां बेटा कंस के पतन का कारण बनेगा और भविष्य में उसे मार डालेगा. तब कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके बच्चों को मार डाला. जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा महल गहरी नींद में सो गया था. इसके बाद, वासुदेव ने बच्चे को बचाया और वृंदावन में नंद और यशोदा को सौंप दिया. फिर वासुदेव एक नवजात बच्ची के साथ महल लौटे और उसे कंस को सौंप दिया. बाद में कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने अपने मामा का वध किया.

जन्माष्टमी का महत्व

कृष्ण का जन्म मुश्किल समय में ईश्वरीय ज्ञान के आगमन का प्रतीक है. उनका जीवन हमें भक्ति, साहस, प्रेम, करुणा, सही कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण की सीख देता है. कृष्ण जयंती भक्तों को याद दिलाती है कि जीवन चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, जो लोग आस्था और सच्चाई के साथ जीते हैं, उन्हें हमेशा ईश्वरीय सहयोग मिलता है.

जन्माष्टमी पूजा की रस्में

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं. पूजा के दौरान, भगवान कृष्ण की 'लड्डू गोपाल' वाली मूर्ति को पालने में रखा जाता है. माना जाता है कि भगवान कृष्ण को मक्खन और दूध बहुत पसंद है; इसलिए, इस दिन भक्त इन चीजों से बने अलग-अलग पकवान मूर्ति को चढ़ाते हैं. भक्तगण भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए भजन और कीर्तन गाते हैं. लोग भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने छोटे बच्चों को राधा और कृष्ण के रूप में तैयार भी करते हैं. पवित्र पूजा पूरी होने के बाद, भक्त अपना व्रत खोलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं.