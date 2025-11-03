ETV Bharat / lifestyle

तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दें ये एक चीज, कभी नहीं होगी सुख-समृद्धि और धन की कमी

तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दें ये एक चीज, कभी नहीं होगी सुख-समृद्धि और धन की कमी ( GETTY IMAGES AND Shipra Rai (INSTAGRAM) )

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिप्रा राय कहती हैं कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है, और आप आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक रूप से परेशान हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाएं! यह आपकी जिंदगी बदल देगा...

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी की तरह पूजने की परंपरा है. शास्त्रों में तुलसी को वृंदा के नाम से भी जाना जाता है. तुलसी को घर में सकारात्मकता लाने वाला पौधा माना जाता है. ऐसा भी माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, वहां धन-धान्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है. तुलसी को न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ज्योतिष और वास्तु के अनुसार भी लाभकारी माना जाता है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिप्रा राय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा किया गया है कि तुलसी के पौधे की जड़ों के आसपास की मिट्टी में एक रुपये का सिक्का दबा देने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

शिप्रा राय का कहना है कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक रुपये का सिक्का दबाने से घर में धन-संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है. इससे शनि और राहु का प्रभाव भी कम होता है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं

अगर परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर झगड़ा और कलह होता रहता है, तो तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक रुपये का सिक्का दबाना फायदेमंद साबित हो सकता है. तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में तुलसी की मिट्टी में सिक्का दबाने से पारिवारिक कलह कम हो सकता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है. तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक रुपये का सिक्का दबाने से परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है.

किस दिन करें ये उपाय

ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि तुलसी से जुड़ा कोई भी उपाय स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर ही करना चाहिए. तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक सिक्का दबाने का उपाय गुरुवार या शुक्रवार को किया जा सकता है. तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक रुपए का सिक्का गाड़कर प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें तथा घी या तेल का दीपक जलाने से भी लाभ हो सकता है.

घर पर तुलसी के पौधों की देखभाल कैसे करें?

तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं. हिंदू धर्म में तुलसी के पैधे का खास महत्व है. इसे एक पवित्र पौधा माना जाता है. तुलसी के पौधे ज्यादातर घरों और मंदिरों के सामने पाए जाते हैं. तुलसी के पौधे और पत्ते आमतौर पर पूजा-पाठ और अन्य अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. तुलसी के पत्तों और जड़ों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है. तुलसी उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों के साथ-साथ बुखार और वायरल संक्रमण को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है. इसके अनगिनत लाभों के कारण, इसे अधिकांश घरों में लगाया और उगाया जाता है.

लेकिन, तुलसी के पौधे को हर मौसम में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. तुलसी के पौधे को अत्यधिक गर्मी, ठंड और पानी की कमी से बचाने के लिए सही धूप, पर्याप्त पानी देना और तापमान से बचाव महत्वपूर्ण है. गर्मियों में इसे सीधी तेज धूप से बचाएं, जबकि सर्दियों में इसे पर्याप्त धूप दें और रात में ठंडी हवाओं से बचाएं. पानी तभी दें जब मिट्टी सूखी हो, और मिट्टी में नीम तेल या हल्दी मिलाकर उसकी सेहत बनाए रखें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)