लहसुन खरीदते समय इन चार तरह के लहसुन से दूर ही रहें, चाहे वे कितने भी सस्ते क्यों न हों
लहसुन खरीदते समय, इन चार प्रकारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, खबर जानें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...
Published : April 20, 2026 at 1:25 PM IST
लहसुन दुनिया भर के अनगिनत खाने में एक जरूरी चीज है. कोई भी भारतीय डिश इसके बिना अधूरी है. भारतीय खाने की परंपराओं में लहसुन की एक खास जगह है, इसका इस्तेमाल खासकर नॉन-वेज डिश में बहुत ज्यादा होता है. लहसुन हमारे रोज के खाने का एक जरूरी हिस्सा है और हमारी जरूरी चीजों में से एक है. लोग अक्सर लहसुन को सिर्फ एक मसाला समझते हैं, फिर भी इसकी क्वालिटी का स्वाद और सेहत दोनों पर सीधा असर पड़ता है. आजकल, बाजार में चीनी लहसुन बड़ी मात्रा में बिक रहा है, हालांकि यह देखने में काफी सफेद और साफ दिखता है, लेकिन असल में यह देसी लहसुन की किस्मों से काफी अलग होता है. बाजार में मिलने वाला सारा लहसुन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है. हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए सही चीजें चुनना बहुत जरूरी है. इसलिए बाजार से लहसुन खरीदते समय इन 4 तरह के लहसुन से दूर रहें...
अगर आप बेहतर स्वाद और सुरक्षित खाना पकाना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किस लहसुन से बचना है.
- अंकुरित लहसुन
अगर आपको लहसुन के बीच से हरे अंकुर निकलते हुए दिखें, तो इसका मतलब है कि लहसुन पुराना हो चुका है और उसमें फिर से बढ़ना शुरू हो गया है. इस तरह का लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा और तीखा होता है. इसकी पौष्टिक गुणवत्ता कम हो जाती है और इसका टेक्सचर सूखा और कम ताजा हो जाता है. हालांकि यह जरूरी नहीं कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन आपको इससे वह जबरदस्त स्वाद नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं. इसलिए, ऐसे लहसुन चुनें जिनमें कोई स्प्राउट्स न दिखें.
- नरम या पिघला हुआ लहसुन
फ्रेश लहसुन को दबाने पर वह हमेशा कड़ा और ठोस महसूस होना चाहिए. अगर वह नरम, स्पंजी या थोड़ा नम महसूस होता है, तो हो सकता है कि वह सड़ना शुरू हो गया हो. उसमें बैक्टीरिया या फफूंदी हो सकती है, या उसका स्वाद खराब हो गया हो, इसलिए, ऐसा लहसुन जल्दी खराब हो जाता है और इसका सेवन नहीं करना चाहिए.
- लहसुन पर काले धब्बे या फफूंदी
लहसुन खरीदते समय, उसकी बाहरी परत और कलियों को ध्यान से देखें. अगर आपको लहसुन पर काले या भूरे धब्बे दिखाई दें, या उस पर कोई पाउडर जैसी या रोएंदार फफूंदी लगी हो, या फिर कलियों का रंग बदलने लगा हो, तो ये साफ संकेत हैं कि लहसुन खराब हो चुका है. फफूंदी लगा लहसुन इस्तेमाल करने से आपके खाने के स्वाद और उसकी सुरक्षा, दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है.
- ढीली, सूखी या छिलती हुई ऊपरी परत वाला लहसुन
जो लहसुन बहुत सूखा दिखाई देता है, या जिसकी ऊपरी परत ढीली और पपड़ीदार होती है, वह शायद नुकसानदायक न लगे. लेकिन, ये संकेत अक्सर यह बताते हैं कि लहसुन को कई महीनों से स्टोर करके रखा गया है, जिससे उसकी नमी और ताजगी खत्म हो गई है, और उसका स्वाद भी कम हो गया है. जब ऊपरी परत आसानी से छिल जाती है, तो आमतौर पर उसके अंदर की कलियां अच्छी हालत में नहीं होतीं, इसलिए, बाजार से इस तरह का लहसुन न खरीदें, और इन बातों का ध्यान रखें.
अच्छा लहसुन कैसे चुनें
लहसुन को ताजा रखने के लिए स्टोरेज के टिप्स
- एक बार जब आप अच्छी क्वालिटी का लहसुन चुन लें, तो उसे ठीक से स्टोर करें...
- इसे किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें.
- सीलबंद प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करें.
- हवा का आवागमन बना रहने दें.
- सही तरीके से स्टोर करने से लहसुन ताज़ा रहता है और समय से पहले खराब नहीं होता.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)