घर पर नहीं, इस बार देश के इन 10 शहरों में मनाएं जिंदगी की सबसे यादगार होली, बेहद अनोखे अंदाज में होता है रंगोत्सव

भारत को "त्योहारों की धरती" के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों और त्योहारों का घर है. हर धर्म के अपने त्योहार होते हैं जो खुशी, प्यार और एकता की निशानी होते हैं. इन त्योहारों के दौरान लोग एकता और खुशी का संदेश फैलाते हैं. होली उनमें से एक है. होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है. यह हमें जिंदगी के रंगों को अपनाना और दूसरों के साथ खुशियां बांटना सिखाता है. होली हमें भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी की भी याद दिलाती है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है. होली हमें भक्ति, प्यार और एकता का संदेश भी सिखाती है. यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है.

रंगों की अनोखी होली (Etv Bharat)

अगर आप होली 2026 को यादगार और रोमांचक बनाना चाहते हैं, तो खुद को अपने घर या शहर तक सीमित न रखें. भारत में कुछ जगहों पर होली को बहुत खास और अनोखे तरीके से मनाई जाती है. अगर आप इस साल एक अनोखे होली सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. उत्तर भारत की लट्ठमार होली से लेकर पंजाब के होला मोहल्ला तक, भारत में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है. यह त्योहार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों, रीति-रिवाजों और स्टाइल से मनाया जाता है. इस खबर में, आइए उन 10 जगहों पर करीब से नजर डालते हैं जहां होली अनोखे तरीकों से मनाई जाती है...

मथुरा (उत्तर प्रदेश) – कृष्ण की जन्मभूमि

भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में होली का उत्सव बहुत प्राचीन है. यहां यह त्योहार कई दिनों तक चलता है. मंदिरों में आयोजित विशेष पूजा-अर्चना और रंगारंग शोभायात्राएं भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. यहां होली के मौके पर रंगों का महासागर देखने को मिलता है.

फूलों की होली (Etv Bharat)

बृंदावनम - फूलों की होली (फूलों की होली)

वृंदावन में फूलों की होली का जश्न द्वापर युग से शुरू हुआ, जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी और उनकी प्यारी गोपियों के साथ फूलों से होली खेली थी. यहां, रंगों के बजाय फूलों से होली मनाई जाती है. इस मनमोहक नजारे को देखना और इसमें हिस्सा लेना आपको सच में एक अद्भुत अनुभव देगा. मंदिरों में भक्ति गीतों और डांस के साथ फूलों की बारिश सच में एक अनोखा अनुभव है.

बरसाना – लठमार होली

बरसाना की लठमार होली बहुत ही अनोखी और मजेदार होती है. परंपरा के अनुसार, महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं, जबकि पुरुषों को अपना बचाव करना पड़ता है. यहां तक ​​कि विदेशी भी इस उत्सव को देखने आते हैं.