ETV Bharat / lifestyle

कब है किस डे और टेडी डे? वैलेंटाइन वीक के हर दिन में क्या खास है? यहां जानें

कब है किस डे और टेडी डे? वैलेंटाइन वीक के हर दिन में क्या खास है? यहां जानें ( CANVA )

प्यार एक जन्नत जैसा एहसास होता है. प्यार दिल में हजारों उम्मीदें जगाता है. प्यार जीने की प्रेरणा देता है. प्यार जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. प्यार को शब्दों में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यह एक खूबसूरत एहसास है. यह दिल से जुड़ा होता है और इसे सिर्फ मन से महसूस किया जा सकता है.

वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा. जो लोग वैलेंटाइन वीक 2025 से जुड़े सभी इवेंट्स की लिस्ट और कैलेंडर ढूंढ रहे हैं, उन्हें यहां पूरी जानकारी मिलेगी. वैलेंटाइन डे से पहले का पूरा हफ्ता लवर्स के लिए बहुत खास होता है. हर दिन को एक खास दिन के तौर पर मनाया जाता है.