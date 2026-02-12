तेजी से बढ़ाना है Vitamin-D, तो रोज सुबह खाना शुरू कर दें ये फूड्स, भर-भरकर मिलेगा विटामिन डी
विटामिन डी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में विशेषज्ञ का कहना है कि डाइट में इन खाद्य पदार्थों को शामिल...
Published : February 12, 2026 at 3:10 PM IST
खाना हमारी पूरी हेल्थ और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन D बहुत ज़रूरी रोल निभाता है. भारत में ज्यादातर लोग विटामिन D की कमी से परेशान हैं, यह समस्या महिलाओं में ज्यादा आम है. दरअसल, विटामिन D हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में बहुत जरूरी रोल निभाता है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस विटामिन की कमी से थकान, स्ट्रेस, मसल्स में दर्द, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ना और पुरानी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, विटामिन D से भरपूर फूड्स खाने की सलाह दी जाती है. विटामिन D आंतों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. लंबे समय तक विटामिन D की कमी से कम उम्र में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. आइए इस खबर में जानें कि विटामिन D की कमी से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में कौन से फूड्स शामिल करने चाहिए.
NHS.UK की वेबसाइट के अनुसार, विटामिन D की कमी से बचने के लिए इन फूड आइटम्स को अपने डाइट में करें शामिल...
- मशरूम: इनमें विटामिन D भरपूर होता है. इनमें विटामिन B1, B2, B5 और कॉपर जैसे न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होते हैं. हालांकि, मशरूम कई तरह के होते हैं, जैसे बटन मशरूम और स्ट्रॉ मशरूम, और विटामिन D की मात्रा अलग-अलग तरह की होती है.
- अंडे: एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें प्रोटीन और विटामिन D भरपूर होता है. हालांकि, अंडों में फैट ज्यादा होता है, इसलिए दिन में एक से ज्यादा अंडा खाने से बचना चाहिए. आप स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ सब्जियों के साथ ऑमलेट या करी भी बना सकते हैं.
- मछली: एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें विटामिन D भरपूर होता है. मेडलाइनप्लस की एक स्टडी में पाया गया कि सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी फैटी मछलियां विटामिन D के बहुत अच्छे सोर्स हैं. इसके अलावा, मछली में प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स पूरी हेल्थ में मदद करते हैं.
- दूध और दही: गाय के दूध में विटामिन D भरपूर होता है. कई स्टडीज से पता चला है कि गाय के दूध का एक गिलास मक्खन के साथ पीने से शरीर की रोजाना की विटामिन D की जरूरत का 20 परसेंट पूरा होता है. इसके अलावा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है. दही में भी प्रोटीन और विटामिन D भरपूर होता है.
- धूप में पंद्रह मिनट: यह सब जानते हैं कि हमारे शरीर को धूप से भरपूर मात्रा में विटामिन D मिलता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां हेल्दी रहती हैं. विटामिन D को नर्व और मसल्स की सेहत के लिए भी जरूरी माना जाता है. इसके अलावा, यह इम्यून सिस्टम के काम को बेहतर बनाने के लिए भी उतना ही जरूरी है. CDC की एक स्टडी में कहा गया है कि विटामिन D शरीर को खाने से कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और हड्डियों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) सलाह देता है कि लोगों को हफ्ते में दो से तीन बार 5 से 15 मिनट धूप में रहना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)