बालों को काला, घना, चमकदार और हेल्दी बनाने के लिए आपको कौन सा जूस पीना चाहिए? जानिए
अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार, विटामिन, खनिज और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार बालों को मजबूत रखता है और बालों की समस्याओं से बचाता...
Published : April 6, 2026 at 3:37 PM IST
आजकल एयर पॉल्यूशन, स्ट्रेस और कुपोषण की वजह से बाल झड़ना एक बड़ी समस्या बन गई है. बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि महंगे शैंपू और तेल इस्तेमाल करने के बाद भी बाल झड़ने या डैमेज होने की समस्या बनी रहती है. इसका मुख्य कारण यह है कि बालों की हेल्थ सिर्फ बाहरी प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके पीछे कई और फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं. जैसे, बालों की हेल्थ के लिए बाहरी देखभाल से ज्यादा अंदरूनी न्यूट्रिशन जरूरी है. साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स बालों की ग्रोथ और स्कैल्प की हेल्थ में मदद करते हैं.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की रिसर्च के अनुसार, आयरन, जिंक, विटामिन D, विटामिन C और बायोटिन जैसे विटामिन और मिनरल की कमी से बाल पतले हो सकते हैं और झड़ सकते हैं. इसलिए अपनी डाइट में सही न्यूट्रिएंट्स शामिल करना जरूरी है. अब आइए कुछ ऐसे जूस के बारे में जानते हैं जो बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं.
आंवले का जूस- बहुत से लोग बहुत अत्यधिक बाल झड़ने और पतले होने की समस्या से जूझते हैं. इसलिए, आंवले का जूस इसे रोकने में बहुत असरदार है. एक गिलास पानी में एक आंवला, आठ से दस करी पत्ते, आधा नींबू और एक चम्मच शहद मिलाकर जूस बना लें. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोध के अनुसार, आंवले में मौजूद विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है. करी पत्ते बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं. नींबू स्कैल्प को साफ रखता है और डैंड्रफ को रोकता है. इस ड्रिंक को रेगुलर पीने से धीरे-धीरे बालों का झड़ना कम हो जाएगा.
मेवे और बीज की स्मूदी- हर कोई चाहता है कि उसके बाल न सिर्फ लंबे हों बल्कि घने भी हों. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक गिलास पानी में पांच भीगे हुए बादाम, दो अखरोट, एक चम्मच कद्दू के बीज और एक खजूर मिलाकर बनाई गई स्मूदी बालों को ओमेगा-3 फैटी एसिड देती है, जो घने बाल चाहने वालों के लिए जरूरी है. इस स्मूदी में जिंक और मैग्नीशियम होता है, जो बालों को घना बनाने में मदद करता है. यह बालों को झड़ने से रोकने और नए बाल उगाने के लिए बहुत अच्छा है.
गाजर और चुकंदर का जूस- बालों की तेजी से ग्रोथ के लिए गाजर और चुकंदर का जूस बहुत जरूरी है. असल में, बालों को लंबे और घने करने के लिए शरीर में विटामिन A और आयरन भरपूर मात्रा में होना चाहिए. इसके लिए एक छोटी गाजर, एक छोटा चुकंदर, आधा सेब और आधा इंच अदरक का टुकड़ा पानी में मिलाकर जूस बना लें. गाजर बालों को चमकदार बनाती है. चुकंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. अदरक स्कैल्प के इन्फेक्शन को कम करता है. यह कॉम्बिनेशन बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिशन देता है. इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करने से आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी है.
काले तिल और अलसी का जूस- आजकल कम उम्र में ही बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन गई है. इससे बचने और बालों को चमकदार और काला बनाए रखने के लिए, एक गिलास पानी में एक चम्मच काले तिल, एक चम्मच अलसी और आधा चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं. काले तिल में मौजूद खनिज बालों के रंग की रक्षा करते हैं और उन्हें सफेद होने से बचाते हैं. अलसी बालों के लिए कंडीशनर का काम करती है और उन्हें टूटने से बचाती है.
एलोवेरा-नारियल पानी- स्वस्थ बालों के लिए, सिर का स्वस्थ होना सबसे पहले आवश्यक है. गर्मी से बालों को कमजोर होने से बचाने के लिए, एक कप नारियल पानी में दो चम्मच एलोवेरा का गूदा, छह से आठ पुदीने की पत्तियां और एक छोटा खीरा मिलाकर पी लें. यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है और सिर की खुजली और गर्मी को कम करता है. नारियल पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स बालों के सेल्स को नमी देते हैं. यह जूस बालों को अंदर से रिफ्रेश करता है.