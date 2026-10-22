मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करने की कोशिश कब करनी चाहिए? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर
मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करने की कोशिश करने से पहले कपल्स को कितना इंतजार करना चाहिए और किन हालात में डॉक्टर से सलाह लेना...
Published : October 22, 2026 at 3:39 PM IST
प्रेग्नेंसी लॉस किसी भी कपल के लिए बहुत दुख देने वाली घटना हो सकती है, और इससे उबरने में (इमोशनली और फिजिकली) समय लगता है. मिसकैरेज के बाद डॉक्टर से सलाह लेते समय, कपल्स अक्सर पूछते हैं कि दोबारा कंसीव करने की कोशिश करने से पहले उन्हें कितना इंतजार करना चाहिए. इस खबर में मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निधि शर्मा चौहान से जानें इसका जवाब...
दोबारा कंसीव करने की कोशिश कब करनी चाहिए?
डॉ. निधि शर्मा चौहान बताती हैं कि दोबारा कोशिश करने का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भपात किस कारण से हुआ था. अगर कोई अन्य मेडिकल समस्या नहीं है और गर्भपात केवल एक बार हुआ है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था और न ही किसी विशेष मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ी, तो ब्लीडिंग रुकने के बाद, और जब महिला शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार महसूस करे, तब दंपति दोबारा गर्भधारण की कोशिश कर सकते हैं.
किन हालात में दोबारा कंसीव करने से पहले कुछ महीने इंतजार करने की सलाह दी जाती है?
कुछ स्थितियों में, डॉक्टर दोबारा गर्भधारण करने की कोशिश करने से पहले कुछ महीनों तक इंतजार करने की सलाह देते हैं. उदाहरण के लिए, यदि गर्भावस्था 'एक्टोपिक' (गर्भाशय के बाहर) थी और उसका इलाज मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन से किया गया था, तो दोबारा गर्भधारण की कोशिश करने से पहले कुछ समय तक इंतजार करने की सलाह दी जाती है. यह दवा कुछ समय तक शरीर में बनी रहती है और विकसित हो रही गर्भावस्था पर असर डाल सकती है.
ऐसे मामलों में, हार्मोन लेवल को तब तक मॉनिटर करना चाहिए जब तक वे नॉर्मल न हो जाएं. इसी तरह, अगर यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल टिशू बन गए हैं, तो महिला को कुछ समय तक लगातार मेडिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत हो सकती है. ऐसे मामलों में, जब तक डॉक्टर यह कन्फर्म न कर दें कि ऐसा करना सेफ है, तब तक दोबारा कंसीव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
दोबारा कंसीव करने की कोशिश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
कभी-कभी, मिसकैरेज किसी अंदरूनी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है. हाई बॉडी मास इंडेक्स (BMI), मतलब हाइट के हिसाब से ज्यादा वजन, एक जाना-माना रिस्क फैक्टर है. अगर कोई और वजह पता नहीं चलती है, तो हाई BMI वाली महिलाओं को दोबारा कंसीव करने की कोशिश करने से पहले वजन कम करने और अपने BMI को हेल्दी लेवल पर लाने की सलाह दी जा सकती है.
दूसरी मेडिकल कंडीशन, जैसे डायबिटीज, थायरॉइड डिसऑर्डर, और कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों को अगली प्रेग्नेंसी से पहले कंट्रोल में कर लेना चाहिए. इसके अलावा, एनीमिया (खून की कमी), हीमोग्लोबिन का स्तर, और विटामिन D, B12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी की जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर इनका इलाज किया जाना चाहिए. एक बार जब इन समस्याओं को ठीक कर लिया जाता है, तो गर्भपात के बाद ब्लीडिंग रुकने के कुछ समय बाद ही जोड़े दोबारा गर्भधारण करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं.
आमतौर पर, अगर कोई छिपी हुई मेडिकल समस्या या कॉम्प्लीकेशंस नहीं है, तो गर्भपात के बाद जोड़ों को दोबारा गर्भधारण की कोशिश करने के लिए महीनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होती. हालांकि, भावनात्मक रूप से तैयार होना भी उतना ही जरूरी है. इसलिए, जोड़ों को इस नुकसान से उबरने के लिए पर्याप्त समय और सहयोग दिया जाना चाहिए.
ध्यान रखने योग्य बातें
कुछ कपल्स के लिए, जल्द ही दोबारा कंसीव करना उम्मीद और आराम दे सकता है. नई प्रेग्नेंसी एक नई शुरुआत की उम्मीद दे सकती है. हर कपल प्रेग्नेंसी लॉस से अपने तरीके से निपटता है, और ऐसी कोई एक, यूनिवर्सल टाइमलाइन नहीं है जो सभी पर लागू हो.
अंततः दोबारा गर्भधारण करने का निर्णय कई बातों पर निर्भर करना चाहिए, जैसे कि पिछली बार गर्भावस्था के नुकसान का कारण क्या था, महिला का शारीरिक रूप से कितना सुधार हुआ है, क्या कोई अन्य मेडिकल समस्या है, और क्या जोड़ा भावनात्मक रूप से तैयार है. एक स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) से सलाह लेने से जोड़ों को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि दोबारा गर्भधारण करना कब सुरक्षित और सही रहेगा.