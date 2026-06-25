प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में आयरन का लेवल बढ़ाने के लिए कौन-से शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? एक्सपर्ट से जानिए
हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए आयरन कितना जरूरी है. गर्भवती महिलाओं को इसकी जरूरत आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है...
Published : June 25, 2026 at 7:52 PM IST
प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपनी सेहत के हर पहलू पर खास ध्यान देना चाहिए. इस समय विटामिन और मिनरल की कमी न होने देना बहुत जरूरी है, खासकर आयरन बहुत जरूरी है. मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए आयरन का सही लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है. प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में खून की मात्रा लगभग 50 फीसदी बढ़ जाती है, इसलिए आयरन की जरूरत भी बढ़ जाती है. इसी वजह से, कई डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंसी कन्फर्म होते ही आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू करने की सलाह देते हैं.
आयरन सप्लीमेंट शरीर में आयरन लेवल बढ़ाते हैं, जिससे सुस्ती या थकान कम होती है और शरीर एक्टिव रहता है, ये मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान, डॉक्टर भी नॉन-वेजिटेरियन डाइट के बजाय वेजिटेरियन डाइट लेने की सलाह देते हैं. इस आर्टिकल में, डाइटीशियन पवनी उन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में बता रही हैं जिन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान आयरन की कमी को रोकने के लिए डाइट में शामिल किया जा सकता है...
खजूर, अंजीर और काली किशमिश
ये तीनों ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं. इन्हें खाने से हमारे शरीर को नेचुरली आयरन मिलता है. इसलिए, हमें खजूर, अंजीर और काली किशमिश को खासकर प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. आयरन के साथ-साथ ये हमें फाइबर भी देते हैं. इन्हें खाने से कब्ज जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है.
चुकंदर और आंवला का रस
आप चुकंदर और आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं. इस जूस के सेवन से आयरन का स्तर बढ़ता है. यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है. इसलिए, आंवले और चुकंदर का जूस बनाकर पीना बहुत अच्छा है.
नारियल और गुड़ के लड्डू
नारियल को गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाएं. ये एक स्वादिष्ट पारंपरिक मिठाई है. इन्हें खाने से शरीर को अधिक आयरन मिलता है. एनीमिया से पीड़ित लोगों को लड्डू नाश्ते के रूप में खाने चाहिए. ये स्वादिष्ट भी होते हैं और शरीर को पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं.
नारियल पानी
गर्भवती महिलाओं के लिए नारियल पानी बहुत फायदेमंद होता है. इसे पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती. इससे इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषक तत्व मिलते हैं. साथ ही, मॉर्निंग सिकनेस कम होती है और कब्ज से भी राहत मिलती है. हालांकि, दिन में एक या दो गिलास पानी पीना चाहिए. मीठे पेय पदार्थों के विकल्प के रूप में नारियल पानी बहुत अच्छा है.
बादाम और कद्दू के बीज
प्रेगनेंसी में बादाम खाना भी अच्छा होता है। इनमें आयरन के साथ-साथ विटामिन E और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. ये सभी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. आप इन्हें भिगोकर, भूनकर या किसी भी तरह से खा सकते हैं. इन्हें किसी भी तरह से खाएं, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. इसी तरह कद्दू के बीज खाना भी अच्छा होता है. इन्हें खाने से शरीर को आयरन के साथ-साथ कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. आप इन्हें स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं.
भुने हुए चने और रागी
भुने हुए चने खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इनसे हमें आयरन और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं. इन्हें स्नैक के तौर पर खाया जा सकता है. इसी तरह, रागी भी शरीर के लिए फायदेमंद है. रागी में आयरन के साथ-साथ दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं और इसे नाश्ते में या कई तरह से खाया जा सकता है.
अनार के दाने और मटर
अनार के दानों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इन्हें खाने से आपको यह मिनरल सही मात्रा में मिलता है. मटर भी एक बढ़िया विकल्प है, क्योंकि इनमें भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है. आयरन के अलावा, इनमें फाइबर और दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं. ये सभी शरीर के लिए फायदेमंद हैं, इसलिए आप इन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के खा सकते हैं.
जामुन
जामुन में न्यूट्रिएंट्स और आयरन भरपूर होता है और यह विटामिन C का एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है, ये सभी शरीर के लिए जरूरी हैं. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है. इसलिए, इस मौसमी फल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.