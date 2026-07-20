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बालों पर प्याज का रस कब असर नहीं करता? जानिए इसे स्कैल्प पर कैसे लगाने से मिलता है फायदा

आजकल, पुरुषों और महिलाओं दोनों में बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हार्मोनल असंतुलन, तनाव, प्रदूषण, अनहेल्दी डाइट और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शामिल है. लोग बाल झड़ने से रोकने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. कुछ तो प्याज का रस भी लगाते हैं, लेकिन अक्सर कोई खास नतीजा नहीं मिलता है. इस खबर में जानिए क्यों?

अगर आप प्याज का रस इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. दरअसल, बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, नींद की कमी, प्रदूषण, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन करना और खराब डाइजेशन जैसे फैक्टर बालों की हेल्थ पर असर डाल सकते हैं. इसलिए, प्याज का रस इन दिक्कतों का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यह बालों की बाहरी लेयर को तो बेहतर बनाता है, लेकिन अंदरूनी इम्बैलेंस को पूरी तरह से ठीक नहीं करता है.

जानकारों का कहना है कि अगर स्कैल्प से जुड़ी कोई अंदरूनी समस्या हो, तो ऐसे बाहरी इलाज से बहुत कम फायदा होता है. ऐसी समस्या न होने पर भी, प्याज के रस का गलत इस्तेमाल परेशानी पैदा कर सकता है. जैसे, कई लोग बिना छाना हुआ गाढ़ा प्याज का पेस्ट सीधे स्कैल्प पर लगा लेते हैं. इससे हेयर फॉलिकल्स बंद हो सकते हैं, जिससे स्कैल्प में जलन हो सकती है और इसे धोना भी मुश्किल हो सकता है. अगर रखा हुआ या फर्मेंटेड प्याज का रस इस्तेमाल किया जाए, तो भी ऐसी ही समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, जानकार बालों पर सिर्फ ताजा प्याज का रस इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं

इस तरह से ताजे प्याज का रस इस्तेमाल करने से मिलते हैं फायदे