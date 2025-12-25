ETV Bharat / lifestyle

Yearender 2025: इस साल, ये 6 वेट लॉस डाइट बनी लोगों की टॉप पसंद, जिससे बिना जिम कई लोगों ने घटाया वजन

साल 2025 खत्म होने वाला है, आइए जानते हैं कि इस साल कौन से डाइट प्लान टॉप ट्रेंड्स में शामिल थे.

What were the most popular weight loss diet plans of 2025?
Yearender 2025: इस साल, ये 6 वेट लॉस डाइट बनी लोगों की टॉप पसंद, जिससे बिना जिम कई लोगों ने घटाया वजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 25, 2025 at 6:42 PM IST

साल 2025 खत्म होने वाला है. इस साल भी लोगों ने वजन कम करने और फिट रहने के लिए अपनी डाइट में कई बदलाव किए. इनमें से कुछ डाइट प्लान इतने पॉपुलर हुए कि पूरे साल किसी न किसी रूप में उनकी चर्चा होती रही. तो, अगर आप नए साल के लिए वजन कम करने का लक्ष्य बना रहे हैं, तो आप इन डाइट प्लान पर नजर डाल सकते हैं जिन्होंने इस साल फिटनेस की दुनिया में धूम मचाई. ये डाइट काफी पॉपुलर थीं, और कई लोगों को अच्छे नतीजे मिले. आइए जानते हैं कि 2025 में किन डाइट प्लान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और उनकी मुख्य खासियतें क्या हैं.

इंस्टाग्राम रील्स से लेकर ऑफिस लंच टेबल तक, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि वजन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. इस साल भी वजन कम करने और फिट रहने के लिए कई ट्रेंड सामने आए हैं. आइए जानते हैं कि ये वेट लॉस ट्रेंड क्या हैं...

  1. इंटरमिटेंट फास्टिंग: 2025 में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड बन गया है. इसकी मुख्य खासियत यह है कि यह खाने की चीजों के बजाय खाने के समय पर ज्यादा ध्यान देता है. लोग तेजी से 16:8, 16:6, और 20:4 जैसी डाइट फॉलो कर रहे हैं. इसका मतलब है 8 घंटे खाना और 16 घंटे फास्टिंग करना. इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं. या फिर, आप 20 घंटे फास्टिंग कर सकते हैं और फिर अगले चार घंटों में खा सकते हैं. इस डाइट का सबसे बड़ा फायदा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है. कैलोरी गिनने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत से लोगों का मानना ​​है कि यह तरीका न सिर्फ वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है और भूख को कंट्रोल करता है. यही वजह है कि इतने सारे लोग इस तरीके को अपना रहे हैं.
  2. हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट वाला आहार: इस साल, फिटनेस पसंद करने वालों ने एक जरूरी सिद्धांत अपनाया है, जो इस प्रकार है- प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट कम करें. ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट वजन कम करने वालों से लेकर रेगुलर जिम जाने वालों तक, सभी के बीच पॉपुलर हो गई है प्रोटीन खाने से आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे दिन भर भूख नहीं लगती. इसके अलावा, प्रोटीन से भरपूर खाना मसल्स बनाने और उन्हें बनाए रखने में मदद करता है. कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करने से फैट बर्न करने की प्रक्रिया भी तेज होती है. चिकन, अंडे, पनीर, दालें, ग्रीक योगर्ट और टोफू इस डाइट के मुख्य हिस्से हैं.
  3. मेडिटेरियन डाइट: मेडिटेरेनियन डाइट एक लाइफस्टाइल है जो ग्रीस और इटली जैसे मेडिटेरेनियन इलाकों के लोगों की खाने की आदतों पर आधारित है. इसीलिए इसे मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है. इसे 2025 में सबसे अच्छी और सुरक्षित डाइट घोषित किया गया था क्योंकि इसमें सब्जियां, फल, मछली, साबुत अनाज, नट्स और जैतून का तेल जैसे फूड्स शामिल हैं. वजन कम करने के अलावा, यह डाइट दिल की सेहत को बेहतर बनाने और लंबी उम्र से भी जुड़ी है. यही वजह है कि मेडिटेरेनियन डाइट इतनी पॉपुलर हो गई है. इसमें कोई शक नहीं कि यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो बिना किसी सख्त नियम के स्वादिष्ट खाना चाहते हैं.
  4. वेजिटेरियन डाइट: 2025 में, पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है. इससे वेजिटेरियन डाइट की लोकप्रियता बढ़ी है. इस डाइट में सब्ज़ियां, फल, दालें, फलियां और मेवे भरपूर मात्रा में होते हैं. इसमें प्रोसेस्ड फूड और जानवरों से बने प्रोडक्ट्स से बचा जाता है. शाकाहारी डाइट से तेजी से वजन कम होता है और शरीर में सूजन भी कम होती है. इससे पाचन बेहतर होता है, जिससे त्वचा साफ होती है. इस डाइट का एक और फायदा यह है कि यह महंगी नहीं है.
  5. स्मूदी रिप्लेसमेंट डाइट: स्मूदी रिप्लेसमेंट डाइट पूरे साल पॉपुलर रहती है. यह पेट की चर्बी कम करने और मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद करती है. इस डाइट में लोग फल, बीज, दही, ओट्स और हरी सब्जियों से बनी फाइबर और प्रोटीन से भरपूर स्मूदी पीते हैं. वे रेगुलर खाना खाने के बजाय स्मूदी पीना पसंद करते हैं. यह डाइट खासकर बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गई है. स्मूदी, जो बिजी शेड्यूल में भी आसानी से बन जाती हैं, हेल्दी डाइट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं.
  6. वजन घटाना अब आसान हो गया है: इस साल के डाइट प्लान ट्रेंड्स बताते हैं कि लोग कड़ी मेहनत, सही पोषण और अनुशासन पर ध्यान दे रहे हैं. 2025 में, वजन कम करना सिर्फ सख्त नियमों को मानने के बारे में नहीं है; यह हेल्दी खाने की आदतों और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का नतीजा है. चाहे वह इंटरमिटेंट फास्टिंग की सुविधा हो या मेडिटेरेनियन डाइट के पोषण संबंधी फायदे, लोगों ने ऐसे ऑप्शन चुने हैं जो उनकी जरूरतों के हिसाब से हैं और उन्हें अच्छे नतीजे मिले हैं.

डिस्क्लेमर: इस कंटेंट में दी गई सलाह सिर्फ सामान्य जानकारी देती है. यह किसी भी तरह से क्वालिफाइड मेडिकल राय का विकल्प नहीं है. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा किसी स्पेशलिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इस जानकारी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

