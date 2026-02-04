ETV Bharat / lifestyle

किस टाइम नहीं खाना चाहिए Banana? केले खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? डॉक्टर से जानिए

केले, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, उन्हें सुपरफूड माना जाता है. ये पूरे साल मिलते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं...

When should you not eat bananas? What is the best time to eat bananas? Find out from a doctor.
किस टाइम नहीं खाना चाहिए Banana? केले खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? डॉक्टर से जानिए
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 4, 2026 at 5:23 PM IST

केले पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए इन्हें सुपरफूड माना जाता है. ये पूरे साल मिलते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं. बच्चे और बड़े दोनों केले खाना पसंद करते हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हर समय केले खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. इसलिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि केले कब खाने चाहिए. बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि केले खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है. ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए आपको केले कब खाने चाहिए? आइए जानते हैं कि नेचुरोपैथिक डॉक्टर जेनाइन बोवरिंग का क्या है कहना...

नेचुरोपैथिक डॉक्टर जेनाइन बोवरिंग के अनुसार, केले में विटामिन A, C, और B6, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, और कई एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं. केले सभी मौसमों में मिलते हैं और भारत के हर हिस्से में पाए जाते हैं. यही वजह है कि लोग बड़े पैमाने पर केले खाते हैं. रोजाना केले खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. केले में कैलोरी, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन C, राइबोफ्लेविन, फोलेट, नियासिन, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो सभी हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं. केले खाने से डायबिटीज को मैनेज करने में मदद मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं.

केले खाने का सबसे अच्छा समय क्या है?

  • नाश्ते के साथ: खाली पेट खाने के बजाय ओट्स, दलिया या दूध के साथ केला खाना बेहतर होता है. इसमें मौजूद फाइबर आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है.
  • एक्सरसाइज से पहले: एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले केला खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है. यह मांसपेशियों में ऐंठन को भी रोकता है.
  • शाम के नाश्ते के तौर पर: जब आपको लंच और डिनर के बीच भूख लगती है, तो केला एक हेल्दी ऑप्शन है. यह जंक फूड खाने की इच्छा को कम करने में मदद करता है.

केले कब नहीं खाने चाहिए?

  • खाली पेट: केले में मैग्नीशियम ज्यादा होता है. खाली पेट इनका सेवन करने से खून में कैल्शियम-मैग्नीशियम का संतुलन बिगड़ सकता है.
  • रात में: केले की तासीर ठंडी होती है. इससे खांसी, जुकाम या कंजेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
  • सोने से पहले: इन्हें पचाना मुश्किल हो सकता है. इससे पेट में भारीपन महसूस हो सकता है.

केले खाने के फायदे

  1. एनर्जी बढ़ाता है: केले कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल शुगर (सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज) से भरपूर होते हैं. यही वजह है कि एथलीट एक्सरसाइज से पहले या बाद में केले खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देते हैं.
  2. पाचन तंत्र के लिए अच्छा: इनमें पेक्टिन नाम का फाइबर होता है. यह कब्ज से राहत देता है. यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है. यह पाचन में भी सुधार करता है.
  3. दिल का स्वास्थ्य: केले पोटेशियम का एक बेहतरीन सोर्स हैं. पोटेशियम शरीर में सोडियम के असर को बेअसर करता है. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.
  4. मूड बेहतर होता है: केले में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है. यह सेरोटोनिन में बदल जाता है। इन्हें खाने से स्ट्रेस कम होता है और नींद अच्छी आती है.
  5. वजन कंट्रोल: एक मीडियम साइज के केले में लगभग 100-110 कैलोरी होती हैं। केले में मौजूद फाइबर आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है और बेवजह स्नैकिंग से बचाता है.
  6. एनीमिया से राहत: केले एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं. इनमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद करता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

