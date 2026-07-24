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मानसून के दौरान क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें? जानें इस मौसम में क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां?

मानसून चिलचिलाती गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन मौसम में बदलाव के साथ पानी और खाने से होने वाले इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियां और फल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन मानसून के दौरान ये बीमारी का मुख्य कारण बन सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि नमी वाला मौसम ऐसे हालात बनाता है जिनमें बैक्टीरिया और वायरस जैसे कीटाणु तेजी से पनपते हैं. अगर हम जो सब्जियां या खाने की चीजें खरीदते हैं, उन्हें गंदी जगह पर रखा जाए, उन पर मक्खियां बैठें या बिना धोए खाया जाए, तो उन पर मौजूद नुकसानदायक कीटाणु (बैक्टीरिया, वायरस और फंगस) आसानी से हमारे शरीर में जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान कच्ची सब्जियां और फल खाते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए...

मानसून के दौरान बीमारियां क्यों बढ़ती हैं?

नेशनल लाइब्रेरी ऑप मेडिसिन के अनुसार, मानसून के दौरान, हवा में नमी का लेवल ज़्यादा होने से माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने के लिए अच्छा माहौल बन जाता है. ज्यादा बारिश से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और साफ पानी के सोर्स में मिल जाता है, जिससे पीने का पानी और ग्राउंडवाटर दोनों खराब हो जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सब्जियां धोने के लिए इस गंदे पानी का इस्तेमाल करने से (चाहे खेत में हो या बाजार में) E. coli और Salmonella जैसे खतरनाक बैक्टीरिया आसानी से उपज को खराब कर देते हैं. इसके अलावा, मानसून के मौसम में बाजारों और सड़क किनारे की दुकानों पर जमा पानी, मक्खियां और मच्छर जर्म्स को तेजी से फैलने में मदद करते हैं. ऐसी गंदी जगहों से बिना ठीक से धोए या पकाए कच्ची सब्जियां या फल खाने से ये नुकसानदायक पैथोजन्स सीधे हमारे शरीर में जा सकते हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे गंभीर डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

क्या सभी फल और सब्जियां जोखिम भरी हैं?

मानसून के दौरान कच्ची सब्जियां या फल खाने से सेहत को नुकसान होगा, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं...

मोटे छिलके वाले फल: केले, संतरे, मौसंबी और अनार जैसे फलों का गूदा कुदरती तौर पर एक मोटी परत या छिलके से सुरक्षित रहता है. इससे बाहरी कीटाणुओं का फल के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है, इसलिए, इन्हें खाना सुरक्षित है.

केले, संतरे, मौसंबी और अनार जैसे फलों का गूदा कुदरती तौर पर एक मोटी परत या छिलके से सुरक्षित रहता है. इससे बाहरी कीटाणुओं का फल के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है, इसलिए, इन्हें खाना सुरक्षित है. हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद वाली सब्जियां: जो सब्जियां आम तौर पर कच्ची खाई जाती हैं (जैसे पत्तागोभी, पालक, खीरा और टमाटर) उनकी सतह पर अक्सर नमी होती है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां कीटाणु आसानी से पनप सकते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों की परतों के बीच कीड़े और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो सकते हैं. इसलिए, इन्हें खाते समय सावधानी बरतना जरूरी है. इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स मानसून के मौसम में खाने से होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं.

मानसून के मौसम में इन्फेक्शन से बचने के लिए ये सावधानियां बरतें