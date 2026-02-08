कब है किस डे और टेडी डे? वैलेंटाइन वीक के हर दिन में क्या खास है? यहां जानें
यहां वैलेंटाइन डे से पहले के दिनों की लिस्ट दी गई है. वैलेंटाइन वीक रोज डे से शुरू होता है और किस डे पर...
Published : February 8, 2026 at 2:25 PM IST
प्यार एक जन्नत जैसा एहसास होता है. प्यार दिल में हजारों उम्मीदें जगाता है. प्यार जीने की प्रेरणा देता है. प्यार जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. प्यार को शब्दों में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यह एक खूबसूरत एहसास है. यह दिल से जुड़ा होता है और इसे सिर्फ मन से महसूस किया जा सकता है.
वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा. जो लोग वैलेंटाइन वीक 2025 से जुड़े सभी इवेंट्स की लिस्ट और कैलेंडर ढूंढ रहे हैं, उन्हें यहां पूरी जानकारी मिलेगी. वैलेंटाइन डे से पहले का पूरा हफ्ता लवर्स के लिए बहुत खास होता है. हर दिन को एक खास दिन के तौर पर मनाया जाता है.
आइए जानते हैं वैलेंटाइन डे 2025 का पूरा शेड्यूल...
- रोज डे: वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज डे से होती है. इस दिन, कपल्स अपने प्यार का इजहार करने और उसे बनाए रखने के लिए एक-दूसरे को गुलाब देकर एक-दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करते हैं. इस दिन गुलाबों का लेन-देन होता है. गुलाब को प्यार का इजहार करने का एक शानदार तरीका माना जाता है. गुलाब प्यार और उसके जुनून को दिखाता है.
- प्रपोज डे: रोज डे के अगले दिन, 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है. अगर आप अपने प्यार को जिंदगी भर के रिश्ते के लिए प्रपोज करना चाहते हैं या उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, तो यह दिन बहुत शुभ माना जाता है. नए कपल्स इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
- चॉकलेट डे: वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन, 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है. इस दिन, कपल्स एक-दूसरे को चॉकलेट का डिब्बा या कोई और चॉकलेट ट्रीट देकर अपने प्यार को मजबूत करने की कोशिश करते हैं. चॉकलेट शेयर करने की परंपरा को रिश्ते को मजबूत बनाने का एक तरीका माना जाता है.
- टेडी डे: चॉकलेट डे के अगले दिन, 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है. इस दिन, आप अपने प्यार को टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके लवर को टेडी बियर पसंद आया और उन्होंने उसे गले लगाया, तो इसका मतलब है कि आपका रिश्ता मज़बूत हो रहा है और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं.
- प्रॉमिस डे: वैलेंटाइन वीक के पांचवें दिन, 11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जाता है. इस दिन, आप अपने लव पार्टनर से एक meaningful वादा कर सकते हैं. प्रॉमिस डे असल में अपने लाइफ पार्टनर के साथ कमिटमेंट करने का एक तरीका है, जिसके आधार पर आप दोनों मिलकर अपने भविष्य की योजना बनाते हैं.
- हग डे: प्रॉमिस डे के अगले दिन, 12 फरवरी को, वैलेंटाइन वीक के दौरान हग डे मनाया जाता है. यह दिन सभी को अपने लवर के करीब आने का मौका देता है. अगर आपका लव पार्टनर सहमत है, तो आप उन्हें गले लगा सकते हैं। प्यार से किसी को गले लगाकर प्यार जताना स्नेह व्यक्त करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है. यह एक-दूसरे के करीब आने और उन्हें भरोसा दिलाने का मौका देता है.
- किस डे: वैलेंटाइन वीक के सातवें दिन, 13 फरवरी को, किस डे मनाया जाता है. किस डे पर, आप अपने रिश्ते को और गहरा कर सकते हैं. यह आपको किसिंग, कमिटमेंट और इंटीमेसी का मौका देता है. यह आपके और आपके लव पार्टनर के बीच बॉन्ड को मजबूत करता है, साथ ही प्यार भी जताता है.
- वैलेंटाइन डे: वैलेंटाइन वीक के आखिरी दिन, 14 फरवरी, 2023 को, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. यह सबसे रोमांटिक दिन होता है. इस दिन, आपको रोमांस और प्यार के भरपूर मौके मिलते हैं. वैलेंटाइन वीक के आखिरी दिन वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, आप अपने लवर को एक यादगार तोहफा दे सकते हैं या रोमांटिक लंच या डिनर का इंतजाम कर सकते हैं. अगर हो सके, तो इसे और भी दिलचस्प और यादगार बनाने के लिए आप किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जा सकते हैं.