क्या आपको भी रहती है गैस, कब्ज या भारी पेट की शिकायत, तो इन जादुई फलों का सेवन जरूर करें

इन दिनों कब्ज, पेट में गैस और अपच जैसी समस्याएं आम हैं. कई लोग इन समस्याओं को कम करने के लिए दवा लेते हैं, लेकिन...

Which fruits are good for constipation? Learn about these magical fruits.
क्या आपको भी रहती है गैस, कब्ज या भारी पेट की शिकायत, तो इन जादुई फलों का सेवन जरूर करें (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 16, 2026 at 7:52 PM IST

बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि सेहत एक कीमती तोहफा है. स्वस्थ रहने के लिए सही खाना खाना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स इसके लिए बैलेंस्ड डाइट लेने की सलाह देते हैं. वे अपनी डाइट में खूब सारी ताजी सब्जियां और फल शामिल करने की भी सलाह देते हैं. फल खाना एक हेल्दी विकल्प है. फल न सिर्फ शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं, बल्कि कम कैलोरी होने की वजह से वजन कम करने में भी मदद करते हैं.

इसके अलावा, फल कई स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मददगार होते हैं. कब्ज से राहत पाने के लिए अलग-अलग तरह के फल खाने की सलाह दी जाती है. फल खाना न सिर्फ कब्ज के लिए बल्कि कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी फायदेमंद है. जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया है कि किस समस्या के लिए कौन सा फल खाना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि किस स्वास्थ्य समस्या के लिए कौन सा फल सबसे अच्छा है...

पेट की समस्याओं के लिए सपोटा: बहुत से लोग चीकू खाना पसंद करते हैं. चीकू बहुत मीठा होता है. इसमें विटामिन A, C, E, और K के साथ-साथ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. इसमें टैनिन भी भरपूर मात्रा में होता है. यह एक नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है. न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा के अनुसार, सपोटा या चीकू गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से परेशान लोगों के लिए एक अच्छा फल है.

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतरे: संतरे स्वाद में मीठे और खट्टे होते हैं. ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं. ये शरीर की मौसमी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है. यह सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ाता है. इनमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. ये उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो वजन कम करना चाहते हैं.

कब्ज के लिए आंवला: आंवले को इंडियन गूजबेरी भी कहा जाता है. यह गूजबेरी परिवार का एक फल है. न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि कब्ज से परेशान लोगों के लिए आंवला एक बेहतरीन ऑप्शन है. आंवले में घुलनशील फाइबर होता है, जिसे पेक्टिन भी कहते हैं, जो कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है. आंवला आंतों में मल को नरम भी करता है. आंवला एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है.

पेट की सेहत के लिए सीताफल: आजकल पेट की अच्छी सेहत बनाए रखना बहुत जरूरी है. अगर आपका पेट स्वस्थ है, तो आपको ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, पेट की अच्छी सेहत के लिए सीताफल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. यह फल मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो पेट की सेहत को बेहतर बनाते हैं. सीताफल में मौजूद फाइबर भी पाचन को आसान बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, सीताफल दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है. हालांकि, डायबिटीज वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सीताफल खाना चाहिए.

बालों और त्वचा के लिए आंवला: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आंवला एक अच्छा ऑप्शन है. यह विटामिन सी से भरपूर है, जो बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद है. साथ ही, नियमित रूप से आंवला खाने से रक्त शुद्ध होता है. इसके अलावा, यह लिवर के कार्य को बेहतर बनाता है. आंवला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी लाभकारी है. इसलिए, यदि आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पोषण विशेषज्ञ प्रतिदिन एक आंवला खाने की सलाह देते हैं.

एनर्जी बढ़ाने के लिए केले: जिन लोगों को पेट फूलने या कम एनर्जी की समस्या है, उनके लिए केले एक बहुत अच्छा ऑप्शन हैं. केले में पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर से ज्यादा सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे वॉटर रिटेंशन और पेट फूलना कम होता है. ये जिम जाने वालों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हैं, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

संपादक की पसंद

