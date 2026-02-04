ETV Bharat / lifestyle

किस टाइम नहीं खाना चाहिए Banana? केले खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? डॉक्टर से जानिए

केले पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए इन्हें सुपरफूड माना जाता है. ये पूरे साल मिलते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं. बच्चे और बड़े दोनों केले खाना पसंद करते हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हर समय केले खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. इसलिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि केले कब खाने चाहिए. बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि केले खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है. ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए आपको केले कब खाने चाहिए? आइए जानते हैं कि नेचुरोपैथिक डॉक्टर जेनाइन बोवरिंग का क्या है कहना...

नेचुरोपैथिक डॉक्टर जेनाइन बोवरिंग के अनुसार, केले में विटामिन A, C, और B6, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, और कई एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं. केले सभी मौसमों में मिलते हैं और भारत के हर हिस्से में पाए जाते हैं. यही वजह है कि लोग बड़े पैमाने पर केले खाते हैं. रोजाना केले खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. केले में कैलोरी, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन C, राइबोफ्लेविन, फोलेट, नियासिन, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो सभी हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं. केले खाने से डायबिटीज को मैनेज करने में मदद मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं.