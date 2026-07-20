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बालों पर प्याज का रस कब असर नहीं करता? जानिए इसे स्कैल्प पर कैसे लगाने से मिलता है फायदा

इस खबर में विस्तार से जानें कि प्याज का रस बालों की सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और इसे कैसे लगाना चाहिए...

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बालों पर प्याज का रस कब असर नहीं करता? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 20, 2026 at 7:50 PM IST

5 Min Read
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आजकल, पुरुषों और महिलाओं दोनों में बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हार्मोनल असंतुलन, तनाव, प्रदूषण, अनहेल्दी डाइट और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शामिल है. लोग बाल झड़ने से रोकने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. कुछ तो प्याज का रस भी लगाते हैं, लेकिन अक्सर कोई खास नतीजा नहीं मिलता है. इस खबर में जानिए क्यों?

अगर आप प्याज का रस इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. दरअसल, बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, नींद की कमी, प्रदूषण, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन करना और खराब डाइजेशन जैसे फैक्टर बालों की हेल्थ पर असर डाल सकते हैं. इसलिए, प्याज का रस इन दिक्कतों का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यह बालों की बाहरी लेयर को तो बेहतर बनाता है, लेकिन अंदरूनी इम्बैलेंस को पूरी तरह से ठीक नहीं करता है.

जानकारों का कहना है कि अगर स्कैल्प से जुड़ी कोई अंदरूनी समस्या हो, तो ऐसे बाहरी इलाज से बहुत कम फायदा होता है. ऐसी समस्या न होने पर भी, प्याज के रस का गलत इस्तेमाल परेशानी पैदा कर सकता है. जैसे, कई लोग बिना छाना हुआ गाढ़ा प्याज का पेस्ट सीधे स्कैल्प पर लगा लेते हैं. इससे हेयर फॉलिकल्स बंद हो सकते हैं, जिससे स्कैल्प में जलन हो सकती है और इसे धोना भी मुश्किल हो सकता है. अगर रखा हुआ या फर्मेंटेड प्याज का रस इस्तेमाल किया जाए, तो भी ऐसी ही समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, जानकार बालों पर सिर्फ ताजा प्याज का रस इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं

इस तरह से ताजे प्याज का रस इस्तेमाल करने से मिलते हैं फायदे

ताजे प्याज को अच्छी तरह कद्दूकस कर लें या उसका मुलायम पेस्ट बना लें, फिर इस मिश्रण को सावधानी से छान लें और सिर्फ निकले हुए रस को ही अपने स्कैल्प पर लगाएं. अगर इसकी गंध बहुत तेज लगे, तो आप इसमें एलोवेरा, नारियल का तेल या भृंगराज का तेल मिला सकते हैं. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ प्याज के रस का बहुत ज्यादा या बार-बार इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे स्कैल्प की सुरक्षा करने वाली परत को नुकसान पहुंच सकता है. अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है या आपको डैंड्रफ जैसी समस्याएं हैं, तो स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे तेज खुजली, रूखे बाल और बालों का ज्यादा झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, आयुर्वेदिक ब्यूटी नुस्खों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है. ज्यादातर तरह के बालों और स्कैल्प के लिए हफ्ते में एक या दो बार (लगभग 15 से 30 मिनट के लिए) प्याज का रस लगाना काफी और सुरक्षित माना जाता है.

प्याज के तेल के उपयोग के लाभ

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) (.gov) पर प्रकाशित परिणाम क्या कहते हैं कि एलियम सेपा, जिसे आम तौर पर प्याज के रूप में जाना जाता है, लिलियासी परिवार से संबंधित है. पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल अलग-अलग खाने की चीजों के इलाज के लिए किया जाता रहा है. प्याज के अर्क में लिवर हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज-6-फॉस्फेट और HMG-CoA रिडक्टेस की एक्टिविटी को नॉर्मल करके हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपोलिपिडेमिक असर भी पाए गए हैं. रिसर्च से पता चलता है कि प्याज के अर्क का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को तेजी से कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

  • प्याज सल्फर का अच्छा सोर्स है. यह केराटिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी प्रोटीन है.
  • प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर होते हैं. यह कई तरह के स्कैल्प इन्फेक्शन को रोकता है.
  • प्याज डैंड्रफ को रोकने में मदद करता है और डैंड्रफ से जुड़ी समस्याओं से राहत देता है.
  • प्याज ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है.
  • प्याज का रेगुलर इस्तेमाल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों का झड़ना रोकता है.

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