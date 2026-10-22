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मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करने की कोशिश कब करनी चाहिए? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

मिसकैरेज के बाद दोबारा कंसीव करने की कोशिश कब करनी चाहिए? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर ( GETTY IMAGES )

प्रेग्नेंसी लॉस किसी भी कपल के लिए बहुत दुख देने वाली घटना हो सकती है, और इससे उबरने में (इमोशनली और फिजिकली) समय लगता है. मिसकैरेज के बाद डॉक्टर से सलाह लेते समय, कपल्स अक्सर पूछते हैं कि दोबारा कंसीव करने की कोशिश करने से पहले उन्हें कितना इंतजार करना चाहिए. इस खबर में मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निधि शर्मा चौहान से जानें इसका जवाब...

दोबारा कंसीव करने की कोशिश कब करनी चाहिए?

डॉ. निधि शर्मा चौहान बताती हैं कि दोबारा कोशिश करने का सही समय इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भपात किस कारण से हुआ था. अगर कोई अन्य मेडिकल समस्या नहीं है और गर्भपात केवल एक बार हुआ है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था और न ही किसी विशेष मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ी, तो ब्लीडिंग रुकने के बाद, और जब महिला शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार महसूस करे, तब दंपति दोबारा गर्भधारण की कोशिश कर सकते हैं.