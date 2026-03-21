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Summer में किस तरह का सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए? इसे दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? यहां जानें

Summer में किस तरह का सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए? इसे दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? यहां जानें ( GETTY IMAGES )

गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और इसके साथ ही सूरज की गर्मी की तीव्रता भी काफी बढ़ गई है. ऐसे में, लोगों को अपनी त्वचा को इस तेज धूप से बचाना चाहिए. दरअसल, गर्मियों की शुरुआत के साथ ही, तेज धूप और बढ़ता तापमान हमारी त्वचा पर सीधा और बुरा असर डालते हैं. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों के पूरे मौसम में त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए.

बहुत से लोग मानते हैं कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में, यह त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. सूरज की रोशनी में अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणें होती हैं, जिनका हमारी त्वचा पर सीधा और नुकसानदायक असर पड़ता है. इससे सनबर्न या स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, त्वचा विशेषज्ञ बताते हैं कि सनस्क्रीन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो इन किरणों से होने वाले नुकसान से त्वचा को बचाता है. आइए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ आशा सकलानी से जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में सनस्क्रीन क्यों जरूरी है और हमें किस तरह का सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए.