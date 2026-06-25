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प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में आयरन का लेवल बढ़ाने के लिए कौन-से शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? एक्सपर्ट से जानिए

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में आयरन का लेवल बढ़ाने के लिए कौन-से शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? ( GETTY IMAGES )