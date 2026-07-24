मानसून के दौरान क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें? जानें इस मौसम में क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां?
फल और सब्जियों को हमेशा साफ, बहते पानी से धोना चाहिए. एक्सपर्ट का कहना है कि खाने की चीजों को ढककर और सही तापमान पर...
Published : July 24, 2026 at 4:20 PM IST
मानसून चिलचिलाती गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन मौसम में बदलाव के साथ पानी और खाने से होने वाले इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियां और फल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन मानसून के दौरान ये बीमारी का मुख्य कारण बन सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि नमी वाला मौसम ऐसे हालात बनाता है जिनमें बैक्टीरिया और वायरस जैसे कीटाणु तेजी से पनपते हैं. अगर हम जो सब्जियां या खाने की चीजें खरीदते हैं, उन्हें गंदी जगह पर रखा जाए, उन पर मक्खियां बैठें या बिना धोए खाया जाए, तो उन पर मौजूद नुकसानदायक कीटाणु (बैक्टीरिया, वायरस और फंगस) आसानी से हमारे शरीर में जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान कच्ची सब्जियां और फल खाते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए...
मानसून के दौरान बीमारियां क्यों बढ़ती हैं?
नेशनल लाइब्रेरी ऑप मेडिसिन के अनुसार, मानसून के दौरान, हवा में नमी का लेवल ज़्यादा होने से माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने के लिए अच्छा माहौल बन जाता है. ज्यादा बारिश से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और साफ पानी के सोर्स में मिल जाता है, जिससे पीने का पानी और ग्राउंडवाटर दोनों खराब हो जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सब्जियां धोने के लिए इस गंदे पानी का इस्तेमाल करने से (चाहे खेत में हो या बाजार में) E. coli और Salmonella जैसे खतरनाक बैक्टीरिया आसानी से उपज को खराब कर देते हैं. इसके अलावा, मानसून के मौसम में बाजारों और सड़क किनारे की दुकानों पर जमा पानी, मक्खियां और मच्छर जर्म्स को तेजी से फैलने में मदद करते हैं. ऐसी गंदी जगहों से बिना ठीक से धोए या पकाए कच्ची सब्जियां या फल खाने से ये नुकसानदायक पैथोजन्स सीधे हमारे शरीर में जा सकते हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे गंभीर डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.
क्या सभी फल और सब्जियां जोखिम भरी हैं?
मानसून के दौरान कच्ची सब्जियां या फल खाने से सेहत को नुकसान होगा, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं...
- मोटे छिलके वाले फल: केले, संतरे, मौसंबी और अनार जैसे फलों का गूदा कुदरती तौर पर एक मोटी परत या छिलके से सुरक्षित रहता है. इससे बाहरी कीटाणुओं का फल के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है, इसलिए, इन्हें खाना सुरक्षित है.
- हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद वाली सब्जियां: जो सब्जियां आम तौर पर कच्ची खाई जाती हैं (जैसे पत्तागोभी, पालक, खीरा और टमाटर) उनकी सतह पर अक्सर नमी होती है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां कीटाणु आसानी से पनप सकते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों की परतों के बीच कीड़े और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो सकते हैं. इसलिए, इन्हें खाते समय सावधानी बरतना जरूरी है. इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स मानसून के मौसम में खाने से होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं.
मानसून के मौसम में इन्फेक्शन से बचने के लिए ये सावधानियां बरतें
- अच्छी तरह धोना: बाजार से लाई गई सब्जियों और फलों को साफ पानी से चार-पांच बार अच्छी तरह धोना चाहिए. अगर जरूरत हो, तो धोने से पहले उन्हें थोड़ी देर के लिए नमक या नींबू के रस वाले पानी में भिगोकर रखना सबसे अच्छा रहता है.
- खाने से पहले छीलना: सेब, खीरा और गाजर जैसे फलों और सब्ज़ियों को कच्चा खाते समय पूरी तरह छील लेना ज्यादा सुरक्षित होता है.
- पहले से कटे हुए फल न खाएं: सड़क किनारे लगे स्टॉल से कभी भी पहले से कटे हुए फल न खरीदें. उन पर बैठने वाली धूल और मक्खियां फलों को दूषित कर सकती हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है.
- कच्चा खाने से बचें: जब तक मानसून का मौसम खत्म न हो जाए, तब तक पत्तेदार साग और सब्जियों को कच्चा (जैसे सलाद में) खाने से बचना चाहिए. कीटाणुओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए, उन्हें भाप में पकाने या अच्छी तरह पकाने के बाद ही खाना चाहिए.
स्टोरेज के दौरान सावधानी बरतें
- कच्चे खाने और पके हुए खाने को एक साथ रखने के बजाय अलग-अलग रखना चाहिए. इसके अलावा, खाना पकाने या खाने से पहले हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए.
- कुछ ग्रुप्स के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, उन्हें इंफेक्शन का ज्यादा खतरा होता है. बच्चों, बुज़ुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और किसी बीमारी से ठीक हो रहे लोगों को इस दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए. बच्चों को घर पर सिर्फ अच्छी तरह धुले और छिलके वाले फल ही देने चाहिए. बुजुर्गों को मानसून के मौसम में कच्ची सब्जियों का सलाद खाने से बचना चाहिए, इसके बजाय, गर्म, अच्छी तरह पका हुआ खाना खाना बेहतर है.
डायरिया होने पर क्या करें?
अगर खराब खाने या पानी की वजह से डायरिया होता है, तो एक्सपर्ट डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब सारा साफ पानी या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) पीने की सलाह देते हैं. दही-चावल और चावल का दलिया (कांजी/पेज) जैसी आसानी से पचने वाली चीजें खाने की सलाह दी जाती है. हालांकि, अगर डायरिया दो दिन से ज्यादा रहे, या स्टूल में खून आए, तेज बुखार हो, या उल्टी हो, तो खुद से इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
सोर्स-
https://www.researchgate.net/profile/Rajpal-Khillare-2/publication/362387536_Food_Safety_Measures_for_Monsoon/links/62e776333c0ea878877251f1/Food-Safety-Measures-for-Monsoon.pdf
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)